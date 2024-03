Pretto no se arrepiente del apoyo a Milei, pero pide mesura: “hay gente que la está pasando mal”

Javier Pretto fue uno de los primeros en brindar su apoyo a Javier Milei, luego de que Horacio Rodríguez Larreta quedara fuera de la competencia en la interna con Patricia Bullrich y que ésta fuera relegada al tercer puesto en las elecciones generales.



“Argentina venía con un muy mal rumbo y de las dos propuestas que quedaban era la mejor opción en cuanto a los cambios que requería Argentina. No me arrepiento de nada”, dice el viceintendente de la ciudad. Sin embargo, pone algunos reparos: “Lo que no comparto es el modo de llevar adelante las cosas y la forma en cómo se toman algunas decisiones, que en un gobierno democrático no se pueden hacer de manera tan intempestiva, en la inconsulta y de forma unilateral”.

“A todos nos interesa que haya superávit, pero no lo podemos hacer de forma inmediata si hay mucha gente que la está pasando mal y en definitiva lo que hacemos es que le agravamos su situación personal con ciertas decisiones”, añadió. Y completó: “Apoyo buena parte de las medidas del Presidente, pero el modo y los tiempos de hacerlo es lo que debe considerar”.



Consultado respecto a gobernar “en la era Milei”, donde la opinión pública está adoptando otra visión sobre la política y los controles sobre la misma, Pretto destacó que comparte esa visión, “donde el Presidente denuncia a la casta y determinados procederes de la política. La gente está más pendiente de lo que se resuelve en el sector público, lo cual es bueno y a nosotros no nos incomoda”.



En ese sentido, en la semana que pasó se conoció la denuncia de la oposición sobre la compra por parte de la Municipalidad para la provisión de los uniformes para los integrantes de la Guardia Urbana. El intendente Daniel Passerini le dio de baja al contrato y llamó a una licitación. “La contratación se hizo en legal forma, en el sentido que está basada en la ordenanza que establece una contratación directa, se acreditó la necesidad de urgencia y tiene la aprobación del Tribunal de Cuentas, con lo cual la legalidad requerida para esa contratación está cubierta”, precisó Pretto.

Y añadió: “Lo que ocurrió es que la empresa no cumplió con la primera entrega de los uniformes, ya que entregó 120 de los 400 y ese fue el problema que llevó a que el intendente tomara la decisión de volver atrás la compra. En esa decisión, también renunció el sub secretario que estuvo a cargo del procedimiento”.