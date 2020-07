Pese a actividad a media máquina, el ATP ya se restringe en Córdoba

El gobierno nacional anunció esta semana la prórroga, al menos por un mes, del Ingreso Familiar de Emergencia, que pone en el bolsillo de los beneficiarios $10 mil mensuales. El aporte que parecía restringirse a Amba, Chaco, localidades en Neuquén y Río Negro que se mantienen en fase de aislamiento por la pandemia corrió riesgo de caerse en el resto de las provincias. Finalmente, Córdoba recibirá $7.400 millones correspondientes al mes de junio. La decisión ayudará a aliviar el duro trance por el que pasan miles de familias cordobesas, baja la tensión que estaban advirtiendo algunas bases y movimientos populares, a la vez que le da una nueva vuelta de cuerda a la dependencia económica que las provincias tienen con la Nación y cuya retribución seguramente terminará cobrándose en compromisos, acuerdos y futuros pactos políticos.

Donde ya comenzó a limitarse la ayuda es en el sector privado formal. Allí, se destinaban fondos por $47 mil millones, el 0,2% del PBI, para el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar parte de los salarios de empleados formales del sector privado, que trabajan en empresas afectadas por la pandemia. De ese total, el mes pasado ingresó a Córdoba el 8%, es decir se repartieron $3.799 millones correspondientes al mes de mayo. Para este mes, una estimación del área “Foco Social” del Ieral de la Fundación Mediterránea daba cuenta de que el recorte seria de $500 millones en el caso de la provincia, para ubicar el reparto en algo más de $3.200 millones. En junio, recibieron el ATP de mayo 190.610 trabajadores cordobeses, el 36,8% del empleo asalariado privado formal.

Según explicó la economista Laura Caullo a este medio, en aquellas provincias donde la cuarentena ha sido flexibilizada, el tope de la ayuda estatal para los sueldos de junio será de un único Salario Mínimo Vital y móvil (SMVM) por trabajador, implicando una reducción en el salario promedio desde $20.650 por trabajador a $16.875.

En tanto, algunas cámaras empresariales y firmas privadas advierten que el beneficio se les cayó o les ingresó la mitad. “Ahora se está pagando el ATP correspondiente a junio. Lo que vimos es que hay casos donde ingresaron $16 mil y pico y es la mitad de lo que depositaron en el mes de junio. La explicación es porque entramos en la Fase 5 de la cuarentena, por el distanciamiento. De todas formas, es positivo que se haya pagado, en todas estas empresas se están pasando graves problemas, más allá de que no hay movimiento. Lo que sabemos es que esto se ve mes a mes. El gobierno no se imaginaba que la economía iba a estar así, no se recupera ni por asomo. Sacando el campo, toda la industria está muy mal y con el comercio parado en Buenos Aires la industria acá está abierta, pero sigue frenada. No se puede pagar toda la vida ATP ni subsidiando la luz, no puede extenderse mucho. Lo que hay que hacer es generar confianza y una hoja de ruta para que vuelvan las inversiones”, comentó el titular de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren.

Ezequiel Cerezo, desde Fedecom y Came remarcó que desde la entidad mercantil habían hecho gestiones para que el gobierno nacional abone el 100% de los sueldos para empresas con menos de 40 empleados: “este mes lo que está pasando es que algunas han recuperado facturación y por eso no tienen el beneficio. Lo cobraron en abril y mayo y ahora con facturación salís del programa, ahora van a ser bastantes menos las empresas. Un aspecto que no se vio es el tema del aguinaldo, se tendría que haber acordado algo para dar soporte a los SAC. Para nosotros que vivimos del consumo, lo que no se pague de aguinaldo se pierde para el consumo, es una asistencia que podría volver al mercado. Pero entiendo que van a ser menos empresas las que lo van a cobrar el ATP”.

Desde otras firmas, de servicios, también confirmaron a Perfil Córdoba que el beneficio por ATP para los empleados este mes no ingresó. En tanto, un sondeo de la agrupación C20 que nuclea a cámaras empresariales arrojó un panorama dispar. Hay firmas que están cobrando el ATP como en meses anteriores (hotelería y gastronomía), otras en forma parcial (“empezaron a llegar los ATP, algunos a la mitad porque facturaron”, señaló un estacionero); también hay casos mixtos: “Nosotros lo recibimos en la fábrica, porque la facturación fue nula, pero en la parte comercial, en los locales, que sí facturaron, ahí no vino la ATP”, comentó un empresario de la industria de la madera. En tanto, otras firmas están esperando resoluciones, mientras que algunos remarcaron que “los dieron de baja”.

¿Se apuró el gobernador? Un ejecutivo de una cámara empresarial comentó una teoría para explicar por qué en muchos casos el beneficio se cayó o se redujo y apuntó a que en Córdoba las empresas y los trabajadores de zonas de DSPyO tienen la misma necesidad de apoyo por parte del ATP que las empresas ubicadas en zonas de ASPyO. Más aún, teniendo en cuenta que el DSPyO de la Ciudad de Córdoba se declaró el día 29 de junio, y ya los sueldos de junio de una gran proporción de las empresas ven reducido el beneficio del ATP en un 50%. “En teoría, las empresas ubicadas en zonas de Distanciamiento y que no son de actividades afectadas de forma crítica tendrían una reducción. Si tenemos empresas de la Ciudad de Córdoba que perdieron el beneficio es porque al distanciamiento lo declararon el 29 de junio! Deberían haber esperado unos días más...Jugó en contra”, remarcó.

Reparto desigual

El criterio de distribución de los fondos, que tiene en cuenta la caída en la facturación de las empresas, tiene sus bemoles. Al respecto, un trabajo de Ieral señala que, sobre un conjunto de 6,4 millones de asalariados registrados en el sector privado nacional, 2,4 millones recibieron el salario complementario mediante ATP (37% del total). “La distribución provincial presenta heterogeneidad. En Tierra del Fuego más de la mitad de sus trabajadores formales en relación de dependencia recibió asistencia salarial mediante el programa, mientras que en Tucumán alcanzó sólo a 1 de cada 4 trabajadores en igual condición”, señala el Ieral.