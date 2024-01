Soher El Sukaría suma a su gente en el gobierno de Córdoba

La macrista Soher El Sukaría fue una de las dirigentes del PRO más críticas con los integrantes de su partido que en su momento pasaron a Hacemos Unidos por Córdoba. El caso más emblemático fue para con el expresidente del partido, Javier Pretto, hoy viceintendente de la Ciudad. “Lo sentimos como una traición, fue una bofetada”, declaró en su momento.

Sin embargo, en la semana que pasó, se pudo ver al ministro de Industria, Pedro Dellarrosa (otro ex PRO que pasó al partido gobernante) con Diego Puente, mano derecha de la dirigente, quien se sumó a ese ministerio.

“No hay forma de que Puente haya llegado ahí sin el aval de Soher”, contó un integrante del partido amarillo, recordando aquellas fuertes críticas de El Sukaría. Puente fue ministro de Mauricio Macri, en el área de Migraciones.

El mantra presidencial: no hay plata

La reunión de la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con los ministros cordobeses Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Julián López (Justicia) dejó varios apuntes políticos. Fue una señal muy fuerte de buena sintonía desde el punto de vista político entre ambas administraciones para coordinar la acción en la lucha contra el narcotráfico en territorio provincial. No obstante, una voz que estuvo presente en el encuentro aportó una apostilla no menor, pero muy predecible ante las circunstancias que rodean a la gestión de Javier Milei.

Con otras palabras, los funcionarios cordobeses escucharon de sus pares nacionales repetir el mantra del mandatario libertario “no hay plata”. La respuesta surgió ante la consulta de si Nación destinará recursos a Córdoba para la aplicación del plan operativo que pondrá en marcha la Provincia.

“Ustedes nos pueden ayudar a nosotros, no nosotros a ustedes”, fue la frase que retumbó entre las paredes del despacho de Bullrich. Según los argumentos de los interlocutores de Nación, la administración de Milei arranca en medio de la desorganización ante la pesada herencia K. En eso, Córdoba se diferencia. El gobierno local es una continuidad del PJ en el poder.

El mapa de las Comisiones en la Unicameral

El receso de verano puso en pausa los ánimos caldeados y el reclamo de la oposición de Juntos por el Cambio ante la falta de conformación de las comisiones de la Unicameral. En esa trabajosa ingeniería están abocadas las principales espadas oficialistas. Se sabe que aumentarán en su número. Hasta los primeros días de diciembre funcionaron 22 comisiones permanentes. Con la nueva composición de la Legislatura serán muchas más. Habrá nuevos ámbitos de debate interno como el de Seguridad y algunos que abarcan varias temáticas y se separarán, por caso Educación y Cultura.

En este marco, la oposición podría sumar entre 7 y 8 comisiones a su cargo en vez de las cuatro que tenía con la vieja composición. No obstante, el PJ se asegurará de contar con la mayoría en esos ámbitos. Algunas voces del ala dura de Juntos demandan un reparto 50-50 de las comisiones que choca de manera frontal con la voluntad del oficialismo, que no se desprenderá de la botonera de poder para la dinámica legislativa. Esta discusión, que promete ser espinosa, se retomará los primeros días de febrero, con el inicio formal del nuevo período legislativo.

Llaryora y Capitani, con buena sintonía

La primera foto que protagonizaron el gobernador Martín Llaryora y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo Darío Capitani no pasó desapercibida ante los comentarios en el mundillo político. El dirigente del PRO que se sumó al “Partido Cordobés” de Llaryora es el amarillo con mayor peso en la orgánica del sanfrancisqueño (el otro es el marcosjuarence Pedro Dellarossa) ya que fue designado en la agencia con mayor despliegue y exposición política.

La buena sintonía entre Llaryora y Capitani se observó durante el acto del viernes pasado en Santa Rosa de Calamuchita, donde el mandatario presentó el operativo de seguridad “Verano junto a vos”. “Fue un arranque auspicioso”, aportó un operador en territorio. Capitani viene dialogando con los distintos sectores del turismo y ya trazó su objetivo: “sacar la agencia a la calle” y apuntalar su perfil de “gestión”, dijo la fuente.

Tillard, “una joya de la abuela” y la lapidaria sentencia de un economista

El expresidente del Banco de Córdoba, Daniel Tillard, realizó su primera aparición pública como titular del Banco Nación y generó polémica. Sucede que el funcionario criticó con dureza a las autoridades salientes de la entidad (pese a que el Nación acumuló resultados operativos por más de 660.000 millones a octubre de 2023) y blanqueó la intención del gobierno de Javier Milei de privatizarlo.

En un grupo de WhatsApp de empresarios ligados al mundo financiero circuló un hilo en X del economista Hernán Letcher, quien responde a los dichos de Tillard con “fundamentos de todos los colores”, según uno de sus integrantes. “Los números que mostró Letcher son impresionantes: menciona los ‘olvidos’ de Daniel y habla de la Rentabilidad sobre Patrimonio del Nación, que fue 11 veces superior a Bancor”, agregó.

El tuit de Lercher es lapidario: “El pulso privatizador de Milei necesita falsear datos para ocultar la verdadera intención ideada por los cuatro jinetes del apocalipsis, Elsztain, Macri, Eurnekian y Rocca (que manejan a Marioneta Milei): quedarse con la cartera y el negocio de esta institución”.

Pipi Francioni trae a Moreno el 16

Con el peronismo en plena reorganización, tras la paliza de Javier Milei a Sergio Massa en el balotaje, comienzan a asomar algunos dirigentes que buscan “la reorganización del partido”. Juan Grabois y Guillermo Moreno son dos símbolos de la “resistencia”, aunque con estilos muy diferentes. Es que el extitular del Indec mantiene una fuerte presencia en medios y principalmente en redes sociales, donde se ha convertido en un verdadero fenómeno, a partir de sus confrontaciones con periodistas y sus “predicciones” sobre lo que pasaría si ganaba Milei.

En ese marco, el intendente de Leones, Fabián ‘Pipi’ Francioni invitó a Moreno para que se reúna con la militancia el próximo 16 de enero. “No mueve la aguja, la organización del partido va a pasar por otro lado, pero está bueno que se le inyecte un poco de confianza a los compañeros”, sostuvo un peronista que no participará de las actividades de Moreno.

“Bajen el nivel de exposición”, inesperado pedido a libertarios

Se sabe que las redes sociales fueron (y siguen siendo) uno de los caballitos de batalla del presidente Javier Milei. De hecho, en la semana que pasó fue noticia Iñaki Gutiérrez, amigo de Milei y quien tenía a su cargo el manejo de la cuenta oficial de Casa Rosada. El joven de 22 años posteó un saludo de año nuevo junto a su novia desde la cuenta oficial y ese hecho le costó el puesto.



“Es muy alto el nivel de exposición que tienen algunos integrantes de La Libertad Avanza. Está bien mostrar que estamos trabajando, pero publicar tantas fotos posando, sin contenido, puede parecer hasta una provocación”, sostuvieron integrantes del partido en Buenos Aires que no comulgan con el uso que se hace en LLA de las redes, incluido el Presidente. Las mismas fuentes aseguran que el mensaje fue “general” pero estaba dirigido a algunos casos puntuales en Córdoba.