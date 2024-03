Por la epidemia de Dengue en Córdoba, profesionales de la salud denuncian situaciones de tensión y aumento de agresiones

El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba emitió una alerta ante la situación crítica que enfrenta el sistema sanitario debido al peor brote de dengue registrado en la historia de Argentina.

Con un aumento sin precedentes de personas infectadas y un número alarmante de víctimas fatales, la demanda de atención en los establecimientos de salud está ejerciendo una presión extrema sobre un sistema ya "resquebrajado".

"Una vez más, nos encontramos con servicios de asistencia sobreexigidos y, nuevamente, los profesionales de la salud están al frente de otra batalla desigual ante una epidemia, con el mismo compromiso y vocación", lee el comunicado difundido por el Consejo de Médicos.

Los profesionales dieron a conocer que, en los últimos días, el Observatorio de Violencia del CMPC recibió un aumento significativo en el número de denuncias por agresiones al personal de salud en diversas instituciones, tanto en la capital como en el interior de la provincia.

"Sin embargo, pareciera que hemos aprendido poco de la pandemia de Covid 19: lejos de los aplausos con los que alguna vez reconocieron nuestra tarea, somos ahora blanco del malestar de la sociedad por el desborde del sistema", sigue el comunicado.

Ante esta situación, el Consejo de Médicos hace un llamado a la reflexión, destacando que son la cara visible de un sistema de salud "herido y en estado crítico". Aunque no hay señales claras de un tratamiento efectivo para la epidemia contra el Dengue, los profesionales "estamos dispuestos a sostener, con nuestro esfuerzo, el servicio de las instituciones sanitarias".

Finalmente, "No fuimos, no somos, ni seremos héroes. Somos personas apasionadas con lo que hacemos, comprometidos con la población. No necesitamos aplausos, pero, mucho menos, ataques o agresiones. Solo pedimos respeto a nuestra tarea: que quienes nos necesitan, también nos ayuden a ayudarlos", cierra el comunicado.