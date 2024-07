Paro docente para lunes y martes: UEPC asegura que la propuesta ofrece menos dinero que la anterior

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó la última propuesta salarial presentada por el Gobierno y convocó a un paro docente de 48 horas para el lunes 5 y martes 6 de agosto.

El gremio argumenta que la oferta de la provincia no cumple con las expectativas establecidas en la Asamblea de Delegados Departamentales y, en lugar de mejorar, representa "un retroceso".

La nueva propuesta, entre varios aspectos, no asegura el ajuste del 100% del IPC, no incluye una mejora remunerativa y bonificable, y no garantiza la jerarquización de los docentes. Tampoco asegura la compensación para las DAI, ni el complemento Fonid para la Universidad Provincial.

Los incrementos salariales de junio y julio se compondrán de un 2,5% remunerativo y lo restante con una suma no remunerativa de $25 mil, alcanzando una suma no menor a 37 mil pesos. Para los meses restante de agosto, septiembre, octubre y noviembre, la provincia garantiza el 100% del IPC más cinco mil pesos no remunerativos. Difiere a la propuesta anterior, en donde esta suma no remunerativa era de $10.000. Aquí está el eje de las diferencias.

El paro se efectuará una vez finalizada la conciliación obligatoria, que vence este viernes. En caso de que el Gobierno provincial solicite una prórroga, el ministro de Trabajo, Omar Sereno, no la concederá, ya que consideró que el Gobierno no presentó una propuesta superadora, según revelaron fuentes cercanas a las negociaciones

Originalmente, los docentes habían programado el paro para la semana pasada, al término de las vacaciones de invierno, pero la medida fue suspendida debido a la intervención de la Secretaría.

La conciliación obligatoria, establecida desde el lunes 22 de julio por un período de 10 días hábiles, incluyó una nueva oferta de aumento que fue rechazada por el gremio docente.

"Vamos a ratificar el paro de 48 horas para el día lunes y martes", agregaron.

Además, el martes 6 se llevará a cabo una movilización en toda la provincia. El gremio también solicitó al Ministro de Educación que suspenda las actividades del viernes, argumentando que las condiciones para llevarlas a cabo no están dadas.

Qué rechazaron desde el gremio docente

La propuesta rechazada por el gremio consta de varios puntos, de entre ellos, se establece que los incrementos salariales de junio y julio se dividirían en un porcentaje remunerativo y una suma no remunerativa de $25.000 por agente y por cada 20 horas cátedra, completando el 100% del IPC.

El Gobierno también ofreció sumas fijas crecientes: $30.000 en agosto, $35.000 en septiembre, $40.000 en octubre y $50.000 en noviembre.

Además, la propuesta asegura que para julio los salarios de los docentes en el cargo inicial, sin antigüedad y de jornada simple, alcanzarán los $60.000. De agosto a noviembre, se garantiza un aumento mensual basado en el índice de inflación del mes anterior, con un ajuste del 100% del IPC, que será remunerativo y bonificable.

Asimismo, la propuesta incluye la expansión del Boleto Educativo Gratuito en todos los tramos y horarios para los docentes, incluyendo a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI), hospitalarios y de programas de alfabetización a partir de agosto.