Un municipio cordobés no puede pagar la totalidad de sueldos de la planta política y concejales

“Nos duele la realidad de no poder pagar salarios”. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Mendiolaza, Alejandro Medrano, confirmó con esta cruda frase el reclamo que empezó a hacerse oír entre los concejales de la localidad, situación que también afecta a la planta política del municipio.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el funcionario reconoció que él tampoco percibió la totalidad de sus haberes: “Nos toca este momento, lo enfrentamos y no lo negamos, pero tenemos un plan de acción para cancelar esa deuda. El motivo es que recibimos en diciembre un municipio quebrado, fundido”, argumentó.

Melina Catraro, concejal de la oposición por Hacemos Unidos por Córdoba, contó a este medio que no cobró “ni un centavo” de su sueldo de julio y que los haberes de junio los percibió en diferentes montos por semana, por transferencias y no a una cuenta sueldo: “Todavía me deben una parte”, aseguró.

Por ese motivo, presentó un pedido de informe para conocer los movimientos de ingresos y egresos de la Municipalidad que desde diciembre conduce Adela Arning, recientemente designada vicepresidenta de la Asamblea Nacional del PRO.

La intendenta de Mendiolaza, Adela Arning fue designada vicepresidente de la Asamblea del PRO

“Es inadmisible que el Ejecutivo destrate, controle y disponga a su voluntad del salario de los concejales, sin un cronograma de pagos por sueldo completo, y de manera discrecional a cuenta gotas”, reprochó Catraro, quien consideró que todo se trata de una “manipulación” para “debilitar la fuerza democrática del Concejo Deliberante”.

Sin embargo, otro edil de la oposición, el radical Martín Marcolongo, quien también admitió “grandes atrasos” en el pago de su sueldo, pidió a la planta política y a sus colegas “tener paciencia” y “entender el contexto económico complicado”.

“La recaudación municipal no repunta y la coparticipacion provincial, que ya desde siempre estuvo desfasada ya que no se tiene en cuenta la población real de la ciudad de Mendiolaza, hay que sumarle una caída acumulada en estos meses del 40%”, indicó a PERFIL CÓRDOBA.

Pesada herencia

El secretario de Gobierno contó que, desde el 10 de diciembre a hoy, “no paramos de recibir cartas documento por deudas millonarias con EPEC, Sadaic y actividades recreativas que el municipio que estaba a cargo de Daniel Salibi no pagó”.

En este difícil contexto, las autoridades de Mendiolaza decidieron ejecutar una auditoría “legal y contable muy profunda” para ordenar las cuentas municipales.

“Nos hemos achicado al máximo, estamos siendo lo más eficientes posibles, pero poniendo mucho foco en no restringir el alumbrado, barrido y limpieza, y todos los otros servicios”, reconoció Medrano.

Córdoba: la intendenta de Mendiolaza pidió por Instagram a los vecinos que paguen los impuestos

“Estamos viendo día a día viendo el flujo de ingresos para pagar. A medida que ingrese se va a saldar la deuda de los salarios”, aseguró el funcionario.

Apertura de paritarias

En el contexto de crisis general y particular del municipio mendiolacense, a principios de agosto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una solicitud de aumento salarial acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Luego de exponer ante los delegados del gremio las dificultades económicas por las que atraviesa la Municipalidad, las autoridades se comprometieron a presentar una propuesta para los trabajadores en los próximos días.