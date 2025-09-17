Hito en salud pública: Nace el Foro Federal de ACV para articular políticas y redes de atención

Con la presencia de ministros de Salud de cuatro distritos y equipos técnicos de las 24 jurisdicciones del país, se puso en marcha el Foro Federal sobre Políticas y Redes de Atención del ACV Isquémico, un espacio inédito para articular políticas públicas frente al Accidente Cerebrovascular (ACV), la principal causa de discapacidad adquirida en Argentina. El foro impulsará un cambio de paradigma en el abordaje de esta enfermedad, en donde el foco no estará solamente en la perspectiva clínica, sino que se buscará abrir un espacio político y técnico que fortalezca las redes de atención federales, respetando la diversidad de contextos locales.

El evento, que reunió a más de 100 profesionales en Buenos Aires, estableció formalmente un hito que busca cambiar el abordaje de esta enfermedad, impulsando una estrategia política y técnica de alcance nacional, más allá de la perspectiva puramente clínica.

En números

El ACV representa un desafío creciente a nivel mundial. Según datos globales, en 2021 había 93 millones de personas sobrevivientes de un ACV, muchas de ellas con secuelas funcionales, cognitivas y psicológicas a largo plazo. Además se producen más de 7 millones de muertes al año y su costo global se calculó en 891.000 millones de dólares en 2017. La incidencia de la enfermedad se espera que se duplique para 2050 debido al envejecimiento de la población.

En Argentina, el panorama no es menos preocupante: el Accidente Cerebro Vascular es la cuarta causa de muerte y se registran cerca de 60 mil casos anuales. Su impacto depende directamente de la rapidez con la que se actúa. Sobre este punto, el Dr. Pablo Ioli, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina, lo describió como “una carrera contra el reloj”, en la que cada minuto cuenta. "Se calcula que en un ACV isquémico se pierden dos millones de neuronas por cada minuto de demora, por lo cual el trabajo en equipo y la consulta rápida con los centros de salud es fundamental", explicó el profesional quien además explicó el profundo impacto en la salud del paciente, y en el entorno familiar que esta situación genera.

Ioli subrayó que con los recursos con que cuenta Argentina aún hay mucho para hacer en esta materia para, en definitiva mejorar la calidad de vida de un paciente que sufre un ACV.

Las voces de los ministros

El foro contó con la participación activa de ministros que compartieron las estrategias implementadas en sus provincias, demostrando el valor de las redes de atención:

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, explicó cómo se amplió la Red de Atención y se fortaleció la coordinación con el SAME para ganar tiempo.

A su turno, el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, informó que en la provincia se desarrolló una red con 24 hospitales de referencia y protocolos unificados. Además, en diálogo con Perfil Córdoba tras el evento, el funcionario destacó que hace algunas semanas se realizó una capacitación masiva en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNC, de la que participaron decenas de profesionales de la Salud y ya se especula con una próxima capacitación en el corto plazo.

Más de 500 cordobeses con problemas de salud mental y consumo accedieron a controles médicos por primera vez en años

El ministro de Salud de Salta, Dr. Federico Mangione, expuso de qué manera su provincia abordó los desafíos que presentan algunos parajes para asistir a pacientes de forma rápida con esta y otras patologías.

Por último, el ministro de Salud de Tucumán, Dr. Luis Media Ruiz contó cómo el sistema comenzó a apoyarse en la telemedicina para que centros alejados accedan a la opinión de especialistas en tiempo real.

Equidad

Una de las barreras más grandes en la atención del ACV es la fragmentación del sistema y las diferencias entre jurisdicciones. Es por eso que el foro busca resignificar la noción de federalismo en salud.

Sobre este punto, la Dra. Zulma Ortiz, moderadora del evento y especialista en salud pública, señaló que “en el terreno de las políticas cada decisión a tiempo evita inequidades que dejan a miles de personas sin la atención que necesitan. El objetivo es que cada persona que sufre un Accidente Cerebro Vascular reciba atención oportuna, sin importar dónde viva o qué cobertura médica tenga”.