Peaje de La Calera: Rambaldi sumó a Rufeil como aliado pero perdió la batalla en la Legislatura de Córdoba

El proyecto presentado por el vecinalista Rodrigo Agrelo para que los vecinos de La Calera y los barrios aledaños no paguen el peaje no logró mayoría en la última sesión. La sorpresa fue la votación a favor del oficialista Rodrigo Rufeil y la negativa del legislador kirchnerista Federico Alesandri. Al empatar 35 a 35, el presidente provisorio de la cámara debió hacer uso de su voto al no estar presente la vicegobernadora Myriam Prunotto y ahora pasará a comisión para seguir su tratamiento.

Peaje en La Calera: la pelea por 24 mil autos que pagan diariamente $400 por pocos kilómetros

Los ánimos venían caldeados, minutos previos la Legislatura había aprobado el proyecto de Reforma del Reglamento para agravar la mayoría de las votaciones de los proyectos presentados sobre tablas. El primer chispazo iba a generar otro cruce furioso.

Rodrigo Agrelo, hábil conocedor de la dialéctica pidió la palabra para un reconsiderar el proyecto y como buen vecinalista no dudó en apuntar a cada uno de los legisladores departamentales que evitaron acompañar “el proyecto de los ciudadanos de La Calera y los barrios aledaños al peaje. No de la oposición”. Dando nombre y apellido, se preguntó “qué pasó con la vicegobernadora que se retiró, vecina del departamento Colón”, pero la bronca se desató cuando direccionó las críticas contra el enroque “oficialista”, al cambiar el voto para “salvar la ropa” de Rufeil. “Ahora hay un enroque: Alesandri vota negativamente y el legislador Rufeil vota positivamente. El oficialismo siempre preserva la mayoría. Desempata el presidente provisorio, también de una localidad vecina de La Calera”.

Lo que se conducía como un simple trámite, terminó complicando la noche de Facundo Torres Lima. Nunca se imaginó que sus pares tenían mucha ganas de debatir, pese a la hora. Le cedió la palabra a Federico Alesandri para responderle a Agrelo y esto fue una catarata de pedidos de todos los presidentes de bloque, hasta Luciana Echevarría habló sorprendida por “las ganas de debatir el proyecto por parte de los presentes”.

“No me hagan parte de su pacto. Yo estoy para trabajar junto a los vecinos de La Calera. Que vaya a comisión el proyecto. Es cierto que es un reclamo justo y esperarán que la comisión resuelva”, sentenció el legislador k. Por su parte, el oficialismo de la mano de Miguel Sicialino se comprometió a “estudiar un tema a fondo” y remarcó que “ninguna provincia ha invertido como Córdoba en rutas y autopistas”. Mirando al sector de Agreglo, le solicitó que “no den nombres propios para la politiquería”, pero ya era tarde.

Miguel Nicolás, atacó duramente a Alessandri acusándolo de integrar el cordobesismo, y descató que para muestra solo hace falta ver la nómina de empleados del ERSEP: “le voy a pedir que se fijen en quiénes integran el Ersep, por ejemplo. Nosotros acompañamos el proyecto porque consideramos que es una necesidad de los vecinos. Usted integra el bloque kirchnerista, del cual el cordobés tiene profundo rechazo”.

Rufeil, el aliado menos pensado de Rambaldi

Rodrigo Rufeil fue intendente de La Calera y en esta oportunidad votó junto a la oposición el pedido para que no se cobre más peaje a sus vecinos. No perdió oportunidad en imputar al gobierno del radical Ramón Mestre la instalación de las cabinas. “Los que presentan y firman el proyecto son los mismos que instalaron las cabinas de peaje en la provincia. Un decreto del año 97. Fueron los mismos radicales los que instalaron las cabinas, incluida la de La Calera. Hoy quieren sacar el peaje. Ahora no están a la altura de gobernar una ciudad, encima hace una promesa de campaña teniendo de socios a los que instalaron las cabinas”.

Esas declaraciones originaron gritos en la cámara por parte de la oposición. Rufeil también subió el tono y encaró a los presentes: “¿les molesta escuchar la verdad? háganse cargo”. Facundo Torres Lima pidió en reiteradas veces de apaciguar los ánimos y evitar el cruce entre los presentes. “¿Ha culminado legislador?”, le consultó al ex intendente y este respondió en mal tono: “No espere que me falta. ¿Qué problema tienen?”.

Cuando Rufeil terminó, Alessandri felicitó a Miguel Nicolás por “ser un buen standapero”. Desde la izquierda le demostraron al oficialista que “es parte de este gobierno que hace 25 años que lucra con la cabinas de peaje”. El jefe de bloque de los radicales intentó cerrar el debate recordando que “ya levantaron un peaje. Es una cuestión de decisión política y no hagan cambio de votos para quedar bien”.