Schiaretti – De La Sota y hasta incluir a Ferrer en la lista, el armado del “cordobesismo” para atajar a la LLA

“Los llaryoristas lanzan más globos al aire que Capadocia”, se escucha decir a un colaborador histórico del ex gobernador cordobés. Lo cierto es que ya se desplegó sobre la mesa un plan para que Juan Schiaretti sea candidato en el 2025. Es una manera de “devolver favores, hagan memoria y recuerden lo que hizo el ‘Gallego’ en 2017”, pide un ministro que tiene peso en la mesa chica de Llaryora.

El escenario es complejo para “Hacemos Unidos por Córdoba” o “Hacemos por Nuestro País”, en definitiva, el cordobesismo. Deberá enfrentar la misma ola que en su momento surfeó un joven Martín Llaryora ante Héctor Baldassi. En aquellos días todo era “el cambio” que proponía el PRO con Mauricio Macri a la cabeza. “No importaba mucho quién lideraba la boleta en Córdoba, iba a ganar el presidente”, recuerdan.

José Manuel De la Sota especuló con su candidatura hasta último momento, nunca aseguró que se iba a lanzar. A pocos días de finalizado el tiempo legal para presentar las listas, apareció Llaryora secundado por Alejandra Vigo como la fórmula elegida para enfrentar a la “Coneja”. Perdieron por 18 puntos y consiguieron tres bancas.

En 2025 deben renovar Natalia De la Sota e Ignacio García Aresca. El peronismo de Córdoba debe mantener su potencia de negociación ante la avanzada libertaria en el Congreso Nacional. Y en esa tarea están trabajando.

“Nuestro mejor candidato es Schiaretti. Si lo medís, las encuestas no te dejan dudas”, sostiene una espada provincial en la Legislatura. El dilema que enfrentan en este momento es asegurar que “Juan gane en Córdoba", no importa por cuánto. Esa máxima hoy no la puede asegurar nadie, al margen del tiempo que falte para ir a las urnas. El exgobernador goza de una alta imagen positiva y puede caminar sin mayores cuidados por todo el territorio provincial, aunque “eso no es garantía de victoria”, destacan.

De la Sota, el “amuleto” y el “cordobesismo”

“Schiaretti no está pensando en eso todavía”, responden desde Buenos Aires. Desde Córdoba presionan. Como si fuera una partida de truco redoblan la apuesta. “Juan ya habló con Martín y pidió armar la lista”, describen fuentes que recorren la provincia. Ya se los puede ver nuevamente a sus colaboradores, entre ellos Massei y Fortuna volviendo al ruedo.

Más “cordobesismo” en lugar de lista pura. En estos tiempos la idea es profundizar el armado que incluya a todos los se pueda. “¿Todos son todos? Si, hasta Marcos Ferrer tiene línea directa con el gobernador”. El intendente de Río Tercero suena fuerte para ser el tercero de la boleta de Hacemos Unidos por Córdoba, que podría modificar su nombre. “La nostalgia es un gran aliado: “Schiaretti – De la Sota suena muy bien, De la Sota por Natalia que deberá renovar en el 2025”, afirmó un encuestador.

Quedan muchos meses para construir a partir de ahora. Un año pasa rápido. Mucha tarea y rosca, especialmente para el intendente radical. Está en una disyuntiva: la posición de sus líderes de evolución, Lousteau y Yacobitti, no parecen ser las mismas que las de su amigo Rodrigo De Loredo y muy lejanas a los ideales de los votantes riotercerenses, su electorado más próximo.

Vamos los pibes

La “ola violeta” puede llegar a “generar que un Gabriel Bornoroni o cualquier otro le gane al ‘Gringo’”, sostienen. Algunos consideran que una derrota de Schiaretti puede impactar fuerte en todo el armado provincial. El ruido de la caída puede resquebrajar las bases del peronismo provincial.

Sacarlo de Córdoba y llevarlo a competir a la ciudad de Buenos Aires es una opción a descartar. Allá todo puede ser ganancia, cualquier resultado es positivo, pero deberá enfrentarse a Macri, Larreta, Losteau o “quizás tenerlos de socios como una manera de diferenciarse de Milei”, sostiene un armador político.

Hay muchos que se anotan para liderar una campaña en 2025 en la provincia. Miguel Siciliano, Manuel Calvo o la misma vicegobernadora Myriam Prunotto son nombres que aparecen rápidamente. “Hay que asegurar el piso, muchos de los que mencionás necesitan de la base del peronismo. Seguro que se lanzan pero no para hacer un papelón”, describe un consultor. Y el razonamiento es válido bajo la siguiente hipótesis: “Ojo que el peronismo con los ‘pibes’ no termine peleando con el kirchnerismo el cuarto lugar”.

Tiempo atrás, Alejandra Vigo lanzó los "jefes de las seccionales en la Capital" para levantar los números. Puso a trabajar a todo el aparato justicialista y esa estrategia siempre fue rentable. Sin "Juan" hoy todo es necesario.