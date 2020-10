Schiaretti y un aumento de las restricciones sin mencionar fases

No son pocas las fuentes que coinciden con que fue la imagen de la kilométrica cola del Polo Sanitario de hace diez días lo que motivó que se empiece a barajar un regreso de fases. Es más, el impacto de esa extensa fila en los medios nacionales, más el crecimiento de los casos, llevaron al gobernador Juan Schiaretti a un cambio de timón; a varios llamados cruzados en el PJ local y al regreso de restricciones sin mencionar -cuidadosamente- ningún tipo de fase.

Anuncio que se concretó ayer con el gobernador acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo y el ministro de Salud, Diego Cardozo, en la explanada del Centro Cívico. De los tres, únicamente hablaron el líder del Ejecutivo provincial y el titular de la cartera sanitaria que, además, fue el único que respondió preguntas de la prensa.

Una vez más, y en un contexto de pandemia que se encamina hacia un pico del que todos desconocen el alcance, el mandatario provincial no respondió preguntas de los medios.

Schiaretti se limitó a recomendar cuidados, a homenajear al personal de salud, cuestionar las reuniones sociales en las que se propaga el virus, a insistir con la frase del ‘bicho traicionero’, anunciar el incremento de 490 camas críticas que pondrá a Córdoba solo por debajo de la provincia de Buenos Aires en unidades y a agradecer el respaldo de los intendentes de las localidades que deben retroceder de fases.

Además, destacó que “la Provincia ayudará” a los que se vean perjudicados en su economía por estas medidas que se extenderán desde mañana y hasta el 26 de este mes en los seis departamentos que había mencionado el presidente Alberto Fernández el viernes por la tarde: Capital, Santa María, Colón, Punilla, Tercero Arriba y San Martín.

Evitar hablar de fases. Tal como lo reconoció el propio ministro Cardozo ante una consulta de PERFIL CORDOBA se aguardó la recomendación de Nación. Y, en todo momento, tanto Schiaretti como el ministro, evitaron hablar de fases.

Al inicio de la presentación de la situación epidemiológica que en esta ocasión incluyó además las nuevas medidas, Cardozo destacó el pedido de todas las entidades médicas de la provincia atentas al notable crecimiento de casos.

Entonces, con estas nuevas restricciones por 14 días no podrá haber actividad gastronómica -salvo delivery y take away-, no se permitirán las reuniones sociales o familiares, no habrá ceremonias religiosas, natatorios, gimnasios, autocines y academias a lo largo de las 24 horas. En tanto, continuarán las medidas que limitan la circulación entre las 20 y las 6.

La ausencia de Llaryora. El intendente no formó parte del anuncio y hay algunos que entienden que de haber estado allí, deberían haberlo hecho los jefes comunales de todas las localidades involucradas. No obstante esto, desde el Palacio 6 de Julio aseguraron que no hay cortocircuitos con El Panal.

Con respecto a los anuncios, la intención desde el llaryorismo era extender la apertura de bares y locales gastronómicos hasta las 23. Sin embargo, luego del DNU nacional y los anuncios provinciales, el Municipio decidió acatar las restricciones.

Por la pandemia, la relación entre la Provincia y el Municipio también atravesó distintas fases. Desde el inicio, cuando el desembarco en el territorio fue primero de los funcionarios municipales, hasta la creación del COE y los cortocircuitos de funcionarios municipales con el organismo, la relación política también tuvo sus etapas.

Ahora, los que conocen el minuto a minuto, aseguran que no hay ruidos, pero sí frialdad. Sobre todo, porque en aquel momento de la fila del Polo Sanitario, Schiaretti creyó que era un costo que estaba pagando él solo a nivel nacional.

Tras ello, vino una conversación directa en la cúpula del PJ local para que la Ciudad volviera a entrar en modo pandemia. De allí, la decisión política del Municipio para que se hicieran testeos e hisopados en los dispensarios, situación que falló y que se decidió cambiar por ser un lugar de mucho poder del Suoem.

Por eso, hubo una reunión del lunes por la noche del Secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano; con el subsecretario de Participación, Juan Manuel Rufeil, y todos los directores de los CPC. En los centros de participación comunal, el control político es más directo con el Palacio 6 de Julio y sin tanta intervención del sindicato.

De esta forma, y tras una semana de casi 1.500 testeos diarios que proveyó el ministerio de Salud al Municipio, ayer se conoció que la Ciudad compró 30 mil test rápidos para enfrentar la pandemia. Anuncio que tuvo a cargo al secretario de Salud, Ariel Aleksandroff.

Esta coordinación local también derivó en un esquema de contingencia en la primera línea de la gestión llaryorista con Miguel Siciliano, Raúl La Cava, Aleksandroff, Rufeil, Victoria Flores y Marcelo Rodio. Cada uno con línea directa al intendente y en coordinación constante con funcionarios provinciales.