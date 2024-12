Pedro Troglio, nuevo DT de Instituto: "Me encantaría dejar una huella"

Pedro Troglio fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del plantel profesional de Instituto. El técnico llegó de buen humor al bar Mi Barrio pasado el mediodía y saludó con la mano a cada uno de los periodistas que habían arribado a la conferencia de prensa, incluso se dio un abrazo con un amigo que reconoció entre los presentes. Sin embargo, todo protocolo se rompió cuando se pudo observar que a su lado estaba -nada más y nada menos que - Claudio Paul Caniggia. El 'Hijo del viento', ex compañero de Troglio en River y la Selección nacional, actualmente es el representante del DT.

Troglio se presentó en la conferencia de prensa junto al presidente de la 'Gloria', Juan Manuel Cavagliatto, y al mánager Federico Bessone.

"Le damos la bienvenida a Pedro en este nuevo ciclo", fueron las palabras iniciales de Cavagliatto y, posteriormente, Troglio dio su punto de vista sobre su arribo a Alta Córdoba.

“Estoy contento de estar acá. Tenía la necesidad de volver a Argentina y dirigir acá", fue la primera confesión del DT, y luego agregó: "Habíamos puesto a Instituto en los equipos que me gustaba dirigir, estaba ordenado y peleando arriba. La posibilidad de venir a un club con fundamentos, con estructura. Por eso, cuando me llamaron, lo tenía en la cabeza y no tardé nada en decidir".

"Es una gran oportunidad para mi carrera, espero no defraudar a nadie".

Además, el entrenador que viene de dirigir con éxito en Honduras, aseguró: “Este año Instituto estuvo cerca de clasificar a la Sudamericana, lo que hay que ir haciendo es ir sumando para darte cuenta hasta donde podes ir llegando. Lo que tengo claro es que el pedido del hincha es ganar. Tenemos que luchar con esos estados de ánimo para ver hasta dónde podemos llegar, obvio que sería un objetivo muy lindo”.

Troglio afirmó con ilusión: "Me encantaría dejar una huella". Y luego, expresó: “En Instituto aparte de los jugadores de nombre han aparecido varios jóvenes importantes. Y la intención es mantener el plantel sacando a algunos jugadores que el club no pretenda mantener. Vamos a recibir también a algunos jugadores que vienen de sus préstamos y vamos a agregar refuerzos en las posiciones que falten".

"Queremos un plantel nutrido para que cuando llegan las instancias importantes tener los recambios necesarios”.

"Quiero que mi equipo sea batallador, que haga que el hincha se levante de la silla", anheló Troglio.

A Pedro lo acompañarán:

- Gustavo Enrique Reggi (Asistente)

- Pablo Javier Martin (Preparador físico)

- Ignacio Navalon Sánchez (Entrenador de arqueros)