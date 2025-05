Tristeza en Instituto: falleció el legendario Santos Turza

En Córdoba, cuando se habla del cazatalentos más importante de la provincia, no hay dudas, hablan de Santos Turza, que en silencio se transformó en una marca registrada de Instituto. Sos ojos poseían, además de picardía, mucha sabiduría. Por eso su partida genera una profunda tristeza.

Don Turza le dedicó más de 50 años de su vida a la institución de Alta Córdoba, y en las últimas horas se conoció su fallecimiento. Se fue, pero su legado jamás se olvidará.

Es que Santos Turza era la “historia viva en La Agustina”. Fue quien captó, entre otros, a figuras como Paulo Dybala, Ernesto Corti, Oscar Dertycia, Diego Klimowicz, Silvio Romero, Juan Carlos Menseguez, Ramón 'Wanchope' Abila, por mencionar a algunos de los grandes nombres que supo captar para la 'Gloria'. Santos Turza, ícono de la mitología redonda del fútbol cordobés.

Turza trabajó en Instituto desde el año 1972, llegó recomendado por un profesor de la escuela de técnicos que era vecino suyo en Alta Córdoba. Llegó al club para ser delegado en las inferiores. Y vivió de todo con su querida 'Gloria'.

“Siempre fui de ir a ver jugadores. Los veía un rato, y me daba cuenta de si jugaban bien. A mí de táctica y técnica no me hables mucho, pero poneme un jugador en la cancha y a los 20 minutos ya te digo cómo juega y si tiene condiciones”, le supo contar a este cronista en una charla futbolera en la sede del club de Alta Córdoba. Lo hizo con una sonrisa, mientras pasaba al lado del escudo gigante de Instituto en la sede de Alta Córdoba.

Se fue un símbolo.