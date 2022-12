Reapareció Llaryora con Passerini y se revolucionó el PJ

El intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, reapareció el viernes en una actividad pública, luego de los días de reposo que pasó por la angioplastia que le practicaron el jueves 8 de este mes.

Del acto participó el viceintendente Daniel Passerini, que es uno de los anotados en la carrera por la candidatura a intendente de Hacemos por Córdoba. Este gesto de Llaryora generó numerosos comentarios dentro del peronismo, que sigue con atención todos los escenarios que se generan en Capital.

Este acto se realizó en la seccional 13 y se hizo para reconocer la labor de todas las instituciones que colaboraron en la pandemia en ese distrito.

De Loredo compartió un brindis con dirigentes de la UCR

El diputado nacional Rodrigo de Loredo convocó a un brindis a todos los sectores internos del radicalismo, del que participaron intendentes, concejales y distintos referentes. “Creo que fue un encuentro muy cálido, en el que estuvo representado el 100% del partido, los unos y los otros, el Foro de Intendentes y también otras agrupaciones como el Mucora, entre otros”, dijo el diputado.

Entusiasmado, el postulante a la gobernación definió a la reunión como “un encuentro de unidad radical, con un mensaje muy afín a Juntos por el Cambio”. El legislador de Evolución Radical no se ha definido sobre la candidatura que prefiere y tampoco lo hará en el corto plazo.

Claro mensaje de los intendentes díscolos

Los llamados intendentes díscolos del radicalismo armaron una reunión con dirigentes políticos de distintas corrientes internas de la UCR, para dejar conformado un grupo de opinión abierto a la participación de diferentes agrupaciones políticas y sectores sociales. Esos intendentes radicales son Carlos Brinner (Bell Ville), Myrian Prunotto y Gustavo Benedetti (Arroyito) y en la reunión que se celebró el viernes, tomaron distancia tanto de Luis Juez como de Rodrigo de Loredo.

Obviamente, la conformación del grupo de opinión como las afirmaciones de sus mentores fueron interpretadas como una clara señal al intendente de Córdoba y candidato a gobernador por el PJ, Martín Llaryora.

A la salida del encuentro que se realizó el viernes en un restó próximo a los Tribunales Federales, uno de los asistentes contó que el trío díscolo espera alguna respuesta del jefe municipal. Hay que recordar que hombres muy próximos a Llaryora habían sugerido que Brinner o Prunotto podrían ser candidatos a vicegobernador de Hacemos por Córdoba si se ensanchaba la base de la coalición gobernante.

López Murphy agradeció a su referente en Córdoba

El viernes, Ricardo López Murphy estuvo en la ciudad de Córdoba y, entre otras actividades, participó de un almuerzo de Republicanos Unidos para cerrar el año.

En su discurso, el diputado nacional que conduce el espacio aseguró que pedirá el juicio político a Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, el economista agradeció a su referente cordobés, Martín Carranza Torres, por haberle propuesto la idea del juicio político.

Escuchaban atentamente el mensaje, entre otros, Rodrigo de Loredo; Luis Juez; Mario Negri; Marcos Carasso y Laura Rodríguez Machado.

Áspero cruce entre Mosquera y Rossi

Ni bien terminó la sesión del miércoles, y con la onda expansiva del clima enrarecido por la embestida radical contra el Gobierno por el “caso Carmona”, el legislador y exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, quien pareciera tener vedada la palabra en los plenarios, se dirigió hacia la banca del radical Dante Rossi para replicar sus dichos ante la mirada de algunos pocos (asesores y personal de seguridad de la Cámara) que permanecían en el recinto.

Según lo que se pudo reconstruir del intercambio verbal, Mosquera le dijo que para hablar de seguridad había que saber y le recomendó al radical leer los datos del sistema nacional de información criminal, donde dice que Córdoba es uno de los lugares donde menos homicidios hay de Latinoamérica.

Al salir al cruce, el boina blanca aceptó la recomendación y le pidió al exministro que “leyera las declaraciones de la jefa de Policía” quien admitió que el servicio penitenciario no le había avisado que Carmona estaba en Córdoba.

El oficialista redobló la crítica al señalar que los homicidios de Gabriela Ceppi, (Oscar) Sargiotti y (Regino) Maders habían ocurrido en un gobierno radical. El opositor le retrucó que esos hechos habían pasado hace 30 años y lo que había que analizar es lo que pasa ahora.

¿Cómo terminó el áspero cruce? Mosquera contraatacó advirtiendo que el radicalismo no era gobierno, a lo que Rossi contestó que en diciembre del año que viene van a ser ellos los que gobiernen.

Fortuna, tercera autoridad en la línea sucesoria

La Unicameral realizará en la tarde del lunes la sesión preparatoria del período legislativo 2023, convocada por un decreto que lleva la firma del vicegobernador Manuel Calvo. En ese ámbito se acordarán las autoridades de la Cámara para el 145º Período Legislativo, siendo el último de la actual gestión de Gobierno.

Con todo lo que ello implica, el oficialismo dispuso hacer cambios sustanciales, según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA. El legislador Francisco Fortuna será designado presidente provisorio de la Unicameral, que implica ser la tercera autoridad de la provincia en la línea sucesoria. La vicepresidencia quedará en manos de Nadia Fernández. En tanto, la jefatura de la bancada oficialista la pasará a ocupar el legislador viguista Leonardo Limia.

En la oposición no habrá cambios. El radical Dante Rossi (Juntos UCR) será ratificado en la vicepresidencia primera de la Cámara, mientras que Alberto ‘Tucho’ Ambrosio seguirá en la vicepresidencia segunda por Juntos por el Cambio.

Vidal, la cuarta pasajera del PRO

Cuando se habla de los presidenciables del PRO —partido que es uno de los ejes de Juntos por el Cambio— normalmente se menciona a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

La diputada nacional Soher El Sukaría no descartó a la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de ese listado, porque “tuvo experiencia de gestión en un distrito muy difícil, trae consigo ideas claras y significa un soplo de aire fresco, aunque tiene experiencia y trayectoria en nuestro partido”. Para la diputada cordobesa, Macri no será candidato presidencial y cree que Vidal puede instalarse por encima de la puja interna.

Caso Solange Musse: la Cámara retó al fiscal

La Cámara de Acusación de Río Cuarto ordenó a la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, a cargo de Luis Marcelo Saragusti, que profundice en forma urgente la investigación sobre los funcionarios públicos.

La Cámara de Río Cuarto expresó un fuerte llamado de atención a la Fiscalía de Huinca Renancó, en los siguientes términos: “El Juzgado de Control ha resuelto adecuadamente que debe proseguirse con la investigación, porque las dudas producidas en cuanto al cómo, cuándo, dónde y por quién que persisten ante la prescindencia de las medidas probatorias indicadas, tornan insostenible la existencia de “elementos de convicción suficientes” idóneos en cuanto tales para afirmar la probable verificación de los extremos de la imputación”.¨

Hasta ahora, la causa tiene cuatro imputados: dos médicos, una trabajadora social y un policía, pero ningún funcionario de mayor rango.

La camiseta 10 “no se mancha”

El último tramo de la sesión del miércoles de la Unicameral levantó temperatura ante la avanzada radical de impulsar el debate en torno a la inseguridad en Córdoba, aunque el foco de la crítica estuvo puesto en la “negligencia” del gobierno por la trágica huida de Roberto Carmona. Los legisladores Marcelo Cossar y Dante Rossi, quienes fueron los encargados de llevar la voz cantante de Juntos UCR, cargaron duro contra el gobierno schiarettista. “No solo la corrupción mata a los cordobeses, también la negligencia”, lanzó Cossar.

El radical redobló su crítica, valiéndose de la camiseta argentina con el número 10 que exhibió sobre su banca el oficialista Juan Blangino durante toda la sesión, un día después de ganarle a Croacia y en la previa de la final contra Francia. “Esperemos que no sea mufa”, chicaneó.

Y a renglón seguido fustigó con dureza: “Hay un taxista de Córdoba que no pudo salir hoy con la camiseta; no pudo ir a trabajar. No pudo porque estaba muerto. Javier Bocalón fue asesinado por el criminal más nefasto. Los que ya pasamos los 40 años sabemos bien lo que significa para la trágica historia del delito de Córdoba el nombre de (Roberto) Carmona”.