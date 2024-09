Quinteros tras el pedido de juicio político de Juez y De Loredo para que deje el cargo: “Ni se me cruza por la cabeza eso”

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, dijo que no piensa renunciar a su cargo luego de que esta mañana Luis Juez y Rodrigo De Loredo pidieran su juicio político en la Legislatura.

“Yo la verdad que no quisiera detenerme ni 10 segundos en contestar esto. Estamos trabajando. Hoy salimos a las 6 de la mañana con estos procedimientos. Estuvimos en calle con el general Bietti. Ayer volvimos de Buenos Aires muy tarde. Y la verdad que si lo han politizado, no hemos sido nosotros los que lo hemos politizado”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Yo no le voy a contestar a dirigentes que muy cómodamente desde la oposición pueden tirar piedras. No tengo tiempo para ponerme a ver, ni siquiera pude escuchar lo que dicen. Me entero por lo que me dice que fue y le voy a creer que así fue”, respondió Quinteros a la pregunta del periodista Leonardo Guevara de Mitre Córdoba.

“Los adjetivos calificativos creo que caen cuando se ven los resultados. Hace nueve meses que soy ministro y el jefe de Policía hace nueve meses que es jefe de Policía, y el general Bietti hace nueve meses que está a cargo de la Dirección de Investigación Criminal”, recordó el funcionario.

“Ni se me cruza por la cabeza eso”

Al ser consultado sobre si renunciará a su cargo, Quinteros fue contundente: “Ni se me cruza por la cabeza eso. Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué debería renunciar? ¿Porque me dicen que soy un inútil, porque Juez me dice que soy un inútil?”.

“Nosotros dijimos desde el día 11 de diciembre, el día siguiente de asumir, que el policía que se apartara medio centímetro del cumplimiento del deber, iba a ser apartado de la fuerza y puesto a disposición de la Justicia”, aseguró Quinteros sobre los últimos episodios en los que se vieron involucrados integrantes de la Policía de Córdoba.

El diputado nacional Rodrigo De Loredo expresó esta mañana que Quinteros “no está a la altura de las circunstancias, carece de profesionalismo, y de perfil técnico”.

El senador nacional Luis Juez consideró que Quinteros es “un tipo muy hábil para declarar pero muy inútil para gobernar el área de seguridad”.