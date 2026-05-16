Patiño Brizuela defendió el ajuste en PAMI: “La prioridad es el control estricto y la eficiencia de recursos”

En el marco del Congreso Internacional de Salud organizado por Confeclisa, el actual diputado nacional y referente de La Libertad Avanza, Marcos Patiño Brizuela, formó parte del panel legislativo para exponer la visión del oficialismo sobre el sistema sanitario. Su presencia despertó particular atención, no sólo por la relevancia del encuentro, sino por tratarse de un dirigente de perfil habitualmente bajo. Su figura quedó en el centro de las miradas tras su paso por la dirección ejecutiva del Pami en Córdoba, una gestión signada por un marcado ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.

Durante los últimos meses, Patiño Brizuela fue blanco de las críticas de la oposición y de diversos sectores sociales que denunciaron recortes en las prestaciones, demoras en la entrega de insumos y situaciones críticas en el interior provincial. En ese marco, el legislador rompió el silencio y, en diálogo con Perfil Córdoba, defendió el proceso de auditoría y control de recursos que lleva adelante la Nación.

—Si bien usted ya es diputado se lo señala como el principal referente de la gestión previsional en Córdoba. ¿Cuál es el diagnóstico real de la situación actual del Pami en la provincia?

—El Pami está en una posición de auditar, de llevar a cabo un control estricto de las prestaciones que se brindan y la necesidad de revisar todo lo que hay. Se han descubierto muchísimos desvíos y en eso está trabajando el nivel central, que es básicamente el que maneja el presupuesto.

—Existen constantes reclamos de los usuarios por supuestos recortes severos y limitaciones en los servicios. ¿Cómo evalúa estas críticas?

—El Pami es la obra social más grande del país y es la que brinda la mayor cantidad de servicios, brinda medicamentos gratis, pañales y geriatría con una visión social. En un ‘monstruo’ de 5,5 millones personas, obviamente puede haber algunas cosas con las que alguien esté un poco disconforme, pero en general es la obra social más importante y las clínicas lo reconocen.

—Frente a este escenario, ¿existen perspectivas de mejora en el corto plazo o continuará la política de optimización de recursos?

—Creo que el problema de la comunicación es importante. Hay mucha gente trabajando en Pami para brindar soluciones e invito a quien tenga un reclamo puntual a que se acerque a comunicarnos estos problemas a las agencias o a la UGL en avenida General Paz.

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—El cierre de una clínica privada en Marcos Juárez generó una fuerte polémica en el interior. ¿Hay algún tipo de respuesta para este tema?

—Marcos Juárez es una ciudad que ha tenido una clínica privada con casi 20 socios, fueron manejos privados. Pami presta servicios a través de efectores privados y nosotros estamos afuera de toda decisión empresarial que se tome. No es que los afiliados no tengan cobertura, quizás no tienen una prestación en el lugar puntual, pero eso pasa en todo el norte de Córdoba, que no tiene clínicas privadas en ningún lado. Se está trabajando con otras alternativas para ver si otro efector o clínica privada se hace cargo y empieza a trabajar con Pami.