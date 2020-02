Silencios que hacen ruido

por Hugo Caric

Al pitazo final de Gerardo Méndez Cedro, el flojísimo árbitro del partido entre Instituto y Deportivo Riestra, le sucedió una sensación de vacío que se prolongó por varios minutos en el estadio albirrojo. Consumado el 0-0 los hinchas de “la Gloria” se quedaron estáticos, con la mirada perdida y el desconcierto a flor de piel. Ni siquiera atinaron a ensayar un sílbido, o elevar algún reclamo en voz alta. El empate los dejó sin reacción, impotentes, desconcertados. Lamentando otros dos puntos perdidos y haciendo cuentas en el aire. Hasta que surgieron algunos aplausos, tibios pero aplausos al fin, a modo de tributo por el esfuerzo de los jugadores.



“Nos faltó el detalle de la definición”, afirmó César Zabala, el entrenador de Instituto, a la hora de buscar explicaciones para un resultado que castigó la búsqueda y premió el conformismo dentro de un marco de chatura futbolística. “Buscamos por afuera, buscamos por adentro, hicimos todo lo posible para ganar el partido pero no tuvimos claridad”, añadió.

“No esperaba que ellos fueran tan mezquinos, pero no sé si era el trámite que habían imaginado. Quizá haya sido mérito nuestro que las cosas hayan sucedido así adentro de la cancha. De todos modos, nos faltó una pared, un acierto, una gambeta, pegarle al arco… Un gol, nomás”, se lamentó.

Zabala no quiso detenerse demasiado en el desempeño del referí, que en el primer tiempo lució muy permisivo con los jugadores porteños y obvió al menos uno de los cuatro penales que todo Instituto le reclamó. “No tengo nada que decir. A veces hay visiones diferentes… Si hubiéramos convertido un gol, seguramente cambiaba la postura del partido y el árbitro no hubiera sido tan condicionante para nosotros”, puntualizó.

El entrenador destacó el juego de Facundo Silva, quien se convirtió en el eje del equipo local en el segundo tiempo, cuando la ansiedad le ganaba a las ideas y hacía cada vez más cuesta arriba quebrar una igualdad que el conformista y temeroso adversario celebró como un carnaval anticipado.

Sin consuelo

Ni siquiera haber cortado una racha de dos derrotas consecutivas le sirvió de consuelo a Zabala, quien hizo una mueca de inconformismo antes de responder el planteo que lo advertía sobre el primer punto sumado en 2020.

“El silencio que hubo en el vestuario después de los últimos dos partidos lo sentimos como un puñal. El dolor de los muchachos me pega… Ellos hicieron todo para ganar y no tienen nada que reprocharse, pero ese silencio te da la pauta de que con eso no alcanza”, manifestó el DT.

“En el fútbol argentino no hay un partido fácil y no van a ser la excepción ni Patronato ni Chacarita”, consideró Zabala sobre los próximos compromisos que “la Gloria” deberá afrontar en los próximos días, el primero por Copa Argentina el jueves a las 20.20 en cancha de Unión de Santa Fe y el segundo por la 19ª fecha de la Primera Nacional el fin de semana venidero.

Aunque en la previa del compromiso con Deportivo Riestra ya había dejado en claro su vocación de continuar en su cargo, Zabala también se refirió a su situación en el club de Alta Córdoba luego del 0-0 ante el elenco de Villa Soldati: “Estoy haciendo mi trabajo, es lo que ven. Estoy tranquilo. Estoy dando lo máximo para que Instituto juegue bien y trata de ganar en todas las canchas, que es lo que el equipo está demostrando”.



Mientras el técnico atendía al periodismo, el presidente albirrojo Roberto Castoldi se retiraba del vestuario apurando sus pasos y sin intención de hablar. "No va a pasar nada. El cuerpo técnico tiene todo nuestro apoyo. Lo único que le pedimos es que no hablara de los árbitros", deslizó otro directivo.

Síntesis del partido



Instituto (0): Lautaro Petruchi; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Cristian Carrizo; Nicolás Watson y Facundo Silva; Damián Arce; Mateo Bajamich, Francisco Apaolaza y Malcom Braida. DT: César Zabala. Suplentes: Germán Salort, José Villegas, Ignacio Antonio y Germán Estigarribia.

Deportivo Riestra (0): Matías Vega; Eric Tovo, Yaison Murillo, Gustavo Benítez y Gastón Montero; Alberto Martínez, Mauricio Soto, Mario Zaninovich y Maximiliano Brito; Gonzalo Bravo y Facundo Pons. DT: Guillermo Duró. Suplentes: Fernando Lugo, Jonathan Belforte, Walter Acuña y Adrián Flores.



Cambios: PT, 40m Víctor Gómez por Pons (DR). ST, 21m Brian Sánchez por Bravo (DR), 24m Rodrigo Garro por Braida (I), 26m Martín Pino por Apaolaza (I), 30m Maximiliano López por Flores (I) y 35m Jonathan Goitia por Brito (DR).

Amonestados: Bajamich (I); Gómez (DR), Vega, Goitia y Zaninovich (DR).



Cancha: Instituto.



Árbitro: Gerardo Méndez Cedro.



Un León sacando puntos

Estudiantes de Río Cuarto igualó sin goles en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza y prolongó a seis partidos su racha sin victorias en el campeonato. El punto le permite al León del Imperio del Sur afirmarse como uno de los animadores de la Zona 1, donde ocupa el segundo puesto con una cosecha de 33 unidades en 18 partidos.

El conjunto que dirige Marcelo Vázquez y que ayer volvió a contar con el paraguayo Néstor Ortigoza entre sus titulares, tiene un punto menos que el líder Atlanta, que en la víspera venció por 2-0 a Ferro Carril Oeste en condición de local.