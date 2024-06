Qué ver y hacer en Córdoba este fin de semana XXL

Aprovechando el fin de semana extralargo en Córdoba, tanto familias locales como turistas están considerando y explorando las diversas opciones de actividades para disfrutar del tiempo libre.

Desde Perfil Córdoba, te ofrecemos una selección variada de eventos culturales, deportivos y de entretenimiento ideales para aprovechar en estos días. Con opciones que van desde shows y conciertos hasta eventos gaming, recomendación de películas, etc.

Cine

Mi villano favorito 4 (Despicable Me 4)

Hoy llega a las salas de cine "Mi villano favorito 4", la última entrega de la exitosa franquicia de Illumination. Esta serie ha cautivado al público desde su inicio, vendiendo un total impresionante de 16.531.258 tickets hasta la fecha. Destacan especialmente dos películas anteriores, "Minions" en 2015 y "Minions: Nace un villano" en 2022, ambas superando los 4 millones de entradas vendidas cada una.

En esta nueva película, Gru, Lucy y sus tres hijas, Margo, Edith y Agnes, dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: Gru Jr. Sin embargo, en lugar de ser un niño típico, Gru Jr. resulta ser un desafío constante para su padre, buscando constantemente atormentarlo. La familia se encuentra en medio de nuevas adversidades con la llegada de Maxime Le Mal y su novia Valentina, quienes se convierten en los nuevos némesis de Gru. Ante esta amenaza, la familia se ve obligada a emprender una huida llena de aventuras y desafíos inesperados.

Intensamente 2 (Inside Out 2)

La secuela de "Intensa-mente" hizo su esperado regreso a las pantallas la semana pasada, introduciendo a los espectadores a nuevas emociones como Ansiedad, Envidia y Vergüenza. Desde su estreno, la película mantiene un notable éxito en taquilla, capturando la atención del público con su fascinante exploración del mundo interior de los personajes.

El miércoles, "Intensa-mente 2" alcanzó una impresionante cifra de 2.057.808 espectadores en tan solo 7 días, según los datos auditados por Ultracine. Este logro la coloca en un lugar destacado entre las películas de animación más exitosas de todos los tiempos, empatando con otro éxito de Pixar, "Toy Story 4", en la rapidez con la que alcanzaron este hito significativo.

Durante su semana de estreno, se vendieron un total de 2.315.728 tickets en todo el país. La película de pixar capturó el 88% del mercado cinematográfico. En apenas una semana, el largometraje logró superar las cifras de todo el mes de mayo (2.160.782 espectadores) y abril (1.755.989 espectadores) combinados.

Bad Boys: Hasta la muerte

En la primera semana de junio, llegó a las pantallas la cuarta entrega de la saga "Bad Boys". Esta vez, los personajes principales, interpretados por Will Smith y Martin Lawrence, regresan con su característica mezcla de acción frenética y comedia hilarante, pero con un giro sorprendente: en lugar de perseguir criminales, ahora se encuentran huyendo de ellos.

"Bad Boys: Hasta la muerte" debutó en el primer puesto de la taquilla con un impresionante total de 113.638 tickets vendidos en 311 pantallas. Aquel arranque de fin de semana marcó el inicio más potente hasta la fecha para la saga, superando significativamente las cifras de sus entregas anteriores. Comparado con su estreno en 2003, la nueva película triplicó la convocatoria, y estuvo un 49% por encima de la asistencia registrada en 2020.

Música

Ahyre

La banda de folklore que triunfó en el festival Viña del Mar 2024 regresa al país con dos prestigiosas gaviotas de plata en su haber, y ahora se prepara para un esperado show en Córdoba.

Integrada por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico, Federico Maldonado y Guido Bertini, el grupo se destaca no solo por su talento musical, sino también por la resonancia emotiva y cultural de sus presentaciones.

Hoy jueves, la banda se presentará en Quality Espacio para lanzar oficialmente su nuevo disco titulado "Eco". Este álbum incluye 12 canciones que exploran temas profundos y emocionales, con colaboraciones destacadas como la de Abel Pintos en "Cómplices", Soledad en "Árbol", y Nahuel Penissi en "Los días".

Las entradas se consiguen en: https://qualityespacio.com/shows/ahyre/

Bob Tosh en Fruta

Para los amantes de la música electrónica que no pudieron asistir al evento de Hernán Cattaneo en Forja, mañana viernes se presentará en el Ciclo electrónico de Fruta, el club nocturno de zona norte, el dúo bonaerense Bob Tosh que está dejando una marca profunda en la escena del Techno en Argentina, equiparándose al calibre de Hernán Cattaneo y Mariano Mellino.

Las entradas se consiguen en: Fruta App, Passline y TicketPass.

Sobredosis de Soda

El viernes 21 de junio, Quality Espacio recibirá a Sobredosis de Soda para culminar su exitosa gira "Al Calor de las Masas", que ha posicionado a la banda como el principal tributo a Soda Stereo en todo el continente y a nivel mundial.

Dirigido por Mariano Albergoli, el trío de Sobredosis de Soda logra interpretar las emblemáticas canciones de Soda Stereo como nadie más, transportando al público a través de un viaje retrospectivo lleno de emociones.

Las entradas se consiguen en: https://qualityespacio.com/shows/sobredosis-de-soda/

Eventos

Gaming

Del 22 al 23 de junio, el Centro Cultural Córdoba será sede del evento "Fighting Games: Ragnarok 24", una competición de videojuegos organizada por Valquiria Esports.

Durante el evento, se desarrollarán dos escenarios simultáneos que albergarán algunos de los juegos más destacados a nivel mundial, incluyendo Tekken 8, Street Fighter 6, King of Fighters XV, Guilty Gear Strive, Under Night In Birtht II, Granblue Fantasy Versus Risisng y Mortal Kombat 11.

Además de las competiciones de videojuegos, Ragnarok 24 estará abierto al público y ofrecerá actividades adicionales como desfiles y concursos de cosplay, un paseo de compras con artículos temáticos, y sesiones de freeplay para que los espectadores puedan disfrutar de los juegos por cuenta propia.

Las entradas se consiguen en: https://www.start.gg/tournament/ragnarok-2024-argentina/details

Teatro

Los Iluminados

Dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez y la enajenación los contendrá en una realidad tan extraña como fantástica, sin embargo, ningún desorden emocional los alejará de la idea revolucionaria de la amistad, los sueños, el amor y la definitiva liberación.

La obra protagonizada por Alejandro Orlando y Hernán Sevilla fue ganadora del Primer Premio Nacional de Dramaturgia 2002, reconocimiento otorgado por la Asociación Argentina de Autores (Argentores), y del Primer Premio en el Festival Internacional de Artes Escénicas de Monterrey, México.

La función es este jueves a las 21 en Teatro La Llave, Gauss 5730. Entrada general $ 8000.