Punto a punto

Los clásicos no se deben perder. Bajo esa premisa se entiende la serenidad con la que los hinchas de Belgrano emprendieron la retirada del Gigante de Alberdi luego del tenso y cambiante 1-1 ante Talleres, por la 17° fecha del Torneo de la Liga Profesional. “Sacamos un puntazo”, comentó un ‘Pirata’ en medio de la procesión de regreso, en plena calle Arturo Orgaz. Su interlocutor no parecía estar muy convencido. Del otro lado de la ciudad, en barrio Jardín, los comentarios sobre el resultado no habrán sido tan diferentes. Esas ambiguas sensaciones que siempre deja una igualdad.

¿A quién le sirve más el punto? Ahí la discusión seguramente trascenderá los tiempos de una caminata. ¿A Belgrano, que venía de perder ante Boca? ¿A Talleres, que llegaba con el envión de tres victorias consecutivas? Ahí también entra a tallar el tema de la localía. ¿Ser anfitrión es una ventaja o una presión extra? ¿Ser extranjero significa renunciar a cualquier ambición? Varias preguntas, para una cuántas más charlas de café.

Fue el 23° partido que Belgrano y Talleres jugaron en la máxima divisional del fútbol argentino. El historial quedó con cinco triunfos para cada uno y 13 empates.

La permanencia en zona de Copas (Sudamericana, para Belgrano; Libertadores, para Talleres) es una de las certezas que ambos equipos se llevaron del partido que se jugó ante 35 mil simpatizantes celestes y que tuvo muchos de los condimentos que uno espera saborear en un clásico futbolero. Esta vez no se trató del típico duelo donde la necesidad y el temor terminan ganando por goleada. Empate, pero a mucha honra.

Partido en cuatro

Al modo de un partido de básquetbol, el clásico se dividió en cuartos. El primero fue el más atractivo desde lo táctico, y también por lo cambiante de las acciones. La incógnita de cómo armaría el mediocampo Guillermo Farré recién se develó en los minutos previos al juego, cuando desde las tribunas advirtieron que Ibrahím Hesar hacía el calentamiento previo en el lote donde predominaban los nombres que eran fija para jugar de entrada.

El ingreso de ‘el Turco’ por izquierda, a semejanza de la anunciada inclusión de Gabriel Compagnucci por la derecha, tratarían de darle a Belgrano más equilibrio al equipo y más respaldo a los laterales, para que no tuvieran que lidiar en soledad con la velocidad de Diego Valoyes y Ramón Sosa.

El sistema le impuso nuevas obligaciones a Ulises Sánchez, que se las arregló para ayudar a Santiago Longo en el ‘doble cinco’ y tratar de generar algo de juego para que la pelota le llegara a Pablo Vegetti. A Bruno Zapelli, en cambio, le costó encontrar su lugar en el rectangular mundo de césped. Fue y volvió, como la impredecible señal de Wifi de las cabinas de prensa del Gigante.

Pablo Vegetti llegó a la decena de goles en el Torneo de la Liga Profesional. Iguala a Michael Santos, que malogró un penal y no pudo aumentar su cosecha.

A Talleres le costó hacer su juego favorito -partir la cancha en dos, prescindiendo del toqueteo en la zona de volantes- y eso le generó incomodidad. Así y todo, tuvo la primera chance del partido, a través de un envío de Rodrigo Garro. Vegetti y Compagnucci incomodaron al fondo de la ‘T’, que en medio del desconcierto se las ingenió para poner a Sosa en su mejor escenario, la gambeta en velocidad al borde del área contraria, y ganarse un penal.

Michael Santos fue por su primera conquista desde los doce pasos, pero otra vez se quedó con ganas de celebrar. Nahuel Losada le adivinó las intenciones y el cero no se movió. Esa acción le bajó la persiana al primer tramo del encuentro.

Alta tensión

De repente, a Talleres se le cayó la señal. Y advertido del impacto que el panal malogrado había representado para su adversario, Belgrano puso decididamente el partido en terreno visitante. Primero fue Guido Herrera quien le ahogó el grito de gol a Hesar. Después Vegetti, con un cabezazo, provocó zozobra en el fondo albiazul.

La tercera, sería la vencida: córner de Compagnucci al primer palo, toque de Vegetti y delirió en Alberdi. Al toque, el pitazo de Fernando Rapallini, una invitación al descanso y a los replanteos, le pondría el final al mejor episodio del Celeste.

A la vuelta del partido llegaría el mejor pasaje de Talleres. Con los ajustes de Gandolfi -Pasquini por Portillo y Nahuel Bustos por Ortigoza-, el Albiazul se mostró más a gusto con las oportunidades que le ofrecía el partido. Se hizo ancho en ataque, con dos extremos y dos puntas, retrasó a Garro para que tuviera más panorama para hacer valer su talento, y dejó a Rodrigo Villagra bien paradito en el círculo central, donde terminó haciendo 'pata ancha'.

En la Tabla Anual 2023, Talleres ocupa puesto de clasificación para Copa Libertadores y Belgrano se sitúa en el lote de equipos que ingresan a Copa Sudamericana.

Valoyes, indescifrable para Ibacache, fue el artífice de casi todas las jugadas ofensivas de la ‘T’, que encontró el empate a los 8 minutos, mediante un golazo de Bustos. El autor del empate tuvo otras dos chances claritas para dar vuelta la historia, y Santos no se quedó atrás. Fue ese tramo del clásico el que terminó de convertir en figura a Nahuel Losada.

Tal como había sucedido en el primer tiempo, una intervención del arquero local terminaría haciendo las veces de bisagra. Ahí se abrió el tiempo donde empezaron a tallar el desgaste, la cautela, el conformismo. Encaminado hacia el empate, el clásico le dio una chance más a Talleres, en un contragolpe de Sosa que Rébola cortó con falta para ganarse la tarjeta roja. La jugada no prosperó.

Cuando el cronómetro avanzaba indefectiblemente hacia el horizonte de los ocho minutos agregados, Gandolfi y Farré anticiparon el saludito final. Rapallini, que andaba dando vueltas por ahí cerca, entendió que ya nada iba a cambiar. Último pitazo y a otra cosa. Todos contentos. O conformes. Los clásicos no se deben perder.