Se entregaron los Premios Perfil Córdoba 2023

La tarde del miércoles y el auditorio de Osde fueron el día y el lugar elegidos para la versión cordobesa de la entrega de los premios instaurados por Editorial Perfil. En esta ocasión, en la segunda edición, se entregaron ocho distinciones en las categorías Labor Cultural, Ciencia, Inteligencia digital/social, Excelencia en la Justicia, Sustentabilidad, Bien Público, Libertad de Expresión y un reconocimiento a Soledad Laciar, por su lucha contra la violencia institucional.

La bienvenida estuvo a cargo de Diego Caniglia, jefe de Redacción y por el director del medio. “Cada uno de los premiados son personas que ponen su libertad e inteligencia en el hacer, para que todos los ciudadanos vivamos mejor. Y de ahí que el nombre de este premio es a la libertad de expresión y a la inteligencia de los cordobeses. Hoy, créanme, son valores que escasean en nuestro país, pero desde Córdoba vamos a gritar, año tras año, que tenemos gente que nos enorgullece y nos hace saber y ser mejores", concluyó Agustín de la Reta.

Poco a poco se fueron conociendo cada uno de los distinguidos de esta segunda edición: Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo (Labor Cultural), 3C Construcciones (Sustentabilidad), Fundación Manos Abiertas (Bien Público), Raomed (Inteligencia Digital y social), Carla Giacomelli (Ciencia), Juan Carlos Palmero (Excelencia en la Justicia) y Carlos Sagristani (Libertad de expresión). El jurado de notables estuvo formado por María Belén Mendé, Sebastián López Peña, José Lorenzo, Horacio Parga y Agustín De La Reta.

En esta ocasión, el jurado decidió otorgar un reconocimiento a Soledad Laciar, por convertirse en una referente de la lucha contra la violencia institucional. La mamá de Blas invitó a su hijo, Juan, a que la acompañara en el escenario: "Esto no es mío, es de mi familia sin la cual sería imposible que estuviera de pie. Juan inició esta lucha, me enseñó que Blas no se había ido en vano". Por último, y en referencia a Daniel Passerini, el intendente electo, que la escuchaba atento desde la primera fila, concluyó: "Me pongo a disposición para hacer juntos lo que sea necesario para que no haya ningún Blas más, ningún Joaquín más, ningún Johnatan, ningún José Ávila, ni tantos nombres. Quiero que sepa que de nuestra parte, lo único que buscamos es un ‘Nunca más’".

Por último, Passerini fue invitado a entregar el premio a la Libertad de Expresión que recibió Carlos Sagristani, periodista con una vasta trayectoria, quien actualmente se desempeña en Radio Mitre Córdoba. "Es un orgullo y un compromiso enorme por los valores que simboliza. La libertad de expresión es un valor fundante de las democracias modernas, es un derecho de todos los ciudadanos", afirmó Sagristani en su discurso en el cual reflexionó sobre la actualidad y los desafíos de la profesión.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del intendente electo. "Creo que la reflexión del domingo pasado con el bajo índice de participación nos tiene que llamar a comprometernos. Por eso, agradezco esta oportunidad y felicito, nuevamente, a los reconocidos para que sigan destacándose y para que la sociedad los tome como referencia para que hagamos de Córdoba un lugar mejor”, concluyó Passerini.