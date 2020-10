Una década en Europa

Tras romperla en Belgrano, en junio de 2010 Pablo Chavarría tomó vuelo rumbo a Europa con una valija lleno de ilusiones. Dicen que difícil es llegar, pero más complicado aún es permanecer. Por eso, es notable lo que está logrando el oriundo de Las Perdices en el Viejo Continente, que acaba de firmar contrato con el octavo club en su carrera: Málaga de España.

La primera experiencia del cordobés en Europa fue en Bélgica, donde jugó en Anderlecht, Eupen y KV Kortrijk, posteriormente fue a Francia, donde vistió las casacas de Lens y Stade de Reims, en ambos clubes con gran suceso, y desde el año pasado está en España. Tras 15 partidos en Mallorca, el atacante de 32 años firmó con la entidad blanquiazul hasta el 30 de junio de 2021.

“Son diez años que se pasaron rápido”, expresó Chavarría a PERFIL Córdoba a las pocas horas de sellar su vínculo con la entidad malagueña. Ya superó los 300 partidos jugados en ligas europeas, con más de 70 goles. A propósito narró: “Lo estoy disfrutando mucho. Siempre priorice lo deportivo desde que llegué a Bélgica al día de hoy. Me tocó un momento complicado al principio en Anderlecht, adaptarme, y después diez años donde lo jugué todo, logré dos ascensos en Francia, eso es muy gratificante. El año pasado llegué a España, un país nuevo, no tuve los momentos que hubiese querido. Fueron pocos los partidos que jugué, por eso estoy con mucha ilusión acá en Málaga, de poder demostrar lo que puedo rendir. Estoy muy contento con el club que llegué, es muy grande, sentí apoyo de la gente. Quiero ayudar, ahora, al equipo con goles y victorias, que es la única forma de pagar este recibimiento”.

¿Y cómo fue ese recibimiento? A puro cuartetazo. Es que Málaga tiene un gran vínculo con Córdoba debido a que uno de sus máximos ídolos es Sebastián Viberti. Aquel cordobés brilló a finales de los sesenta y principios de los setenta en ese club y es considerado un mito en la Costa del Sol. Además en Málaga también jugaron ‘Chupete’ Guerini y Martín Demicheles.

Sobre el recibimiento, el delantero de 32 años contó: “Me recibieron muy bien todos, la gente, los dirigentes, el club. Estuve con Martín, el hijo de Sebastián. Me recibió con un cuarteto de Rodrigo a mi llegada al club. Sebastián fue ídolo acá y muy querido. Con Martín estuvimos hablando mucho, está muy contento, es uno de los que hizo fuerza para que me trajeran. Hace dos años ya me quisieron traer, pero esa vez estaba en Francia y no pude ser, pedían mucho en Reims. Ahora se dio y es un paso importante en mi carrera”.

- Con estos diez años allá, ¿qué objetivos te planteas?

- No me pongo objetivos a largo plazo por todo esto que pasó, trabajo día a día, me siento a plenos física y mentalmente. Disfruto mucho lo que me pasa. Sin dudas que mi idea, y siempre lo dije, será volver a Argentina y a Belgrano. Espero que en un futuro se dé. La gente de Belgrano me recuerda bien, me muestran afecto por las redes sociales. Es impagable para uno que se crió en el club, eso no se olvida.

Clubes donde jugó:

Belgrano

Anderlecht (Bélgica)

Eupen (Bélgica)

KV Cortrique (Bélgica)

Lens (Francia)

Stade de Reims (Francia)

Mallorca (España)

Málaga (España)

Y Matías hace goles en Italia

Matías Chavarría, hermano de Pablo, está jugando en el ascenso italiano. Llegó a Europa tras jugar el Regional Amateur con 9 de Julio de Río Tercero. El delantero surgido de las inferiores de Belgrano debutó con su nuevo club, Deghi Calcio, el fin de semana pasado y lo hizo con un golazo que dio que hablar. A propósito, Pablo, contento, contó: “Matías está en Italia, en Lecce, llegó muy bien, trabajó mucho en el confinamiento para llegar bien. Me pone muy contento. Él no tuvo las oportunidades que yo tuve, pero en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, tiene todas las condiciones para subir de nivel. Espero que este año haga un buen torneo para que el año que viene lo veamos en una liga más importante. Lo admiro mucho, admiro su esfuerzo y de nunca aflojar a pesar de las dificultades. Tiene nivel para estar más arriba”.