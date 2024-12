Troglio: “Me he transformado en un técnico conceptualista”

En sus tiempos de futbolista, Pedro Troglio fue dirigido por maestros de la dirección técnica, tales como Carlos Salvador Bilardo, Carlos Timoteo Griguol, Dino Zoff, Héctor ‘Bambino’ Veira y Gregorio Pérez. Él dice que de todos aprendió algo. Es más, Troglio es de esos técnicos que están en constante evolución y que logra, en sus equipos, vincular la tradición de aquellos viejos entrenadores al estilo de los DT modernos.

Por tal motivo, no se pone el cassette cuando le consultan qué tipo de entrenadores le gustan y él afirma que le encantan “todos”. Y ejemplifica: “Te voy a nombrar ocho técnicos y son todos distintos, Guardiola, Klopp, Mourinho, Simeone, Bielsa, Passarella, Bilardo y Menotti. A mí, donde hay una consecuencia táctica, donde uno ve un trabajo, me gusta, porque ahí hay un entrenador”. Y agrega: “Si me toca dirigir en un equipo con poca billetera, con poco dinero, uno tiene que adaptar sus conceptos a los jugadores que tiene; si puedo elegir me gustaría claramente contar siempre con los mejores para tener un fútbol mucho más vistoso y que termine siempre 4 a 0 y que no esté sufriendo yo al costado del banco. Yo pienso que uno se tiene que ir adaptando”.

Troglio es un técnico que se adapta al contexto. En ese marco, Instituto fue a buscar un perfil de DT similar al de Lucas Bovaglio y Diego Davobe, más allá de los matices. El jueves pasado fue presentado oficialmente en conferencia de prensa y en la misma expuso su manera de pensar y ver el fútbol y en un momento se definió: “Yo creo mucho en los conceptos. Si bien cuando empecé me sentía mucho más tacticista, hoy con el tiempo me he transformado más en un conceptualista”.

Su pensamiento. Tras retirarse como futbolista, vistiendo la casaca de Villa Dálmine, Troglio tuvo su primera experiencia como DT en Godoy Cruz de Mendoza, en la B Nacional, y posteriormente –2005– se convirtió en entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde se reconfiguró como un técnico importante. En el ‘Lobo’, donde logró el ascenso en el 2013, tuvo tres pasos. Cuando estaba en aquel club tuvo un momento televisivo muy recordado con el periodista Horacio Pagani, donde se definió como “tacticista”. Eso fue hace 11 años.

Pasó el tiempo. Aunque sigue sentenciando: “Ni loco hay que arriesgar”. En su presentación en Alta Córdoba lo dejó en claro: “Me gusta que los jugadores tengan la responsabilidad de arriesgar lo menos posible. Hay lugares del campo donde el riesgo es cero”.

Troglio explica que a lo largo de su carrera cambió de ser tacticista a darle mucha más importancia a los conceptos. Él dice que

cree “que el concepto en el fútbol es mucho más fuerte que la táctica”. Y explica: “Por ejemplo, si vos perdés al hombre, vos perdés tu marca, es un error porque en la siguiente línea vamos a tener un desfase. Entonces hay que trabajar ese concepto, no abandonar el hombre. A partir de todos mis trabajos he empezado a trabajar los conceptos que manejo en la cancha”.

Un perfil marcado. Frank Wormuth, exdirector de la Escuela de Técnicos de la Federación Alemana de Fútbol, solía explicar que en la actualidad “las competencias sociales juegan cada vez un papel más destacado”. Y en ese marco entra el perfil de Troglio. Quienes han sido dirigidos por él destacan la importancia de su lado humano como líder de un grupo.

En la búsqueda de explicar qué es un técnico conceptualista, en términos del fútbol moderno, es bueno destacar la explicación que dio el propio Wortmuth: “Hay entrenadores con planes a corto plazo y entrenadores con planes a largo plazo. Yo diría que el ‘entrenador conceptual’ es el que tiene un plan a largo plazo”.

En ese marco, Troglio aseguró en su presentación: “Me encantaría dejar una huella. Ojalá pueda estar muchos años. El día que me toque irme me gustaría dejar un buen recuerdo”.

La mirada de Caniggia. Claudio Paul Caniggia lo explicó mejor. La gloria del fútbol argentino y de la Selección nacional, estuvo en Córdoba, ya que fue vital para la llegada de Pedro Troglio a Instituto, por su nuevo rol como representante. En ese sentido, expresó: “Pedro tenía muchas ganas de volver al país y lo veo entusiasmado. Hay un proyecto en Instituto que viene muy bien desde hace varios años y eso le interesó”. Y luego, el otrora delantero y hoy representante, en diálogo con Perfil Córdoba habló sobre esta idea conceptualista de Troglio. “En algún momento a Pedro se lo calificó de ‘técnico tacticista’, un poco a lo Bilardo, teniendo en cuenta que fue dirigido por él. Pero Pedro es versátil: sabe interpretar muy bien las necesidades que tiene un plantel y hacerlos mejores, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es muy bueno para eso. Él y su grupo saben transmitir, tienen una comunicación bastante fluida con los jugadores y los potencia”.

PRESENTACIÓN. Troglio estuvo acompañado por Claudio Paul Caniggia, quien ofició de representante en su llegada a Instituto.

SU IDEA DE JUEGO

◆ “Me gustan los equipos intensos, claramente que jueguen bien”.

◆ “Mis equipos tienen que ser directos, que recuperen la pelota y ataquen enseguida”.

◆ “Quiero que cuando se recupere la pelota, se busque el arco contrario”.

◆ “No es que no soy de la tenencia de la pelota, pero no me gusta la tenencia elaborada sin profundidad”.

◆ “Me gusta la tenencia hacia adelante, con profundidad”.

◆ “También me gusta que los jugadores tengan la responsabilidad de arriesgar lo menos posible. Hay lugares del campo donde el riesgo es cero”.

◆ “A la pelota la recupera no sólo la defensa, sino todo el equipo, para que el desgaste sea el menor”.

◆ “Acá nadie juega con el documento, juega el que esté mejor, no importa la edad”.