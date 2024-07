Por qué el fútbol de China aún no es potencia: la mirada de un cordobés

Hace unos años se hablaba del boom del fútbol chino. Sin embargo, una serie de factores han provocado que queden lejanos aquellos años dorados en los que el gobierno de Xi Jinping –llegó al poder en 2012– regó con miles de millones de euros al fútbol chino, con inversiones en infraestructura, clubes y futbolistas de las grandes potencias. Una década después de aquella expectativa que despertaba, el proyecto ha perdido un poco de impulso, aunque se mantiene un muy buen trabajo en las divisiones formativas.

En medios europeos se publicaron informes periodísticos contando del “fracaso” de la apuesta de Xi Jinping con el fútbol, debido a que la selección masculina de China no ha logrado la clasificación a los últimos tres mundiales. En el camino, invirtieron cientos de millones de euros para atraer a los mejores talentos extranjeros a la Superliga de China, además de construir escuelas y campos de fútbol por todo el país. Sin embargo, muchas de las estrellas que llegaron al país han abandonado sus equipos y numerosos clubes han desaparecido en los últimos años.

No obstante, en China siguen apostando al 2050, con tres fases para alcanzar tres objetivos: clasificarse, organizar y ganar una Copa del Mundo.

El cordobés Nahuel Oyola lleva nueve años el país asiático enseñando a niñas y niños a jugar al fútbol. Se encuentra en la ciudad de Weinan, donde tiene la escuela de fútbol Xian Jrs. Conoce las entrañas del fútbol formativo chino y la charla con PERFIL CÓRDOBA se centra en tratar de entender el proceso y el presente del fútbol chino.

“Creo que China va a ser potencia en algún momento por cómo trabajan, por cómo están enfocados, pero es cierto que va muy lento, a su tiempo”, analizó Oyola, quien brindó sus argumentos al respecto: “Nosotros tenemos una academia que compite con clubes profesionales. Les enseñamos a niños de 12 años para abajo, pero no tiene primera división. Y al revés: hay equipos profesionales que tienen primera división pero no tienen inferiores. También hay equipos profesionales que tienen inferiores recién a partir de los 15 años o equipos profesionales con inferiores de 12 años para abajo. Ese es un poco el panorama. No sé si llamarlo desorganización, pero en definitiva es un poco lo que perjudica al fútbol chino”.

Además, razonó: “En el proceso de enseñanza hay cinco etapas. Y en la tercera etapa se corta porque tienen que pasar a otro lugar y deben continuar con un proceso de enseñanza diferente. Eso perjudica al niño, a los clubes y al fútbol de China”.

—¿Qué necesitan en China para dar el salto?

—Necesitan ligas, ligas infantiles y ligas anuales. Acá hay muchas copas, de muy buena calidad, son casi profesionales, de nivel europeo en la organización, estadios, hoteles, preparación; pero no es sólo eso. Necesitan ligas que les permitan dar el salto de calidad y de preparación con el tiempo. A veces, nosotros estamos un mes entero entrenando y no tenemos ni siquiera partidos amistosos.

Visión optimista. Las dificultades económicas y los numerosos casos de corrupción no exponen un escenario próspero. No obstante, algunos expertos consideran que esta situación no necesariamente vaya a afectar al objetivo de conseguir que China pueda tener una selección masculina que se clasifique para un Mundial en el futuro. Y entre ellos está Oyola. “Van a ser potencia, pero lo hacen a su tiempo. Se puede ver toda la materia prima que tienen, los estadios, los campos de juego, las estructuras, los elementos para entrenar, algo que en Argentina sería un golazo pero insisto: en China se toman su tiempo. En 10 años se viene una generación muy buena, los chicos de las categorías 2012 a 2016, que es la que están preparando para una copa”, explicó el cordobés.

—¿Cómo es el campeonato chino? ¿Puede ser que por el Covid muchos futbolistas y profesores abandonaran el país?

—Sí, es así. Ya no hay tantas figuras. El campeonato chino dura ocho meses. En Segunda y Primera división sí permiten extranjeros, pero en Tercera no. En el futbol chino no permiten arqueros extranjeros y tiene que haber en el equipo titular dos menores de 19. Lo que les falta es que los chicos sean formados en un

mismo club desde pequeños. Les falta darles el sentido de pertenencia por un club. Hay chicos que llegan recién a los 15 años a un club profesional. Es como que reúnen chicos que juegan bien al futbol, con talento y habilidad, pero les falta formar el equipo, entrenarlos, darles un modelo y el sentido de pertenencia. Pero, reitero: se viene una camada de chicos muy buena, que está logrando muy buenos resultados y va a llevar a China a ser protagonista.

CONEXIÓN CON TALLERES

En febrero de este año, Nahuel Oyola vino a Córdoba desde China acompañando a Oscar, un niño de 11 años, nacido en China, que juega de volante central en la Academia Xian Jrs. Estuvo unas semanas entrenando en el predio de Talleres, como parte del proyecto de expansión del elenco cordobés en Asia. En el club de barrio Jardín esperan que próximamente llegue otro niño desde aquel país y seguir mostrando el método de entrenamiento que se realiza en el predio Amadeo Nucetelli.