Un triunfo holgado con resultado estrecho

Innecesario. El final de dientes apretados, despejes apresurados y clamores al arquero local Guido Herrera, casi que estuvo de más. Al menos, fuera de contexto. Los doce minutos que le siguieron al gol de Luca Langoni, el inimaginable descuento de Boca Juniors, apenas sirvieron para disimular la grieta que hubo entre el Xeneize y Talleres en el campo de juego del Estadio Kempes.

Al Albiazul le falto puntería, o determinación, o lucidez. O todo eso junto, para liquidar un partido al que parecía sobrarle la media hora final. Hacía rato que el local tenía a su merced a un cúmulo de voluntades dispersas, sin soporte táctico ni reservas anímicas, que deambulaba con incomodidad e impotencia por el rectángulo de juego.

El segundo gol de la “T”, que pudo ser de Rodrigo Garro y terminó siendo un fallido “puntín” de ‘Pol’ Fernández, le frenó tempranamente a la visita el impulso que trataron de darle los retoques de entretiempo que hizo el DT Hugo Ibarra. La inmediata expulsión del colombiano Sebastián Villa, por un golpe a Gastón Benavídez corroborado por el VAR, pareció el epílogo para la pobre e insuficiente resistencia azul y oro. Boca no había tenido juego y en la adversidad tampoco demostraba reacción. Ni fu, ni fa.

A esa altura del partido, los “ole” de las tribunas dominaban la escena, Talleres mantenía la iniciativa y doblaba la apuesta sumando a Diego Valoyes y Nahuel Bustos para atacar más y mejor. Mientras tanto, su encumbrado rival esperaba agazapado, tal vez una equivocación que le diera una sobrevida, posiblemente el pitazo final que lo salvara del papelón. Absolutamente nada hacía presagiar ese final de sufrimiento para un encuentro tan desigual.

FESTEJO ALBIAZUL. Talleres volvió a cantar victoria en el Torneo de la Liga Profesional. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Santos y seña

Talleres tuvo su gran mérito en aprovechar todas las facilidades que le otorgó un adversario desangelado, que nunca insinuó tener una estrategia y mucho menos algún atisbo de ambición. Este Boca no cuenta con un Riquelme, se sabe, pero esta vez ni siquiera tuvo un Giunta, un ‘Patrón’ Bermúdez, aunque más no sea un Pasucci que pagara un par de gritos y despabilara al equipo. Nada.

Villagra y Franco se adueñaron de una mitad de cancha que fue una zona liberada en la que el elenco de la Ribera decidió no patrullar, y donde Garro hizo valer los atributos de sus pies y su cabeza. No sólo en el medio se hizo fuerte el local. Dispuso de espacios en todo el terreno, ante un Boca que no presionaba, no atacaba y se equivocaba demasiado cuando tenía la pelota en su poder.

Un poste ya había recibido el aviso de Michael Santos y el uruguayo no perdonó cuando el tren del gol volvió a pasar nuevamente por la estación donde transitaba él. Hubo un momento de suspenso antes de que la mayoría azul y blanca soltara el festejo, porque el árbitro Darío Herrera, un habitué de los Talleres-Boca, anuló la acción primero y luego modificó su decisión con el respaldo de las imágenes de la TV. La diferencia ya estaba hecha. Ahora le tocaba el turno a Boca, pero Boca lo perdió.

“Es un partido que tendríamos que haber ganado 3 a 0, pero terminamos 2 a 1. El marcador no refleja lo que realmente sucedió en la cancha”, destacó Javier Gandolfi, el entrenador de Talleres. en el epílogo de la noche. Ibarra, su colega xeneize, canceló su exposición en la conferencia de prensa. Tal vez haya caído en la cuenta de que no tenía para decir algo que valiera mucho más que el silencio.

Síntesis del partido

Talleres (2): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Ramón Sosa, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Boca Juniors (1): Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Jorge Figal y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Goles: PT, 27m Santos (T). ST, 7m Guillermo Fernández (BJ) en contra; 37m Luca Langoni (BJ).

Cambios: PT, 8m Miguel Merentiel por Orsini (BJ). ST, inicio, Ezequiel Fernández por Varela (BJ) y Langoni por Ramírez (BJ); 18m Nahuel Bustos por Santos (T) y Diego Valoyes por Pizzini (T); 22m Martín Payero por Romero (BJ) y Exequiel Zeballos por Guillermo Fernández (BJ); 30m Valentín Depietri por Garro (T); 45m Christian Oliva por Franco (T).

Amonestados: Valoyes, Benavídez (T); Varela, Fernández, Figal (BJ).

Expulsado: ST, 10 Villa (BJ).

Cancha: Estadio Kempes. Árbitro: Darío Herrera.