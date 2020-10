Productores piden agenda de reducción de retenciones a largo plazo

Mientras siguen procesando las medidas y analizan los próximos pasos a seguir, en las últimas horas se pusieron sobre la mesa las expectativas de largo plazo o las condiciones reales sobre las que los productores rurales venderían. Hoy hay coincidencia en que la mayoría está esperando un salto en el tipo de cambio oficial o una reducción más drástica de las retenciones. “No nos tienta ningún precio, lo único que me tienta es si tengo que comprar alguna cosa. Hoy el precio de la soja es muy bueno, pero sirve si tengo algo que comprar o donde invertir. Todo el mundo está esperando hasta febrero para ver qué pasa. Hasta febrero la soja sigue estando como ahora”, explicó un productor.

Desde CRA y FADA tiran sobre la mesa la opción de largo plazo para tentar una venta masiva por parte de los productores: un cronograma progresivo de reducción de retenciones. “La verdad es que la medida del gobierno es una payasada, un parche y una decidida transferencia del sector productivo al sector industrial y a los agroexportadores. Al productor no le va a reportar ningún tipo de beneficio. El beneficio se podría conseguir si esto fuera a largo plazo y en un cronograma de reducción progresiva de retenciones hasta su desaparición”, dice Gabriel de Raedemaeker, de CRA. En tanto, desde Fada señalan: “en términos de expectativas es mejor tener un cronograma de reducción de retenciones, a 10 años si hace falta, para que la recaudación no caiga tanto, pero sí ir planteando una baja gradual. Que en términos fiscales se impacte poco hoy, pero muestre un horizonte y genere un incentivo más efectivo a los productores que esto”.

"Benefician a los 7 grandes del buen humor"

Una de las críticas que más se escuchan por estos días es que el verdadero ganador de la reducción es el reducido número de grandes firmas agroindustriales y exportadoras que lograron un diferencial de retención. Para las entidades esto visibiliza las auténticas intenciones del promocionado Consejo Agroindustrial Argentino. “Cuando la soja vuelva a 33% el diferencial para las aceiteras queda más abajo, objetivo logrado, se van a quedar con US$ 700 millones del Estado por año. Eso te demuestra que el gobierno no escucha a los productores, se está favoreciendo a un sector concentrado. Es más fácil hablar con los 7 grandes del buen humor, como son las exportadoras y la molienda de soja, que hablar con 200 mil productores. A los productores hay que incentivarlos, pero es más fácil pedirle al sector exportador que adelanten retenciones sobre los US$ 10 mil millones que tienen que liquidar. Si liquidan o adelantan retenciones ahí tienen los US$3000 mil millones que necesitan. Ya lo hicieron con Cristina, esto se hizo para los exportadores”, explicó Luis Magliano, de la Sociedad Rural de Jesús María.