​Un final de ‘Maravilla’

Esta vez, a Instituto le salió el tiro del final. El derechazo de Adrián Martínez, fuerte, cruzado, inatajable para Ignacio Chicco, desató el delirio en Alta Córdoba cuando ya se agotaba el tiempo agregado por Luis Lobo Medina, el discretísimo árbitro del tenso juego que ‘la Gloria’ protagonizó anoche ante Colón, por la 16° fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Un ratito antes, un abuelo que estaba de pie en la platea había celebrado con llamativo fervor el córner a favor del Albirrojo, antes de agacharse y decirle algo al oído al pibe que se comía las uñas a su lado. Al hombre parecía sobrarle optimismo, aunque su reacción tal vez sólo fuera aferrarse a la última esperanza que quedaba para quebrar la resistencia sabalera.

Apenas unos segundos más tarde, los que tardaron la ejecución del tiro de esquina, el rechazo imperfecto, la ‘segunda pelota’ enviada al área, el toque de pecho de Alarcón y el latigazo de ‘Maravilla’, el abuelo, el pibe y todos los demás estaban fundidos en un abrazo tan anhelado como necesario.

Más que locura, hubo desahogo. El angustioso triunfo ante el timorato equipo de ‘Pipo’ Gorosito, le permitió al Albirrojo quebrar una racha de cuatro partidos sin victorias, pegar un buen salto en la tabla de los promedios y quedar a tres puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Así de loca como de larga es esta historia, que en su capítulo anterior había puesto a Lucas Bovaglio como centro de los cuestionamientos de propios y extraños. “Los resultados no nos están acompañando, y esto se trata de resultados”, había declarado el DT, sabedor de que su ciclo podía interrumpirse si sobrevenía un nuevo traspié.

Retroceder nunca

‘Maravilla’ Martínez también fue protagonista en el otro extremo del partido. Su cabezazo, de pique al suelo tras un centro de Franco Watson, fue el primer llamado de atención para Colón. Plantado con sus tres defensores en zona, el elenco santafesino ofrecía espacios que Instituto procuraba aprovechar con un mediocampo armado para intentar jugar.

Lo de Watson fue de mayor a menor, y término diluyéndose en la intrascendencia. Gastón Lodico intentó con más continuidad, aunque se repartió entre aciertos y desaciertos. Y las subidas de los laterales, tímidas, anunciadas, sin profundidad, se hicieron cada vez más infrecuentes.

‘La Gloria’ no tenía claridad, pero sí chances. A su intención de buscar siempre el arco contrario se sumó la tímida actitud de un adversario que no lograba progresar en ofensiva, con sus cinco volantes atornillados como si fuera un metegol y con escaso abastecimiento para un ‘Wanchope’ Ábila al que se le notaban la soledad y la incomodidad de jugar contra su exequipo.

BUENA CHANCE. Santiago Rodríguez ingresó en el segundo tiempo y le aportó movilidad a la ofensiva albirroja. El arquero Chicco le sacó un remate que tenía destino de gol. /// FOTO: PRENSA INSTITUTO

Fue interesante el adelantamiento de Gabriel Graciani por la derecha, para que Instituto jugara ‘mano a mano’ contra los tres defensores rojinegros, pero el ‘8’ no estuvo en una buena noche. Cuando el local logró asociación y algo de precisión de tres cuartos de cancha hacia adelante, llegaron otras dos situaciones inmejorables: una de Axel Rodríguez que evitó Chicco y otra que el arquero le sacó a Lodico y luego Axel estampó en el travesaño.

Rendirse jamás

En el complemento, Colón trató de adueñarse de la pelota y sumar más gente en ofensiva. En apenas seis minutos se ganó dos tiros de esquina y por primera vez exigió seriamente al arquero albirrojo Jorge Carranza.

Los primeros pasajes del segundo tiempo parecieron insinuar que ‘la Gloria’ lo jugaría esperando en su terreno y apostando al contragolpe, pero no. Hizo bien. Ajustó las riendas en la mitad de la cancha, le dio un free pass a Sebastián Corda para que se proyectara por izquierda y trató de hacer ancho el ataque, para que Colón hiciera ancha su defensa. Le salió más o menos bien, aunque Carranza debió exigirse de nuevo ante un mal movimiento defensivo que generó un inesperado mano a mano.

Los retoques de Bovaglio, y también los de Gorosito, metieron el partido decididamente en campo visitante. Los ingresos de Santiago Rodríguez, Braian Cuello y Nicolás Barrientos le dieron más movilidad al Albirrojo, que empezó a inquietar cada vez más a la defensa sabalera.

Santiago Rodríguez pudo haber sido el héroe de la noche, pero Chicco le ahogó el festejo cuando el encuentro empezaba a transitar su último cuarto de hora. Al rato fue Alarcón el que tuvo una chance clarita, cuando al reloj le faltaban un par de vueltas y la ‘yapa’ que dictaminara la adición.

A esa altura del viaje, Colón ya había descubierto que el empate no estaba tan mal. Pero Instituto no se dio por vencido y en el último intento cambió espejito por oro. Merecido. Para toda Alta Córdoba, una ‘Maravilla’.

Síntesis del partido

Instituto (1): Jorge Carranza; Juan Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Nicolás Linares, Franco Watson y Gastón Lodico; Axel Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Colón (0): Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Carlos Arrúa, Juan Álvarez y Cristian Vega; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Gol: ST, 48m Martínez (I).

Cambios: ST, 14m Leonel Picco por Vega (C) y Andrew Teuten por Arrúa (C); 20m Santiago Rodríguez por Axel Rodríguez (I); 25m Nicolás Barrientos por Watson (I) y Braian Cuello por Graciani (I); 34m Lucas Acevedo por Delgado (C) y Natanael Troncoso por Pierotti (C); 36m Ezequiel Parnisari por Franco (I).

Amonestados: Axel Rodríguez (I); Garcés y Vega (C).

Cancha: Instituto. Árbitro: Luis Lobo Medina.