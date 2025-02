Semanas antes del juicio Néstor Soto preguntó a otros presos sobre las causales de inimputabilidad

Néstor Aguilar Soto debía presentarse mañana en la Cámara 11a del Crimen, integrada con jurados populares, para afrontar el juicio por el femicidio de Catalina Gutiérrez.

La audiencia de apertura del debate se pospuso para la próxima semana porque ayer, tras una supuesta descompensación psicológica del joven, se realizó una pericia interdisciplinaria donde los médicos recomendaron su internación. El tribunal ordenó su alojamiento provisorio en un centro psico asistencial, donde fue trasladado desde la cárcel de Bouwer.

PERFIL CÓRDOBA obtuvo un dato revelador sobre el tema. Un interno alojado en el mismo pabellón de Aguilar Soto relató una reunión entre el joven y cinco presos, dos de ellos abogados. En ese encuentro, el confeso victimario de Catalina, se interesó particularmente por las causas que pueden originar la declaración de inimputabilidad.

Si un acusado no comprende la totalidad de los actos, no es consciente de lo que cometió no puede ser juzgado y se dicta su sobreseimiento por inimputabilidad.

Este es el tema que concentró su atención, según el testimonio exclusivo obtenido por este medio.

El siguiente es el diálogo con el detenido que participó del encuentro con Soto y otros internos. Este medio conoce su identidad, pero la preserva.

-¿Cuándo fue la reunión?

-Hace tres semanas aproximadamente; participamos seis, de los cuales dos abogados.

-¿El reconoció que cometió el crimen de Catalina?

-Nos dijo que hubo una discusión con Catalina en su departamento y que había mensajes que se habían borrado, pero que demostrarían que habían mantenido alguna relación íntima. También que hubo un interín de 10 segundos que no recuerda. Que intentó varias formas de deshacerse del cuerpo; y que optó por la que es ya conocida. Dijo que mientras estaba el cuerpo de ella en el departamento, respondía mensajes tratando de disimular o de ganar tiempo. Nos confesó que estaba preocupado porque la justicia estaba haciendo periciales psiquiátricas y uno de los abogados le explicó que era para determinar si es o no inimputable. Esa noche él tenía un turno con una psicóloga.

CATALINA GUTIÉRREZ. Fue asesinada el 17 de julio del 2024. Néstor Soto confesó el crimen. Eran amigos y conocidos de la Facultad de Arquitectura de la UNC.

-¿Profundizaron el tema de la inimputabilidad?

-Después de ese día, en particular a mí, me empezó a preguntar sobre esa idea.

-¿Por qué lo consultaba a usted?

-Participé del encuentro porque soy abogado. Quería saber cuáles eran las causales para hacerse pasar por loco. No lo dijo con esas palabras, pero estaba buscando conocer en qué casos la justicia podría llegar a declararlo inimputable.

-¿Qué le explicaron ustedes?

–Quería saber si nosotros como abogados veíamos en él alguna una causal por cegarse esos 10 segundos que no recordaba del momento del ataque. Pero sí sabía todo lo que pasó antes y después, o sea que está ubicado perfectamente en tiempo y espacio.

-¿Después de esa reunión vio algún cambio?

-Sé que la abogada lo vino a ver todos los días y había una psicóloga que lo estaba asesorando. Se ve que cambiaron la estrategia porque era simplemente (discutir) el tema del femicidio; a la alevosía no iba a poder darla vuelta. No es un chico que que esté fuera de sí.

-¿Saben si tuvo algún episodio de autoagresión?

-No, no. Para nada. (Al femicidio) Lo cuenta como si fuese un cuento. Es más, me llamó particularmente la atención que habla de ella como si estuviera viva.

-¿No lo vieron angustiado, preocupado?

-No. Me parece que es la persona menos preocupada en todo el pabellón por la condena que va a recibir. Está muy relajado, tiene una personalidad muy fría, muy distante.