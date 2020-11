Si no es propia, se expropia

Lic. Clementi Rosso - Sommelier de la política

Aprovecho mi columna semanal para desmentir un rumor malintencionado que anunciaba el desembarco de Sergio Berni en el balneario La Toma de Cosquín; y otra noticia falsa, destinada a provocar alarma, que reproducía un mensaje de WhatsApp surgido desde un teléfono de Córdoba Capital donde se lee: “Hoy nos tomamos todo”. Por supuesto, se trataba de dos amigos que no se veían desde marzo y que, aprovechando la reapertura de los bares, iban a juntarse para brindar por el reencuentro antes de las 23, manteniendo la distancia, con el barbijo puesto (excepto en el momento de inclinar el vaso), higienizándose las manos con whisky en gel y haciendo el cuatro antes de retirarse cada uno a su casa, según indica el protocolo.

La ocupación de los campos de la familia Etchevehere en Entre Ríos por parte de los integrantes del Proyecto Artigas de Juan Grabois, desató una paranoia desmesurada. “Si el Chavo hubiera vivido en la Argentina, seguro que le expropiaban el barril”, tuiteó un dirigente opositor, en tanto que una espada del oficialismo le respondió: “Es que no nos tienen paciencia”. Un chacarero se quejó de que la profesora de historia adoctrinaba a su hijo en las clases por Zoom, porque lo mandaba a estudiar el reinado de Juan Sin Tierra. Y un exagente de inteligencia también hizo oír su voz al reclamar: “SI la idea era sembrar perejiles, nos tendrían que haber llamado a nosotros”.

En simultáneo con el desalojo violento en Guernica y con el recule de Grabois, la cotización del dólar se cayó más rápido que la venta de Messi al Manchester City. Desde el Vaticano, el papa Francisco habría desmentido que esté pensando en canonizar por este milagro a Martín Guzmán, aunque muchos admiran la forma en que el ministro de Economía responde las preguntas más insidiosas con la paciencia de un santo. Los analistas, por su parte, descartaron cualquier fenómeno sobrenatural y aseguraron que la megacolocación instrumentada desde el gobierno fue la que frenó la trepada de la divisa estadounidense. “Venía a 195, bajó un cambio y lo puso a 169”, graficó un experto, fanático de la Fórmula 1.

Se ve que la alusión a los “funcionarios que no funcionan” que clavó Cristina Fernández fue un incentivo no sólo para que Guzmán salga a comerse la cancha, sino también para todos los miembros del poder ejecutivo. “Deberían llevarla para que arengue a la selección”, sugirió alguien del entorno del Chiqui Tapia, pero el mandamás de la AFA no prestó atención a la idea porque estaba conformando los grupos de la Copa Liga Profesional que empezó este fin de semana. Cuando alguien denunció que se había cometido el clásico fraude de las bolas “frías y calientes”, Tapia pidió que dejen de romper la paciencia y que jueguen antes de que los obliguen a disputar los partidos en la Play.

En Córdoba, la Municipalidad entró en default técnico y el Suoem lo celebró con una salva de 20 bengalazos, uno por cada punto porcentual de aumento no remunerativo que les ofrecían en dos tramos de acá a fin de año. El rechazo de los trabajadores comunales a la propuesta del Palacio 6 de Julio contrasta con la proposición de un 31% de incremento anual que terminaron aceptando desde el Surrbac. Quizás temieron que, si paraban el servicio, muchos ciudadanos no iban a verse perjudicados, porque son tantos los que han perdido el olfato por culpa del Covid, que nadie se iba a horrorizar por el hedor de la basura podrida en las calles.

La sanción a la legisladora Patricia de Ferrari por su desafortunada mención de los Falcon Verdes en las redes sociales, desató una polémica dentro del radicalismo, donde algunos avalaron la decisión y otros sostuvieron que la condena había sido “sobreactuada”. A pesar de la gravedad del tema y del encono que produjo puertas adentro del centenario partido, no faltaron los que bromearon acerca de otras expresiones que podrían ser penadas: “Te estaciono el Fitito” y “esa cupé es un Fuego”, por sexistas; y “viene flojo de chasis el Gordini”, por discriminatoria; al igual que el chiste sobre un asesor al que le decían “remisero trucho”, porque “va de Fiesta en Fiesta”.