Schiaretti-Alberto: cumbre tensa en la misa por José Manuel de la Sota

por Gabriel Silva

“A Alberto no lo hagas pobre. El tipo puede ser conciliador, tener diálogo, todo, pero si vino tres veces y con suerte logró una foto a regañadientes, ahora no será él quién intente acercar posiciones”. La frase corresponde a una persona muy cercana al candidato del Frente de Todos y describe las tensiones con las que se verán nuevamente las caras el gobernador Juan Schiaretti y Alberto Fernández esta tarde con motivo de la misa por el primer aniversario del fallecimiento de José Manuel de la Sota.

Según pudo confirmar PERFIL CORDOBA, no habría encuentro entre el candidato presidencial y el gobernador más allá de la ceremonia de esta tarde a las 18.30 en la Catedral cordobesa. Situación que alcanza para describir que las cosas entre ambos, y pese al llamado que mantuvieron hace casi tres semanas, no están bien.

La organización de la ceremonia que se llevará a cabo esta tarde está a cargo de la familia del exgobernador. Por ende, tanto las invitaciones como la distribución de los lugares para las autoridades lo supervisaron en el entorno de quien fuera tres veces mandatario provincial. Y en ese marco, Natalia de la Sota, actual concejala y legisladora electa, tuvo un rol central.

La hija del exgobernador contó con la confirmación del arribo de Fernández cuando se reunieron en las oficinas de Sergio Massa en Tigre, hace un par de semanas. Allí, el candidato del Frente de Todos le contó varias anécdotas del tiempo en el que habían trabajado juntos con De la Sota en el Congreso y prometió dejar atrás las tensiones del kirchnerismo con Córdoba.

De todas maneras, Fernández no será el único foráneo en la misa del mentor del cordobesismo. Esta tarde también estarán Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro, y no se descarta la presencia de algún gobernador, algo que en la organización no tenían aún confirmado.

Distribución. El motivo de la ceremonia, como así también el arribo de referentes del PJ nacional, sumado a la presencia de dirigentes de peso del oficialismo provincial y la cercanía de las elecciones presidenciales, convierten al hecho en trascendente.

Por lo tanto, la manera en la que estarán distribuidos fue tema de discusión durante toda la semana; “en la que muchos jugaron a las escondidas”, según confió a este diario una fuente del peronismo.

En la primera fila estará Schiaretti, junto a su esposa, la diputada nacional Alejandra Vigo. Ambos escoltados por Natalia y Candelaria de la Sota, la otra hija del exgobernador.

Pasillo mediante, se ubicarán el intendente Ramón Mestre junto a su esposa y el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González.

Alberto F. -que llegará esta tarde a las 15.30 en vuelo de Aerolíneas Argentinas-, junto a Massa, De Pedro y el resto de los referentes nacionales, quedarán dispuestos en los bancos perpendiculares al altar. Es decir, mirarán de perfil a los dirigentes cordobeses ubicados en las primeras filas.

Las reacciones del PJ local. Tanto en el schiarettismo, como así también en el seno del delasotismo, la intención esta tarde es bajarle los decibeles a cualquier tipo de polémica que pudiera resurgir por los movimientos que se produjeron en las últimas semanas. Cuando los cercanos al gobernador acataron la orden de no correrse de la boleta corta, mientras el delasotismo hizo más contundente su respaldo a la fórmula de los Fernández.

“Se van a enfocar en el recuerdo de José Manuel. No es una fecha para polemizar. Al análisis lo hará seguramente el periodismo”, razonaron en el delasotismo en la semana.

Asimismo, en la vereda schiarettista el discurso al que se apelará será el que dejaron correr en algunos pasillos del Centro Cívico esta semana: “De la Sota no es patrimonio de un sector del PJ, es una figura que pertenece a todos los cordobeses”.

En medio de este clima, el peronismo recordará esta tarde a De la Sota, una de las figuras centrales de la política cordobesa en las últimas tres décadas.





La agenda de Alberto F.: reunión con Caserio, candidatos y empresarios

Una vez concluida la ceremonia de esta tarde en conmemoración de José Manuel de la Sota, Alberto Fernández brindará una rueda de prensa en la explanada de la Catedral. Situación que en el peronismo de Córdoba no advirtieron todavía.

Luego de esto, no hay actividad agendada para hoy y todo se corre a lo que realizará mañana, con una reunión con el rector de la UNC, Hugo Juri, a las 10, y luego una charla con el resto de los decanos.

Tras ello vendrá la disertación en el Aula Magna de la Facultad de Derecho (UNC) y al mediodía un almuerzo con el senador Carlos Caserio y los intendentes peronistas en un hotel de Rodríguez del Busto.

Por último, habrá un encuentro con empresarios cordobeses en Ciudad Empresaria y partirá rumbo a Capital Federal.