"Secuestro virtual" y pesadilla de un matrimonio en Córdoba: "Era la voz de mi hijo"

Una mujer denunció que junto a su esposo fueron víctimas de un "secuestro virtual" mediante una falsa llamada telefónica en la que el supuesto secuestrador les exigió el pago de un rescate para liberar a su hijo, de 29 años, quien en realidad no había sido privado de su libertad.

Pesadilla

"Ayer a las 2.30 de la mañana suena el teléfono de casa, atiendo y era mi hijo a los gritos: ´mamá, mamá me entraron a robar, me reventaron la puerta de mi casa, me pusieron una bolsa en la cabeza y no sé donde estoy. Ayúdame, por favor. Era la voz de mi hijo. Le pasó el teléfono a mi esposo. Cuando escucho que mi esposo dice: ´sí señor, sí señor´, me caigo al piso porque me doy cuenta que era un secuestro. Estuvimos una hora en el teléfono fijo hablando, intervinieron los dos teléfonos móviles", relató la denunciante a la periodista Lucía González.

La mujer, vecina de uno de los barrios próximos al Nuevo Centro Shopping, intentó con el teléfono celular comunicarse con el joven. "Me dijeron que por haber prendido el teléfono ´le cortan los dedos a mi hijo´, entonces empiezo a rogar. Le pedí en todo momento que me permitieran volver a hablar con él, nunca me lo permitieron”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Extorsión

Además contó que le exigieron entregar “dinero, y lo que hubiera de joyas de oro” en la calle “Batalla de Cepeda” de ese sector de la ciudad.

“Ellos me indicaban lo que tenía que hacer paso a paso. Después volver a mi casa a encerrarme. Cuando nos encerramos seguían extorsionando por más dinero. Ya no sabíamos qué más entregarle, le ofrecimos el auto, electrodomésticos, pero querían dinero físico que no lo tenemos, lo que teníamos fue en la bolsa. De fondo se escuchaban los gritos de mi hijo”, prosiguió en el relato.

“Nunca estuvimos con tu hijo”

“Cuando termina toda esta pesadilla la persona que hablaba en el fijo con mi esposo le dice: ´soy un profesional en esto, soy retirado de la policía y nunca estuvimos con tu hijo´.

“Pero yo había hablado con mi hijo, mi esposo también, era la voz de mi hijo no había duda”, insistió la mujer.



Recomendaciones del MPF

Las siguientes son las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF) para evitar ser víctimas de este tipo de delitos.

No brindar por teléfono información que permita su identificación o la de su familia.

Si atiende un niño o una niña, supervisar que no aporte sus datos personales ni de su familia y que la llamada la continúe una persona adulta.

Desde otra línea telefónica, verificar que el familiar o allegado se encuentre bien.

Intentar mantener una vía de comunicación abierta con los familiares y allegados.

Es importante solicitar a la persona que llama, el nombre y apellido de quien supuestamente se encuentra en una situación de emergencia así como la descripción física, información de la vestimenta, el lugar y las circunstancias del suceso que habría padecido.

Si el llamado proviene de alguien que dice pertenecer a una fuerza de seguridad o trabajar en un hospital, solicite los datos personales, cargo, lugar donde trabaja, nombre de su superior y una vía de comunicación directa.

"Es fundamental en todos los casos realizar la denuncia a la seccional policial más cercana, aun cuando se haya evitado el engaño, porque permite investigar y prevenir esta modalidad delictiva y consultar sobre el avance de la pesquisa en la fiscalía", señalaron desde el MPF de la Nación.