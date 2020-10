Por el registro de contagiados, asoma otro enfrentamiento entre Provincia y Municipios

El jueves por la noche a varios intendentes de Sierras Chicas les llegó un mail notificándolos de casos de coronavirus que no habían sido informados en su momento. Ante esta situación, en el corredor se activaron las alertas y hasta ayer hubo reuniones entre los jefes comunales y sus funcionarios locales por un total, hasta el momento, de 307 casos que no se informaron a tiempo.

Lo que advierten es que hubo “por lo menos un error de comunicación entre los sanatorios privados, el COE Central y de allí al COE regional o los municipios”. Entre los más de 300 casos que les informaron a estos intendentes del Gran Córdoba, pero desde donde dicen que se puede repetir en otros puntos de la provincia, hay casos de agosto, otros de abril, de mayo y son reportes que llegaron hasta el 21 de septiembre.

Un mail, varias dudas. El mismo jueves por la noche, una vez que se enteraron los intendentes de esta situación, comenzaron a preguntarse si el sector privado de la salud -obras sociales y sanatorios- están notificando al COE como corresponde. Pero no solo esto, después de lo sucedido en provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán modificó la carga de datos de pacientes y víctimas con covid-19 y los números crecieron, en Córdoba hay jefes comunales que se preguntan si la situación acá es similar.

Un intendente de Sierras Chicas, esta misma semana, y antes de enterarse de la notificación desde Epidemiología, cruzó a un vecino de un country. El mismo le contó que había tenido coronavirus en abril, situación que desconocía el propio jefe comunal. No solo el vecino padeció la enfermedad, todo el grupo familiar con él, y es por eso que se aislaron; pero la preocupación, en torno a esta actualización de más de 300 casos en la zona, llevó a las autoridades locales a pensar en la imposibilidad de seguir la ruta epidemiológica de otros casos donde no hubo aislamiento.

Después de conocerse esta situación, los intendentes no tuvieron respuesta de las autoridades provinciales. Pese a sostener que venían advirtiendo de ello entre los vecinos que se realizan hisopados de manera particular y luego ante la positividad de los testeos no siempre avisan a las autoridades locales. “Hay gente que oculta los positivos, pero también hay una obligación de quienes realizan los testeos, tanto en el sector privado como en el público de avisar a las autoridades sanitarias de cada municipio”, señaló un intendente a PERFIL CORDOBA y contó además de testeos que en su localidad está realizando de manera domiciliaria el Apross.

Panorama complicado. “Se viene un tren de frente y va a ser complicado pararlo”. Esta frase utilizó un funcionario provincial para pintar lo que se viene en Córdoba en materia de coronavirus. Y si bien reconocen que no es difícil un seguimiento online de los casos positivos, sostienen que es difícil un desfasaje como el ocurrido en territorio bonaerense.

“El virus está dando vuelta y es difícil llevarlo online. Igual, la estructura está al borde del colapso”, reconoció a este medio una fuente que sigue el ritmo de la pandemia en Córdoba. Y coincide con los intendentes acerca de la gente que oculta la positividad.

Asimismo, otro dirigente del peronismo en la ciudad, afirmó que “no hay omisión de datos, en todo caso administración a la hora de los anuncios” por parte de las autoridades provinciales.

Entró Llaryora en escena. En la relación con los jefes comunales, esta semana advirtieron desde la Provincia la necesidad del trabajo conjunto con la ciudad de Córdoba, donde se construye el vínculo político más fuerte con un intendente: entre el gobernador Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

Y aquí, la descentralización que se contó en estas páginas hace algunas semanas con el trabajo de los CPC, tendrá su correlato con los testeos que se harán en los 64 dispensarios municipales y las 3 salas de atención primaria de salud, a las que el Municipio sumó dos consultorios móviles.

Este mecanismo se verá en acción esta semana y la intención es no repetir las extensas filas que se vieron tanto en el Polo Sanitario como en la nueva terminal de ómnibus en los últimos días.

El crecimiento de casos, como así también ahora el registro y la relación de los intendentes con las autoridades sanitarias y el COE, no logra despejar la tensión de los intendentes con los organismos y la Provincia. Situación que en El Panal advierten como una crisis estacional y vislumbran un escenario más óptimo en los próximos meses.



La duda de Alberto F. y el “macrismo asintomático”

La otra cuestión que se observa con atención en el Centro Cívico es la relación con la Nación. Esta semana se volvió a cancelar un arribo del presidente Alberto Fernández y es una incógnita si vendrá en los próximos días a Fadea.

El miércoles, referentes del FdT en Córdoba advirtieron al entorno del presidente que el clima no era el mejor y se empezó a barajar la opción de un encuentro virtual que se mantiene como alternativa para esta semana.

Y a esto hay que agregar dos cuestiones: el factor Macri, después del llamado del expresidente a Schiaretti el viernes por los incendios; y sobre esto, la frase con la que definió un referente del kirchnerismo a nivel nacional al gobernador. “Es un macrista asintomático”, lanzó un funcionario nacional de peso.