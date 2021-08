Pese al contexto, al desarrollismo le va bien con el cepo cambiario

Está claro que los controles y restricciones que se aplican a la economía no son un buen síntoma. El mercado cambiario, uno de los sectores donde semana a semana se acumulan nuevas restricciones puede dar cuenta de eso. El resultado de haber acumulado restricciones se traduce, entre otros efectos, en más tensión hacia el tipo de cambio, la aparición de los mercados paralelos y el robustecimiento de las cotizaciones de divisas que operan en los márgenes de las bandas oficiales.

Con todo, aunque el cepo cambiario es una herramienta que puede afectar en muchos sentidos a la economía, hay algunos rubros que logran salir bien parados y aprovechar los coletazos que genera. En ese sentido, el economista Gastón Utrera mostró a los miembros de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba cómo se comportaron las ventas en aquellas oportunidades en que la administración nacional adoptó medidas para limitar el acceso al mercado de cambios.

Y el dato es contundente y esclarecedor: en una primera etapa de cepo, entre noviembre de 2011 y febrero de 2016 el promedio de las ventas mostró un crecimiento del 224%, tomando como referencia de 100 los valores de mayo de 2010. Luego, sin cepo, entre febrero de 2016 y febrero de 2020 el porcentaje de venta de lotes con relación al 2010 se ubicó en un 150%. Pero volvió a escalar con el restablecimiento del cepo. Entre febrero de 2020 y febrero de este año la comercialización se ubicó un 209% arriba. “En promedio, cada vez que hubo cepo cambiario las ventas de lotes crecieron un 50%. Es una venta por oportunidad”, explicó el economista.

Con todo, ese pico se entró en una etapa de estabilización y desde hace algunos meses la venta de lotes está bajando, posiblemente por la incertidumbre ante el panorama electoral, pero también por una contracción en la demanda local para ese tipo de productos dado que ya adquirió unidades y hoy está canalizando recursos hacia la construcción.

El último reporte del Índice de Ventas de la Ceduc detalla que el total de ventas financiadas y no financiadas durante los últimos 3 meses fue un 3.1% inferior al nivel registrado durante los 3 meses previos, con mayores ventas totales (financiadas y no financiadas) de departamentos y casas (+91.8%) y menores ventas totales (financiadas y no financiadas) de cocheras (-41.6%) y de lotes (-57.2%).