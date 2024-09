Pía Astori: “Ya tocamos fondo en junio y se comenzó a despegar. Faltan reformas claves, como la laboral”

Pia Astori llegó varios minutos antes al condominio de departamentos que se iban a presentar en barrio Argüello. Se la notaba con ganas de poder contar y mostrar lo que había llevado meses de investigación y desarrollo.

Con la suspensión de la obra pública, la empresa se focaliza en innovar en la construcción de viviendas y en servicios a desarrollistas. Diseñó un nuevos sistema de armado de edificios que demuestra como una torre de tres pisos se puede levantar y entregar en unos seis meses.

“El desarrollo de este sistema nos exigió ir más allá de lo conocido, trabajar meticulosamente en cada detalle y ofrecer un producto innovador que responda a las demandas de eficiencia en la construcción. Estamos muy orgullosos del resultado, creemos va a revolucionar la industria de la construcción en Argentina”, describe orgullosa María Pía Astori, presidenta de Grupo Astori.

El crecimiento en forma de “pipa de nike”

Me gustaría que me hables de futuro ¿qué ves que no estamos viendo nosotros?

Creo que vamos por el buen camino. Que ya tocamos fondo en junio y que comenzó a despegar así para arriba (y hace una señal con la mano como un avión que planea de poco tomando altura). El ajuste fiscal que han hecho fue muy importante, ha sido fundamental porque era necesario. Muy similar a lo que pasa en una casa, no se puede gastar más de lo que ingresa. Faltan algunas cosas que son fundamentales para que sigamos mejor, el ajuste fiscal solo debe ser acompañado de una reforma laboral que le sirva a la gente para ganar más y que las empresas no paguen fortunas en costos laborales.

¿Cree que si ese dinero que se ahorren las empresas en costos laborales vaya al empleado?

Deberían terminar en el empleado, de lo contrario no estaría ni yo de acuerdo. Mi teoría, la propia de Pia: si todas las personas están mejor, las empresas estarán mejor. Para mí lo más importante es que la gente esté bien. Yo vivo acá, no me voy a ir nunca de Córdoba ni del país, y yo quiero vivir bien y no está bueno que haya gente que viva mal.

Asesinaron a un empresario en La Calera: lo encontraron maniatado en su vivienda

¿Esperanza entonces?

Si, las cosas van a estar mejor.

¿Vas al supermercado?

Si, si. Me parece muy interesante hacerlo, veo los precios.

¿Qué indicadores tenemos que ver para considerar que estamos mejor?

El consumo es uno clave. La inflación bajó, eso genera que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Una vez un economista me representó la inflación de una manera que la adopté para tratar de explicarla: viste las barras de hielo, bueno es como que te dieran una para que la sostengas con la mano, eso se te va a ir derritiendo. Entonces para no perder tenes que pasarla y que se le derrita al otro. En la metáfora, la barra de hielo es el dinero, si no la usas se te licúa, se te derrite. Me encantó esa explicación, es clara. Al haber mucha menor inflación, la gente va a estar mejor.

¿Milei va en ese camino?

Hay que acomodar la economía. No se puede repartir cuando no hay una torta. Primero hay que hacer la torta y luego repartirla, acá no hay nada.

La reconversión en medio de la crisis

La sensación es que la paciencia se está consumiendo…

Entiendo, porque en algún momento a mi también se me acaba. Pero ha sido necesario este esfuerzo. A nosotros como empresa constructora se nos ha cortado muchas obras que teníamos en diferentes puntos del país. Pero entendemos que es un esfuerzo en post de bien común.

Por eso estamos hoy en este tipo de emprendimiento de condominios de departamentos. ¿Cómo te convencieron de este sistema?

No hizo mucha falta convencerme. Nosotros somos una empresa que nacimos de forma innovadora. Primero mi padre, cuando la fundó, no existía el prefabricado en la Argentina. Nuestros productos son innovadores. Es una filosofía. Por eso siempre estamos pensando en nuevos sistemas o aplicaciones. Miramos mucho en el mundo y vimos en Finlandia, un lugar con un clima extremo, este tipo de sistema en viviendas. Lo analizamos, lo investigamos, lo trajimos, lo adecuamos al mercado argentino y presentamos el emprendimiento Garderie junto Meade-Pucheta.

¿Esto se va a replicar en el país?

Seguramente, ya nos están llamando. Hay muchos interesados para replicarlo.

¿Esto es la manera de compensar la falta de trabajos de obra pública?

Si, pero déjame aclararte que nosotros no nacimos haciendo obra pública. Nosotros nos especializamos en naves industriales y otros tantos productos, la obra pública era un producto más dentro de la compañía.

Claro, pero entiendo que fue importante

Si, pero nosotros siempre vivimos de las naves industriales privadas. Luego comenzamos con alguna obra pública, como subcontratista. Y después, desarrollamos la propia haciendo puentes, obras viales. Y ahora estamos con este producto de viviendas, y te adelanto que estamos con otros productos que lo estamos montando en un edificio sobre avenida El Libertador. Lo colocamos sobre la estructura de la torre. Se trata de Glassfiber Reinforced Concrete, que va por fuera, como una piel. Como dato, es el primer edificio diseñado por la arquitecta estrella Zaha Hadid, hiper reconocida en el mundo y es la primera torre que hace en Sudamérica. Entonces, siempre estamos innovando.

¿Y dónde encuentran inspiración?

En el mundo. Todo está inventado. Hay que saber mirar y conocer como se puede adaptar a lo que uno puede hacer y las necesidades. Hay que copiar bien, investigar, saber si están las materias primas, desarrollar proveedores… Para ejemplo también hemos hecho la fachada del Edificio de la Unicameral en Córdoba. Esa es nuestra.