Otro fin de semana sin alegrías para los cordobeses de Primera

¡Qué torneo para el sufrimiento de los hinchas cordobeses! Las alegrías les son adversas y poco hay para disfrutar. Además, los equipos no regalan virtudes para ilusionarse. Talleres, Belgrano e Instituto volvieron a ofrecerle a sus simpatizantes un fin de semana sin alegrías.

De las 10 fechas disputadas en el Torneo Apertura 2025, el 'Matador' sólo ganó un juego (1-0, a San Martín de San Juan); el 'Celeste' venció en dos (2-0, a Aldosivi y Defensa y Justicia); e Instituto también dos (3-0 a Gimnasia y 2-0 a Vélez).

Talleres, en 9 partidos y medio disputados - debe el segundo tiempo ante Godoy Cruz-, marcó 5 goles y recibió 8.

Belgrano tiene 17 goles en contra y sólo 8 a favor en estas diez fechas del torneo.

A Instituto le marcaron 12 goles y marcó, en tanto, 7. Perdió 6 de los 10 partidos disputados.

El hincha está preocupado y no es para menos. Las palabras sobran, dicen los protagonistas, que se hacen cargo de una situación inesperada, luego de dos años donde se vivieron satisfacciones deportivas de los tres.

"Tendría que enumerar un montón de cosas que me preocupan. Evidentemente nos falta mucho trabajo". (Ricardo Zielinski, DT de Belgrano)

Fue un fin de semana, sin triunfos, otra vez: Talleres empató sin goles ante Sarmiento; Belgrano igualó 1-1, de local, frente a Barracas Central; y la ‘Gloria’ fue vapuleado 4-1 por Lanús.

Este año 2025 está lejos del esperado. El 2 de febrero fue la última alegría albirroja; el 13 de febrero el único festejo albiazul; y 23 de febrero la última celebración 'pirata'. No está bueno lo que sucede. Hubo evidentes fallas en los armados de los planteles, y no se dice, ahora, con “el diario del lunes”: en el ambiente futbolero cordobés se advirtió, pero las dirigencias, que vienen haciendo buenos trabajos en diversas áreas, esta vez no escucharon…

"¿Si me pongo plazos? Estoy acá y con voluntad de seguir". (Pedro Troglio, DT de Instituto, que lleva siete partidos sin triunfos).

La única alegría para Córdoba, en los equipos que juegan en AFA, fue para los hinchas de Racing. La ‘Academia’ de barrio Nueva Italia le ganó 1-0 a Colegiales de visitante, y ahora lidera la Zona A del certamen de la Primera Nacional.

En el Federal A, tampoco hubo alegrías cordobesas: Argentino de Monte Maíz empató 0-0 con Estudiantes de San Luis; Sportivo Belgrano quedó en paridad sin goles con Douglas Haig de Pergamino; y Atenas de Río Cuarto perdió 1-0 ante San Martín de Mendoza.

Cabe recordar que Estudiantes de Río Cuarto igualó 1-1 con Defensores de Belgrano, por la Primera Nacional.