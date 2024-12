Quinteros prometió reforzar la seguridad en los valles turísticos sin afectar otras localidades

“Este verano no se quitará policías de otras localidades”, prometió Juan Pablo Quinteros, titular de la cartera de Seguridad provincial, en el acto que reunió a todas las fuerzas en la costanera de Carlos Paz, ante autoridades municipales y comunales de Punilla y otros puntos de Córdoba. El ministro basa su afirmación en la incorporación de casi 900 agentes a la Policía.

A diferencia de años anteriores, no se reducirá el personal policial en otras localidades para reforzar los destinos turísticos. “Los primeros llamados que tuve como ministro fueron de intendentes que me decían ‘No me saque gente para el operativo verano proque nos dejan a nosotros con menos personal’. Bueno, este año no va a suceder”, aseguró Quinteros.

El funcionario resaltó que esta mejora se debe a la reciente incorporación de 720 suboficiales y 159 oficiales, además de la participación de cadetes en prácticas profesionalizantes.

El plan de verano también se enfoca en la seguridad de los lagos y embalses de la provincia. Con el apoyo de Prefectura Naval y la Dirección de Náutica, se busca prevenir incidentes y garantizar que las actividades acuáticas se desarrollen sin riesgos. "El verano pasado tuvimos algunos inconvenientes en nuestros lagos. Este año esperamos que no se repitan gracias a este refuerzo", explicó Quinteros a PERFIL CÓRDOBA.

Por tal motivo, destacó el desembarco de Prefectura Naval a los espejos de agua cordobeses. “Esta es una decisión que se tomó en el año 2016 y en ocho años no se hizo absolutamente nada. Nosotros, con la ministra Patricia Bullrich, en ocho meses hicimos lo que no se había hecho en ese tiempo”, consideró.

Fiestas clandestinas y armas no letales

Un aspecto central del operativo es la lucha contra las fiestas clandestinas, que el ministro calificó como "un peligro por su ilegalidad y falta de control". Estas actividades, además de evadir regulaciones, representan un riesgo para la seguridad de quienes asisten.

“Tendremos una acción enérgica para erradicar estos eventos, pidiendo a la sociedad que evite participar en ellos”, destacó.

En cuanto al uso de armas no letales, Quinteros reafirmó su apoyo a que sean utilizadas exclusivamente por fuerzas de seguridad capacitadas, pero manifestó su oposición a que estén disponibles para civiles. Según el funcionario, este tipo de armamento mostró ser efectivo en la detención de personas sin causar daños graves.