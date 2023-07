Rodrigo De Loredo propuso traspasar 10 mil policías de la Provincia al municipio

Rodrigo de Loredo propuso pasar 10 mil policías de la órbita provincial a la municipal como medida contra la inseguridad en la capital cordobesa.



“Vamos a solicitar el traspaso de los más de diez mil agentes policiales que operan en la capital, con sus recursos e infraestructura”, explicó el candidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio.



Además consideró que “la inseguridad es el principal flagelo de los vecinos”. “Con nuestros equipos estamos listos para hacernos cargo. La transferencia a nuestro ámbito nos permitirá trabajar mejor, brindar un mejor servicio, y lograr mejores resultados en el mediano plazo", agregó en declaraciones publicadas por Cadena 3.



De Loredo aseguró que “hay una desprofesionalización de las fuerzas, hay una falta de inversión, falta de tecnología, de control, de liderazgo”.



“Lo pensamos un montón, tenemos los dictámenes legales al respecto, vamos a presentar un proyecto en la Legislatura donde vamos a tener mayoría el año que viene", precisó.

Críticas

El candidato radical criticó a Martín Llaryora al referirse al uso de armas no letales. "No pudiste resolver con 10 mil agentes policiales la inseguridad, lo vas a resolver ahora con unas pistolitas de pimienta", cuestionó.



"Lo que yo estoy pidiendo es que nos transfieran los recursos de la Policía. Yo me voy a hacer cargo del tema, me comprometo personalmente y voy a estar encima de cada uno de los policías" concluyó.



De Loredo participó este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba del ciclo Encuentro de Candidatos 2023.