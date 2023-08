¿Qué es Plataforma Norte, el nuevo polo comercial y logístico triple A en Córdoba?

Recorrer Plataforma Norte, etapa 2, impacta. Son tres naves de 10 metros de altura y 135 metros de largo. Parecen interminables. Están preparadas para ser alquiladas y utilizadas para actividades de logística, industrias, ecommerce y locales comerciales. Se las puede ver desde la avenida Circunvalación, sobre la colectora Norte, a la altura de la avenida Spilimbergo, en la capital cordobesa.

Es la continuidad de otro espacio de características similares, emplazado en un sector que se está expandiendo, también desarrollado por Dicon.

Perfil Córdoba: ¿Quiénes son los locos que llevan esto adelante?

José Luis Carignano: "(Ja ja ja) Nosotros, llevamos mas de treinta años en la construcción de naves industriales. Hacemos un estudio de mercado y luego un desarrollo arquitectónico. El mercado, el ecommerce, nos lleva a este tipo de desarrollos logísticos. Esto que estás viendo no existe en Córdoba, está construido con normas internacionales".

La persona que responde y acompaña a Perfil Córdoba, por la recorrida es el ingeniero José Luis Carignano, el rostro público de Dicon, una constructora con prolongada experiencia, que se especializa en naves industriales. “Nosotros comenzamos con una pickup y una ‘perita’ toda oxidada, pero siempre trabajamos. Algunas veces se complica traer tecnología de afuera. Ahora tenemos todo, recursos, gente, tecnología. No dependemos de nadie”, sentencia.

En la inmensidad, nada está suelto al azar. En estos “condominios industriales”, como los describen desde la constructora, destaca la altura de los “galpones”. Fueron diseñados especialmente para un tipo de equipamiento de elevación, pensando en la industria de la logística. Son muy especiales, con estándares y exigencias norteamericanas. “Nosotros adaptamos la cáscara, que vendría a ser la nave en donde estamos parados”, explica el desarrollador.

Otra de las características son los pisos “potenzados”, aquellos que no tienen juntas y están construidos con la tecnología que sólo posee Dicon en el interior del país.

Ecommerce, industria, droguerías y hasta un depósito de zapatillas

Estas naves están preparadas para albergar a un centro de logística y distribución de una gran empresa, como puede ser Mercado Libre, una droguería o, como es el caso de NewSport, una de las compañías que pronto se instalarán.

Lo proyectan como un centro de última milla, para llegar en el día, con los envíos de las compras online a sus clientes.

“De acá te vas al centro en pocos minutos. Estamos cerca del aeropuerto, al frente de la autopista. El cliente termina ahorrando bastante. No somos un depósito tradicional. Esto está preparado para los próximos quince años”, remarca Carignano.

La pandemia aceleró los tiempos y las necesidades. Ya han logrado reservar el 40% de la totalidad de los 17 mil metros construidos.

Entre los acuerdos ya cerrados, se puede revelar que la firma Peusso ya tomó casi la mitad de una de las naves. Como vecina, tendrá otra empresa constructora de luminarias, que trabajan para Peusso. “Estamos apuntando hacia un mix; ahora nos queremos vincular con la construcción. Los futuros locatarios están pensando en hacer sinergia con Edificor (ubicado metros más adelante en la misma avenida), hay clientes referidos a los materiales”, adelantó el titular de Dicon.

La modalidad de contratación será el alquiler, como cualquier otro espacio comercial y se le deberá sumar un costo por expensas, para abonar, entre otros servicios, la vigilancia las 24 horas.

Una inversión pensada a 15 años

Dicon ya comenzó a desarrollar este sector de la ciudad hace años. Lleva construidos una cantidad de metros similares en un espacio continuo. Además de los altos costos de los terrenos, también se aprecia una fuerte inversión en la calidad y tecnología, utilizada en la construcción. “Esto es una inversión a futuro, no va a quedar obsoleta, por eso estamos adaptando todo para las maquinarias, que ya existen en Estados Unidos y que se utilizan para la logística y los almacenes. Al lado, está funcionando a pleno. Nos costó pero ahora está todo ocupado. No hay otra cosa en Córdoba como esto”, remarca Carignano.

Entre las ventajas de Plataforma Norte, se pueden destacar muchas pero la ubicación es clave. A menos de 5 minutos del aeropuerto, y a no más de 30 minutos de pleno centro de Córdoba, a la vera de Avenida de Circunvalación Agustín Tosco, que brinda acceso a cualquier sector de toda la ciudad o una vía directa de ingreso en las autopistas o rutas, con destino a cualquier punto de la provincia.

Como toda empresa vinculada a la construcción, los tiempos se dilatan por la falta de materiales. “Venimos un poco atrasados por todos los problemas que hay, nos faltan curvas, aunque parezca increíble. El año pasado ejecutamos 200 mil metros cuadrados de este tipo de construcciones”, remarca Carignano.

Carignano, el constructor

La empresa cumplió 31 años y “tenemos gente que trabaja hace 32 años, jajaja. Somos dos locos, como mis clientes, que también están todos locos. Ellos se contagian con nosotros y van para adelante”, relata José Luis. En la charla se destaca su afán por el trabajo, pese al contexto de país.

P: ¿Cómo haces para no parar, el presente de Argentina no es bueno?

JLC: El peor error es quedarse paralizado. Aunque hay muchos elementos para quedar parados. No hay materiales, la gente está complicada, la gente no quiere trabajar, es complejo. Si te quedás parado, no digo que desaparecés, pero se complica. Nos contagiamos con los clientes. Hay mucha gente con mucha ganas de hacer. Si todo fuera más estable, se haría mucho más que lo que se hace.

P: ¿En algún momento disfrutas lo que haces?

JLC: Ya estamos pensando en Plataforma 3. El disfrute nuestro es poder pensar lo que viene. Para mí este presente ya está, vamos a otro. Estamos proyectando el 3 y el cuatro. El objetivo es poder llegar algún día a un parque industrial en Córdoba, como se lo merece la provincia.

P: ¿Qué lees? ¿Diarios, portales de noticias?

JLC: No leo el diario, veo los títulos. A mí no me gusta leer, hay veces que no leo ni los whatsapp. Pero sí me gusta escuchar. Vivía frustrado por la falta de gusto a la lectura. Pero disfruto mucho de escuchar. Hoy tenemos 14 clientes, 14 empresarios con los que hablamos directamente. La realidad la veo a través de ellos. Son empresarios o gerentes de multinacionales o nacionales fuertes. Hay cosas que te hacen confundir mucho, te volvés loco. Y por ahí, amagás con pararte.

P: ¿Cómo consiguen clientes?

JLC: "Sólo competimos con los dueños, no con otro constructor. La obra la ganamos por confianza. De diez proyectos, hacemos ocho. No quiero acostumbrarme mal, pero tratamos de competir en el mayor nivel. Siempre buscamos negociar o tratar directamente con quien toma las decisiones. Tratamos que todo lo que hacemos sea tangible, se pueda tocar. Hay otros que tienen otro estilo, quizás algunos venden con fotos. No digo que esté mal, nuestra fortaleza es vender".

Cómo es Plataforma Norte 2

Nave 1: 5.556m2, con posibilidad de subdividirse en seis locales comerciales.

Nave 2: 4.992m2, con posibilidades de dividirse en módulos independientes de 200m2.

Nave 3: 6.604m2, con posibilidad de subdividirse en seis módulos.

Características edilicias