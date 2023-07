Schiaretti contó por qué no compartió escenario con Llaryora el 25 de junio

El gobernador Juan Schiaretti contó la razón por la que no compartió el escenario con Martín Llaryora durante la jornada electoral del domingo 25 de junio.

"Nunca estuvo previsto que yo subiera al escenario. Antes de que Martín subiera, charlamos dos minutos de lo que él iba a decir”, explicó Schiaretti.

“No iba a subir porque en ese momento iba el 90% del conteo y nos pareció prudente que el gobernador no estuviera en esa instancia, sino solo el que había ganado, que era Martín Llaryora", agregó en declaraciones a El Doce.

Comicios

"Prefiero un millón de veces que a las elecciones las organice la Justicia y no la política o el gobierno de turno, más allá de que ocurran errores", sostuvo.

Además consideró que esto "da garantías de que tenemos una buena calidad institucional" en Córdoba.

Schiaretti aseguró que la Provincia "tendrá un gobernador que representa a la nueva generación". "Es joven, tiene experiencia y capacidad de gestión, es un objetivo propio en la política que haya un sucesor que pueda hacer mejor las cosas y yo creo que Martín y Myrian (Prunotto) lo harán", añadió.

Candidatura

Al ser consultado sobre su candidatura presidencial, Schiaretti respondió: "Soy el candidato que representa la producción, el trabajo, el federalismo y la voluntad de tener una Argentina normal, eso expresa mi candidatura.

"La mayoría de los candidatos son porteños, nosotros somos el interior profundo de la patria, y nuestra fórmula con Randazzo expresa el no kirchnerismo, nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. Los cordobeses saben que soy el siempre los enfrentó y no se dejó estar de rodillas ante ellos", concluyó.

Schiaretti y Llaryora compartieron el acto de reapertura del Teatro Comedia en la capital cordobesa.