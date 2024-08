Un refugio de esperanza en Chacras de la Merced

“En Las Omas no hay tiempo de lamentos, no podemos darnos ese lujo. Si tenemos un problema debemos pensar de qué manera lo solucionamos”. Con esas palabras, Álida Weht sintetiza la forma de pensar que tienen las integrantes de Las Omas, la institución que preside y que busca dar contención y asistencia a mujeres en situación de vulnerabilidad social.

La institución que preside fue ganadora del rubro “Bien Público” en la última edición de los premios PERFIL CÓRDOBA por la labor que realizan. Cómo se dio la evolución de esta asociación civil que fue transformándose en un actor fundamental en la postergada zona de Chacras de la Merced y el este de la Capital provincial.

“Las mujeres de la plaza”

Las Omas nació en 2011, en la plaza ubicada en el corazón del barrio que está “del otro lado de la Circunvalación”. Allí, en ese espacio frente a la escuela, un grupo de mujeres esperaba a la intemperie durante largas horas la salida de sus hijos del colegio.

A Weht esta situación le llamó la atención por la cantidad de horas que permanecían las mujeres allí y comenzó a indagar el motivo por el cual decidían permanecer durante tanto tiempo a la intemperie, incluso con bebés en brazos. Tras varias charlas y mates compartidos se encontró con motivos que la estremecieron entre los que primaban dos: por un lado, violencia y abuso intrafamiliar, que estaban muy naturalizados y que generaba temor de volver al hogar. Y por el otro, la falta de recursos para abonar más de dos pasajes de ómnibus al día.

A partir de ese diagnóstico sencillo surgió Las Omas, con el objetivo de contener y transformar vidas de mujeres. Junto a una prima del barrio y una amiga, habilitaron un espacio en el salón comunitario, lo adaptaron para brindar mayor intimidad a las mujeres que se acercaran y en su interior colocaron una mesa con sillas, donde compartir mates y fundamentalmente brindar contención y escucha a quiénes lo necesitaran.

El siguiente paso fue la adquisición de una máquina de coser para empezar a realizar algunos trabajos y a partir de allí el espacio fue creciendo. Hoy ya son 350 las personas que son asistidas de diferentes formas. En el lugar se sostienen dos espacios educativos que se articulan con otros organismos: hay primaria para adultos, cursos y talleres que se brindan dentro y fuera del lugar.

Interacción

Con el crecimiento de la asociación, Las Omas, además de contención y educación, se transformó en un espacio de producción, una de sus características principales de la actualidad. En ese marco fueron varias las empresas cordobesas que decidieron acercarse a Las Omas. Hoy la institución brinda diversos tipos de talleres productivos que generan trabajo digno, según explica la propia Weht y remarca, “trabajo digno, no caridad”.

“Tenemos un taller textil modelo que nació en la pandemia fabricando barbijos. Contamos con 19 máquinas industriales con las que unas 15 mujeres trabajan en dos turnos diarios. Hacemos una producción de buena calidad, no hacemos indumentaria sino que hacemos utilitarios como mochilas, neceseres, bolsas de lienzo con lo que pudimos cambiar un producto como el barbijo de friselina, nocivo para el medioambiente, a algo biodegradable de algodón, natural, compostable y de esta manera poder mostrar una faceta sustentable, con mirada a futuro en Chacras de la Merced”, narra la presidenta.

A partir de estos trabajos surgió uno de los pilares actuales de Las Omas: la interacción con las empresas. De esta manera proveen de servicios a compañías de la talla de Coca Cola, Naranja X, Renault, Arcor, entre otras.

“Nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con ellos en un entramado productivo comunitario. No queríamos que nos vieran como una institución a la que sólo hay que donarle algo, sino pensar qué le podíamos aportar nosotros a las empresas”.

Así, se fortalecieron vínculos y surgió la posibilidad de ofrecerles productos utilitarios, regalos empresariales y derivados de otras unidades productivas. Tras haber realizado varios cursos de gastronomía, un grupo de mujeres de Las Omas brinda servicios de catering a Renault o Coca Cola. Otro grupo se dedica al rubro de la construcción, llamadas “Mujeres en obra” quienes trabajan junto a Lucas Recalde, titular de “3C Construcciones”, la empresa cordobesa que promueve un modelo de construcción sustentable, contra la pobreza y el déficit habitacional (firma ganadora también de un premio PERFIL CÓRDOBA en el rubro Sustentabilidad en 2023).

Presente complejo

La crisis económica que atraviesa el país impactó en Las Omas. Aún en el marco de los diversos proyectos productivos que lleva adelante la institución, la demanda en la actualidad supera ampliamente las posibilidades de dar trabajo. “En los últimos meses la demanda es gigantesca. Son mujeres que no tienen donde recurrir y con muchas estamos en deuda, lo cual me da una impotencia bárbara. Pero no nos quedamos allí, tenemos el sentido de frustración a prueba de balas, le buscamos la vuelta. El lamento es un lujo que no nos podemos dar. Si hemos logrado todo lo que hemos hecho, podemos seguir creciendo”, completó la presidenta de la institución con la esperanza que mueve a esta valiosa institución de Chacras de la Merced.