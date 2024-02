Santiago Montoya: “Belgrano hoy no está mal, pero tampoco le sobra tanto”

“Disculpe la demora, es que me encuentro en el exterior y a veces me resulta complicado el tema de la comunicación, con los compromisos de trabajo y personales que tengo”.

Tarde pero seguro, Santiago Montoya respondió a la requisitoria de PERFIL CÓRDOBA, que un par de semanas atrás lo había contactado para incluir su opinión en un informe sobre la actualidad política del Club Atlético Belgrano, que tiene en el horizonte inmediato (¿fines de abril?) la asamblea de recambio de autoridades.

El economista ha sido un actor importante de la política interna de la entidad de Alberdi en los últimos años.

Fue postulante a la presidencia en las elecciones de 2017, que le dieron un amplio triunfo a Jorge Franceschi, el delfín del exgerenciador y presidente Armando Pérez. “Fui el único que se le animó a Pérez en sus tiempos de esplendor”, suele jactarse.

Antes de la votación que cuatro años más tarde consagró a Luis Fabián Artime como el nuevo ocupante del Sillón de Arturo Orgaz, el polifuncional exfuncionario bonaerense -se desempeñó como Subsecretario de Ingresos Públicos, presidente del Banco Provincia y titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia- coqueteó hasta último momento con la chance de repetir su candidatura con el núcleo ‘De Corazón Celeste’.

“Estoy con algunos asuntos que me dificultan ir a Córdoba seguido, pero sigo muy atentamente la situación de Belgrano. Toda mi familia es fanática del club, así que vivimos en un mundo celeste”.

Aquella vez, pregonó la necesidad de una lista de unidad, que superara “la grieta” entre adherentes y opositores del empresario que monopolizó el poder entre 2005 y 2017.

Tras no poder alcanzar ese objetivo, se manifestó “muy amargado” por la disyuntiva electoral Pérez-Artime. Tomó distancia del empresario (“Se maneja como un patrón de estancia”, dijo) y puso en duda “la estatura dirigencial” del exgoleador “para lidiar con actores de la política que están en su lista y que responden a sectores de mucho peso”.

También habló de sus titubeos a la hora de expresarse en las urnas: “No sé si voy a terminar eligiendo a Pérez; porque tendría que tomar una pastilla antes de hacerlo. Pero sí estoy seguro de que a Artime no lo voy a votar”.

“En este momento estoy con algunos asuntos laborales que me dificultan ir a Córdoba seguido, pero sigo muy atentamente la situación de Belgrano, tanto en lo deportivo como en lo institucional”, apunta hoy quien en los comicios presidenciales de 1999 fue jefe de campaña de ‘Acción por la República’, el partido de Domingo Cavallo, y en 2023 ofició como asesor de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

“Toda mi familia es fanática de Belgrano, así que vivimos en un mundo celeste”, enfatiza.

PENDIENTE DE BELGRANO. Aunque descartó participar en una eventual compulsa para el recambio de autoridades de abril próximo, Montoya dice estar al tanto de la actualidad celeste. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Juega de armador

Consumado el triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre pasado, Montoya se sumó a la lista del agitado mercado de pases de la política y su nombre empezó a sonar fuerte en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), donde finalmente desembarcó otro cordobés, Osvaldo Giordano, ex ministro de Finanzas del ‘Cordobesismo’ y responsable del básquetbol profesional de la Asociación Deportiva Atenas.

Más allá de ese traspié, el belgranense que fue funcionario del Ministerio de Economía durante el menemismo y supo asesorar al directorio de Epec y a entidades como el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se consolidó como titular indiscutido del equipo de asesores del gobierno libertario.

Sin ir más lejos, Montoya cumplió un rol clave en la reciente gira que Milei realizó por Israel. Fue organizador, presentador y expositor del encuentro que el líder de ‘La Libertad Avanza’ mantuvo con empresarios en Jerusalén.

“Una veintena de los CEOs norteamericanos judíos más exitosos del mundo, juntos para escuchar a nuestro presidente. Por Argentina y para los argentinos. Seguimos”, escribió en ´X´ el excandidato de Belgrano.

“Creo que ‘el Luifa’ cumplió un papel importante en cuanto a romper la caída libre en que se encontraba Belgrano. Mi duda es si esta gestión podrá darle al club el salto de calidad que necesita”.

Aprovechando una media página en blanco de su recargada agenda de actividades, Montoya habló con este medio del presente de Belgrano y dio a entender que pasará nuevamente la chance de disputar el poder en el club de sus afectos.

“Creo que ‘el Luifa’ cumplió un papel importante en cuanto a romper la caída libre en que se encontraba Belgrano, haciéndolo ascender y salir campeón, algo que no ocurría desde el Regional ‘86”, destacó.

“Después, en su primer año de regreso a Primera, el equipo realizó una campaña más que digna, clasificando a la Copa Sudamericana, y eso es algo para reconocer", señaló.

"Pero la gran duda que me queda, sobre esta conducción, es si podrá dar el salto de calidad que Belgrano necesita. Para no estancarse y para evitar que los hinchas nos convirtamos en hinchas de nuestra maravillosa hinchada, por falta de ambiciones deportivas serias, acordes con uno de los clubes más importantes del país”, añadió.

DESDE AFUERA. “Artime cumplió un papel importante en cuanto a romper la caída libre en que se encontraba Belgrano”, dijo el economista. /// FOTO: PRENSA BELGRANO

Partido político

“Belgrano hoy no está mal, pero tampoco le sobra tanto”, afirmó Montoya desde Israel.

“La mediocridad deportiva es una amenaza y el hecho de que no todos los descensos se definan por promedio puede traer pesadillas. No hablo necesariamente de otro traspié como fue la pérdida de categoría de 2019, aunque está claro que la estructura de Belgrano no aguantaría un descenso más, sobre todo con la coyuntura económica actual”, destacó.

“Otro punto donde esta dirigencia hace agua es su relación con la AFA”, dijo el referente de la agrupación ‘De Corazón Celeste’.

“Hasta ahora no ha podido controlar la situación y, como viene la mano, va a ser difícil que le otorguen un peso importante al club. No es con un amigo acá o allá que consiga una reunión, como se encauza eso. Hace falta una política adecuada al respecto”, agregó sobre los vínculos entre la actual gestión celeste y la conducción nacional de Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

“Otro punto donde esta dirigencia hace agua es su relación con las autoridades del fútbol nacional. Como viene la mano, va a ser difícil que el club tenga un peso importante en la AFA”.

“Y ya que hablamos de política, Belgrano ha seguido involucrado en ciertas actividades o campañas de sectores de la política partidaria. Esto es un error gravísimo, que empezó con la conducción anterior y aún sigue contaminando al club”, apuntó el ahora consejero de ‘la Libertad Avanza’.

“A la política partidaria todos los argentinos pueden practicarla, es un derecho constitucional, pero puertas afuera del club”, enfatizó Montoya.

“La institución pertenece a todos los sectores de la sociedad, no importa cómo piensen. Es incluso anterior a casi todos los partidos. Belgrano nació en 1905, antes que todas las coaliciones políticas que disputaron la última elección presidencial nacional, por ejemplo”, concluyó este cordobés que, en su perfil de ‘X’, se define como “socio de Belgrano y fierrero aficionado”, además de experto en “políticas de shock”.