Para el economista Marengo, en Argentina se viene una época sin inflación, donde será clave la competitividad

Fernando Marengo, economista de la consultora BlackToro, profundizó en el diagnóstico de la economía argentina frente a un contexto internacional incierto. Su exposición subrayó tres aspectos críticos: la presión inflacionaria, el alto costo en dólares de la economía argentina y las reservas necesarias para sostener cualquier intento de salida del cepo.

Resaltó la necesidad de reducir la inflación y fortalecer las reservas antes de levantar el cepo cambiario, ya que sin reservas suficientes, un levantamiento podría generar depreciación y pérdida de estabilidad. Además, subrayó que el país enfrenta problemas estructurales de competitividad y salarios insuficientes, lo que refleja una economía empobrecida y con sectores poco adaptados a las demandas del mercado global.

Inflación y competitividad: los grandes desafíos de Argentina

"Hoy, los argentinos quieren vivir sin inflación, lo dudo. Porque para ello tenemos que levantarnos temprano, salir a caminar, hacer ejercicio, y eso demanda esfuerzo", señaló Marengo en un tono crítico sobre la falta de adaptación competitiva en algunos sectores del país. La inflación mayorista se mantiene en 2% mensual, y para el próximo año se proyecta en 23%, un dato que, si bien es alentador, sigue demandando atención.

Respecto a la competitividad, Marengo expresó que "nadie maneja el tipo de cambio real, eso lo define el mercado". Así, cuestionó la visión de quienes piden una devaluación rápida como solución, argumentando que esta medida no resolvería el problema de fondo de la competitividad. Marengo también destacó que "cada vez que salta el tipo de cambio licuamos los salarios y lo llamamos competitividad", lo cual refleja los costos sociales de estas estrategias.

La necesidad de reservas y el peligro del cepo cambiario

Marengo fue tajante respecto al riesgo de levantar el cepo sin reservas suficientes: "si mañana levantamos el cepo y no podemos responder a la demanda de dólares, eso puede generar una depreciación del tipo de cambio. Y si eso pasa, suben los precios y nos quedamos sin programa antiinflacionario, sin programa económico, y personalmente pienso que nos quedamos sin programa de gobierno". Para él, contar con reservas es esencial para estabilizar el tipo de cambio y evitar una crisis inflacionaria.

Para cubrir los vencimientos de deuda de 2024, Argentina necesitaría cerca de 8.000 millones de dólares. "El gobierno está comprando miles de millones de dólares en el mercado cambiario, pero todavía no alcanzan. Para que esos dólares se conviertan en reservas, se debe apreciar el peso", explicó Marengo, quien destacó que este tipo de compras de dólares es algo inédito en el país desde principios de siglo.

El costo en dólares: ¿una economía "cara" o empobrecida?

Marengo también abordó la percepción de que Argentina es una economía cara en dólares, señalando que "estamos caros… estamos en el promedio". A modo de ejemplo, destacó que ciertos bienes importados son notablemente más caros en comparación internacional, mientras que productos no transables, como alquileres o servicios públicos, tienden a ser más baratos. Sin embargo, aclaró que el problema de fondo no es de costos sino de pobreza: "en realidad, no nos alcanza el salario. Argentina se empobreció".

Para él, la raíz del problema está en que algunos sectores no son competitivos. "Los sectores que no sean competitivos van a tener problemas. Yo les recomiendo que consulten cuánto se financió con el impuesto inflacionario, y si desaparece el impuesto, aquellos que no hagan 'ejercicio' estarán en problemas", afirmó, poniendo en evidencia la necesidad de un ajuste estructural en el país.

Conclusión: un camino complicado hacia la estabilidad

La exposición de Marengo, realizada en el marco de las charlas organizadas por S&C Inversiones, presenta una visión desafiante para Argentina. La reducción de la inflación y el fortalecimiento de reservas resultan claves para la estabilidad económica y cualquier aspiración de salir del cepo cambiario. Sin embargo, alcanzar un crecimiento sustentable implica sacrificios que, según el economista, todavía son resistidos por diversos sectores.