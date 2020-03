Renault pedirá ayuda a Provincia para reactivar la pick up Alaskan

por José Busaniche

En el marco del 65° aniversario de la planta de Santa Isabel que Renault tiene en Córdoba, el presidente de la filial argentina, Pablo Sibilla, dialogó con medios de Córdoba sobre la actualidad del mercado y los próximos pasos de la compañía. Para el ejecutivo, el mercado automotor nacional de este año será similar al 2019, aunque con alguna tendencia a la baja. Lo que llevaría la comercialización de vehículos en torno a los 380 mil a 400 mil unidades. En ese escenario, la aspiración de Renault es colocar 40 mil unidades. Pero la ambición más importante es reactivar el proyecto de la pick up Alaskan que fue presentado en 2016, formalmente lanzado en 2018, pero que nunca pudo ver la luz, por la compleja coyuntura. Alaskan era parte de un triple lanzamiento. Renault Nissan y Mercedes Benz se aliaron para inyectar en Córdoba inversiones por US$ 600 millones. Cada una tenía una pick up en carpeta, pero solo llegó a las calles la de la firma japonesa. A dos años de la presentación, Renault quiere reactivar su vehículo.

Pedido. Para que Alaskan tengan chances, Renault Argentina tiene que ‘convencer’ a su casa matriz de la oportunidad que representa tener un modelo propio en un mercado donde casi la mitad de las unidades que se venden son camionetas. “Hoy la ecuación económica no permite lanzarlo. Todos tenemos que ajustarnos un poquito el cinturón. Como Renault cedemos un poco de lo que tendríamos que ganar en teoría, la red comercial lo mismo, el sindicato colabora. Si todos colaboramos puede salir”, comentó Sibilla. Y remarcó que la reactivación de Alaskan no depende del buen humor del mercado brasileño, porque en el mediano plazo el objetivo es abastecer el mercado interno.

En plan de reflotar la Alaskan, la Provincia tendrá protagonismo. Cuando se anunció el proyecto el Estado provincial comunicó que “para la fabricación de las tres pick up la Provincia otorgará un subsidio por cada nuevo operario que ingrese por un importe equivalente al 5,71% de la remuneración de la categoría cuatro, por un plazo de dos años. También se dispuso un subsidio del 25% del incremento de la demanda y consumo de energía eléctrica (por un plazo de tres años). Además, se brindarán los beneficios de la ley de promoción industrial, que contempla exención de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos”.

Renault pedirá que esos beneficios, prontos a vencer, se renueven. “El Gobierno de la Provincia hizo y mucho, pero hay algunas cosas que le vamos a pedir a ver si nos puede ayudar un poquito más. Algunas cosas son prorrogar acciones que ya había tomado cuando se hizo el proyecto y que si no me equivoco empezarían a vencer. Vamos a pedir que se extienda eso. Tuvimos un almuerzo hace unos días atrás, con el ministro de Industria de la Provincia, con el secretario de Industria, les hicimos conocer la fábrica, les hablamos de la estrategia de la Alaskan y qué podemos hacer. Se mostraron muy abiertos”, resaltó Sibilla.

Diálogo con gremio. Por otro lado, el ejecutivo comentó que están dialogando con Smata para definir si se extiende o no el acuerdo que implicó una reducción de jornadas a 6 horas, a cambio del compromiso de no tener despidos. “Lo estamos discutiendo. Por el momento no lo hemos decidido. Resalto que tenemos un diálogo inmejorable con el sindicato. Nuestra posición es mantener el empleo. Con los acuerdos que se llegaron el año pasado se mantuvo el empleo, otras automotrices tuvieron que despedir o suspender violentamente. Nosotros acordamos bajar el flujo de trabajo y no redujimos personal. Estamos en la misma línea que el año pasado”, dijo el presidente de la compañía.