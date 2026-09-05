Trolls, cuentas falsas y carpetazos: la guerra digital fue protagonista

La elección de Marcos Juárez no sólo se jugó en las calles, los barrios y las encuestas. En los últimos días comenzó a tomar fuerza un “lado B” de la campaña, protagonizado por redes sociales, cuentas anónimas, trolls, videos, audios y acusaciones cruzadas entre los principales candidatos. Fuentes que siguen de cerca el proceso aseguran que la actividad digital creció de manera significativa durante las últimas semanas hasta el punto de convertirse en un fenómeno llamativo para una elección municipal de una ciudad de poco más de 24.000 electores.

El principal espacio donde se concentra parte de esa actividad es un grupo de Facebook donde conviven publicaciones comerciales y comentarios de vecinos con una fuerte circulación de contenido político. La advertencia de quienes vienen monitoreando la conversación digital es que una parte de las cuentas que intervienen tendría comportamiento coordinado o directamente respondería a estructuras de campaña. No todas las acusaciones pueden ser verificadas de manera independiente.

Una batalla entre candidatos



Según aseguran fuentes con conocimiento del monitoreo digital, los ataques se concentran principalmente sobre los candidatos que más intención de voto traccionan: Germán Font, Pedro Dellarosa, Verónica Crescente y Gerardo Pasquali. El contenido incluyó videos, fotografías, capturas de pantalla, audios y publicaciones destinadas a instalar acusaciones sobre los candidatos.

Integrantes de los equipos de campaña describieron el escenario como “una carnicería de trolls” y sostuvieron que, en pocos minutos, es posible detectar cuentas que participan de manera sistemática en ataques políticos. Pero el fenómeno no se limita a Facebook. En ese sentido, aseguran haber detectado alrededor de diez portales de dudosa procedencia y unas 50 cuentas o perfiles que presentan características compatibles con actividad coordinada.

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La cifra no representa necesariamente una red organizada única ni permite atribuir automáticamente esas cuentas a un candidato. Se trata, según la información relevada en off, de un mapa de perfiles que intervienen en la conversación electoral desde distintos sectores.

El mayor temor de quienes monitorean la campaña está puesto en las últimas horas antes de la elección. La razón es sencilla: una acusación falsa o un contenido manipulado puede comenzar a circular con velocidad y resultar difícil de desactivar cuando quedan pocas horas para votar. De hecho, entre los contenidos que circulan aparecen audios cuya autenticidad es discutida y según esa versión, contiene una supuesta propuesta de entrega de dinero a cambio de votos.

La preocupación de algunos equipos es que, a medida que avance la veda electoral, este tipo de contenidos pueda convertirse en una herramienta de último momento para modificar percepciones sobre alguno de los candidatos.

El fenómeno excede la elección del domingo. Marcos Juárez vuelve a funcionar como un laboratorio político y lo que está ocurriendo en una elección municipal puede convertirse en un anticipo de las herramientas que utilizarán las campañas de mayor escala durante 2027.