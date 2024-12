Policía Caminera: el espectrómetro, una de las novedades del Operativo Verano en Córdoba

La Policía Caminera de Córdoba informó cuáles son los requisitos que exigirá este verano a los turistas que visiten la provincia de Córdoba.

Luces

"En esta oportunidad, a través del Ministerio de Seguridad va a salir una resolución ministerial en donde se va a permitir posiblemente que los usuarios de otras provincias cuando ingresen a la Provincia van a recibir educación vial cuando vengan con luces apagadas", explicó el comisario mayor Hugo Giménez.

"Una vez que detectemos esta anormalidad, le vamos a explicar, le vamos a educar para que dentro de la provincia de Córdoba se manejen con luces encendidas con todas las medidas que llevamos nosotros", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

"En los ingresos a la provincia de Córdoba va a ser un tipo apercibimiento. En el resto del interior de la provincia no se lo va a considerar porque ya los hemos educado", precisó.

Matafuegos

"Nosotros tenemos dentro del Código, la ley 8.560, el kit de seguridad. En él ingresan matafuegos, balizas triangulares y chaleco refractario", detalló Giménez.

Además señaló que desde "hace aproximadamente dos meses" están solicitando el matafuegos, "que esté en regla y que no esté vencido".

"Muchas veces estamos en ruta, el vehículo está solo en ruta. Queremos educar a la gente en este sentido. Por qué la necesidad del matafuegos. Un vehículo toma fuego en lo que es la sierra de Córdoba, se incendia ese vehículo y toma fuego toda la sierra. No tiene sentido por una recarga, cuando una recarga vale 15 mil pesos", sostuvo la autoridad policial.

También recordó que "la multa como primera medida" ante esta infracción "es de alrededor de 60 mil pesos".

Bolsa mortuoria

Giménez aclaró que "no existe en la ley" ese requisito. "Nosotros no exigimos eso. Es algo que se corrió en lo vulgar en la gente pero no estamos exigiendo eso porque no existe en la ley", enfatizó.

Espectrómetro

"Esto es un aparato de medición que al simple control que vamos a tener sobre los vehículos o las personas, vamos a saber de qué sustancias se trata, llámese un fármaco; obviamente si es una sustancia ilegal, llámese droga peligrosa como así también explosivos", dijo Giménez al referirse a una nueva herramienta con la que cuenta la fuerza policial.









"Cuando hacemos controles y detectamos algún tipo de droga en los vehículos, vamos a detectar qué tipo de estupefaciente es. En el caso que sea positivo se da participación a FPA para la entrega del procedimiento correspondiente", concluyó el uniformado.