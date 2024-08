Rodrigo Fernández: “El ajuste feroz del gobierno nacional ha sido muy agresivo contra el interior”

Rodrigo Fernández es uno de los hombres de mayor confianza del intendente Daniel Passerini. A tal punto, que hoy no sólo ocupa la estratégica Secretaría de gobierno de la Municipalidad, sino que además se hizo cargo de unas las áreas más calientes de cualquier municipio grande: transporte. Lo hizo tras la decisión de apartar de su cargo a Gabriel Bermúdez, quien venía desarrollando un esquema de transporte metropolitano que desde el municipio aclaran lanzarán en el corto plazo.



Fernández no se aparta un milímetro de la línea que mantiene Passerini respecto al gobierno de Javier Milei. “El ajuste del gobierno nacional es feroz y ha sido particularmente agresivo contra el interior del país. Eso se puede ver en varios aspectos, pero en los subsidios al transporte queda muy claro”, sostiene el funcionario en diálogo con PERFIL CÓRODBA. “Han dejado a Córdoba sin los aportes que le corresponden para el transporte público”, sostuvo Fernández.

-¿Cómo se acomodó Córdoba a esta situación?

-Hizo que empezáramos el año con una importante caída respecto a lo que recibía la Municipalidad para el transporte público y desde ahí comenzamos a aportar importantes sumas de dinero para sostener un servicio que no era el óptimo. En enero y febrero pusimos $ 2.800 millones y hoy estamos cerca de los $ 10.000 millones por mes. Es algo de lo que la Municipalidad se tiene que hacer cargo, pero nos parece muy injusto lo que hace el gobierno nacional con el interior del país, y es por eso que el intendente ha encabezado junto a otros intendentes de todo el país un reclamo. Pero no se quedó ahí: ha llevado ideas para que el gobierno nacional tenga más herramientas.

-¿Y cuál es el vínculo con el gobierno de Milei? ¿Tienen respuestas?

-El vínculo es muy institucional y no hemos tenido respuestas económicas. Se podría decir que hay un buen trato con funcionarios de segundas y terceras líneas pero no hay ninguna respuesta económica que le resuelva a la ciudad, a los contribuyentes, algún recurso que Córdoba estaba recibiendo y ahora no. Tenemos mucha expectativa de incorporar la tarjeta SUBE al transporte de Córdoba, algo que fue negado por muchos gobiernos nacionales a nuestra ciudad y es posible que la podamos tener en los próximos meses, con todo lo que eso implica. Compartimos que el transporte tiene que tener un subsidio a la demanda y no a la oferta y creemos que la tarjeta SUBE puede ser una buena herramienta.

-¿No hay retorno en la relación con Nación? Pregunto porque Passerini remarca cada vez que puede las profundas diferencias que tiene con Milei.

-Históricamente la Nación ha discriminado al interior del país pero fundamentalmente con el subsidio al transporte era muy pequeño el porcentaje, un 8% si no me equivoco, que se distribuía en todas las ciudades del interior en concepto de aporte al transporte. Este gobierno no sólo que a ese pequeño 8% no lo distribuyó más sino que aplicó más fondos al Área Metropolitana de Buenos Aires. Hay una mirada muy clara de que el país se reduce a la Ciudad de Buenos Aires y al área Metropolitana y el resto del país sólo sirve para contribuir con aportes y no para la distribución de los recursos. Espero que haya una reflexión del gobierno y que pueda entender que el país va mucho más allá de lo que ocurre en Buenos Aires.

-¿Esa es una mirada de Milei? Porque paradójicamente hay funcionarios que han salido de Córdoba y que están puntualmente en la cartera de Transporte.

Sí, pero no están en el gobierno porque haya habido un pedido de Córdoba. Los funcionarios que ocupan o han ocupado un lugar en el gobierno nacional ha sido por alguna relación personal o por alguna oferta particular, pero no ha sido una tarea institucional para garantizar una buena convivencia o una gestión permanente. Sí hay que decir que los funcionarios de Córdoba en Nación siempre tienen la mejor predisposición…

…pero poco margen de acción

-Exactamente.

-¿Tuvieron contacto con (Luis) Caputo?

-No, desde la Municipalidad no. De todas maneras, son gestos institucionales, se valora eso, pero las visitas y los gestos no pagan las cuentas.