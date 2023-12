Ante shock inflacionario, Provincia quiere negociar con gremios para revisar cláusula gatillo

Martín Llaryora salió de Casa Rosada el jueves pasado con la convicción de que el gobierno de Javier Milei tiene en claro dónde quiere ir. La duda del mandatario es si el plan que han trazado le permitirá cumplir con las metas. Por lo pronto, la preocupación del gobernador se centra en dos puntos: la disparada de la inflación que se viene para los próximos meses y la conflictividad social que puede emerger al ritmo de las propuestas que va presentando el gobierno de La Libertad Avanza.



Respecto al primer punto, calificadas fuentes del gobierno aseguran que Llaryora evaluará si desactiva la ‘cláusula gatillo’ que la administración Schiaretti firmó con los empleados públicos en agosto. Aclaran que lo harán en un marco de negociación con los gremios estatales. En el entorno del mandatario reconocen que sería imposible afrontar aumentos que podrán partir de un 20% y que superarían el 30% por mes durante los próximos meses. “Es insostenible”, dicen sin vueltas.



En esa línea, reconocen la administración de Schiaretti (pese a la deuda en dólares) y recurren a lo que sucede en otras provincias: el anuncio del pago de los salarios en cuotas (San Luis), la emergencia económica (Santiago del Estero) o la posibilidad de emitir cuasi monedas (Axel Kicillof en Buenos Aires). “Eso acá no pasa. Pero hay que tener en cuenta que desde el 10 de diciembre el contexto es otro”, señalan.



Se refieren a las profundas reformas que está implementando el gobierno de Milei, todas con el objetivo de “hacer caja” y reducir el Estado. El orden no es antojadizo, más allá de que reconozcan que el recorte en algunos gastos en la estructura estatal era necesario.

“En tres meses van a recibir una cantidad de ingresos impresionante, por las retenciones y el impuesto país. Si a eso se le suma que se cortarán los envíos a las provincias y se reducirán algunos gastos del Estado, está claro que van a engrosar la caja”, razonan en el Centro Cívico. Pero advierten: “Hay que ver cuál es el costo social”.



Conscientes de la situación, los gremios estatales de Córdoba ya hicieron conocer su posición. En la semana que pasó se declararon en “estado de alerta, ante las medidas económicas anunciadas” por el gobierno de Milei y no quieren que la Provincia replique lo que está llevando adelante el gobierno nacional.



A través de un comunicado solicitan “garantía de cumplimiento del acuerdo salarial vigente hasta el 31 de enero de 2024”, es decir que la actualización acompañe los aumentos por inflación. Además, pidieron preservar “los puestos de trabajo, en particular de contratados, monotributistas, becarios y designación inmediata de quienes han obtenido sus cargos por concurso en la administración pública”.



Los gremios que firmaron el comunicado son SEP, Legislativos, UEPCE, Suoem, ACEC (casinos), Lotería, Luz y Fuerza Regional Sivialco, UPS, Músicos, Apse y Federación de Municipales.



Acompañamiento a Milei

Tal como lo viene diciendo Llaryora desde que asumió -inclusive antes- el gobierno de Córdoba acompañará a la administración central en todo lo que no perjudique a la provincia. Si bien el gobernador está convencido del acompañamiento al presidente (en la semana dijo que de la difícil situación económica “salimos todos juntos”), en El Panal no dejan de sorprenderse por algunas encuestas que manejan en las que más del 70% de la gente está dispuesta a acompañar el plan de reformas encarados por el libertario y piden que el gobierno de Córdoba “no le ponga palos en la rueda”.



“Sin dudas que ahí se ve un componente fuerte de las políticas populistas que se implementaron en el país en los últimos 20 años. La gente sabe que está tocando fondo pero aun así acepta hacer un esfuerzo”, señalan quienes accedieron a esos estudios.

En esa línea fue la charla que mantuvo Llaryora con Guillermo Francos, el jueves pasado en Casa Rosada.



El cordobés fue al punto respecto a la necesidad de que los gobernadores tengan un “ámbito de diálogo” con funcionarios nacionales ante la compleja situación económica que atraviesa el país, mucho más después de algunas de las medidas anunciadas por Milei. “Habrá acompañamiento y en las charlas que Martín mantiene con algunos gobernadores destaca la necesidad de apoyar, aunque habrá que ver si el martes van todos los gobernadores. Tal vez algún peronista se baje”, señalan en El Panal.



El próximo martes a las 12 están convocados todos los gobernadores a Balcarce 50.

Milei buscará sumar apoyos al paquete de reformas que presentará. Hasta el momento, los mandatarios afirman que desconocen de qué se trata, aunque algunas versiones indican que podrían incluir la privatización de las Sociedades del Estado, la desregulación de los alquileres, de las leyes de empleo público y la comunicación audiovisual, entre otras. La principal preocupación que manifiestan los gobernadores es que no pueden financiar los gastos corrientes sin los aportes de Nación. Ese será el principal reclamo que escuchará el libertario.