Quinteros: “todos los intendentes de JxC nos piden más policías pero sus legisladores ni siquiera dan el debate”

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el gobierno evalúa presentar un proyecto de ley con el objetivo de que los agentes puedan salir a las calles antes de terminar su período de formación. “Queremos sumar, en lo que resta del año, un 10% más de efectivos a las calles. Serían aspirantes que están cursando el segundo y tercer año y evaluamos con qué tipo de armamento lo hacen”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el debate en la Legislatura para aprobar dicha ley podría encontrar alguna resistencia en la oposición. “Hemos hablado con muchos intendentes y no hay uno solo que no nos diga que necesitan policías en las calles de sus ciudades o pueblos. A los de Juntos por el Cambio, básicamente, lo que les planteamos es que el mismo pedido que nos hacen a nosotros se los hagan saber a sus legisladores, porque después ni se sientan a dar el debate”.

Reforzar la presencia policial

Quinteros participó en ‘Con el diario del lunes’ (lunes a las 20 por Canal 10) y allí sostuvo que en la actualidad, la Provincia tiene operativos unos 15.900 efectivos, entre ellos efectivos del DUAR, Eter y Guardia de Infantería, “que no están permanentemente en la calle” y de allí la necesidad de “reforzar la presencia policial en la calle”. “Quienes están cursando en la actualidad se sumarían con estado policial acotado”, precisó.

El ministro hizo referencia a que “la sensación de inseguridad que tiene la gente y no se discute” y que por ese motivo no vale la pena dar a conocer números de estadísticas sobre robos, por ejemplo. “Los números dicen una cosa y la percepción de la gente, otra”, sostuvo, pero no dio a conocer ningún dato estadístico.

Además, precisó que “en los primeros 15 días de marzo tuvimos más de 24.000 motocicletas controladas en la vía pública de las cuales fueron secuestradas 2.300. Es mucho. La gran mayoría de los robos, arrebatos y robos violentos se cometen en moto. Ese número alarma porque ya no hay dónde ponerlas a las motos”.

Y añadió que “a mitad de año la de Córdoba va a ser la única policía de Latinoamérica que va a tener un doble armamento: la pistola 9 mm y el arma no letal, que es una herramienta fundamental y ha venido a solucionar un montón de problemas que teníamos, ya que al Policía en sus primeros años les cuesta mucho sacar su arma. En cuatro meses se produjeron más de 300 detenidos por la utilización del arma no letal”.