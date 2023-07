Una escapada cultural a Italia propone vivir el arte Barroco y del Renacimiento

La piedra basal de GM Producciones parte de una premisa fundamental en materia de arte: antes de adentrarse en la obra de un artista, hay que conocer primero su vida y el contexto histórico de producción para poder así entender y disfrutar más de la experiencia.

Con esta idea, Gabriela Marassa –de oficio orfebre– inició allá por 2018 una serie de ciclos que, alejados de la distancia formal de lo académico, propone un aprendizaje ligado al disfrute: charlas cuyos ritmos entretienen al espectador a la vez que éste aprende. “Lo que más disfruto es ver cómo la gente se apropia de la idea y decide volver, ya me piden artistas incluso. Es una forma de aprender ligada absolutamente al placer, como cuando somos niños y aprendemos a través del juego”, explica Marassa a PERFIL CÓRDOBA.

Oriunda de Villa Allende, empezó organizando seminarios de Borges (a cargo de Silvia Berardo) y los filósofos griegos (con Verónica Lerda) en la biblioteca de la zona. En 2019 organizó distintas actividades en la biblioteca, contratada por la Casa de la Cultura. “Los seminarios de arte los dictaba yo y luego llamaba a especialistas en distintas disciplinas. Los de historia los daba Mariano Saravia, los de filosofía los hacía el Grupo Episteme y los de literatura una filóloga colombiana que estaba viviendo acá”.

A poco de finalizar su contrato con la Casa de la Cultura, empezaba la pandemia y Marassa continuó con seminarios virtuales.

Volver a empezar. “Cuando terminó la pandemia arrancamos de nuevo, pero ya con otra impronta, poniendo otro elemento para el disfrute, que es la gastronomía. Ahora hacemos ciclos –que doy yo– donde se fusiona el arte y la gastronomía”.

En efecto, una vez al mes presentan a un artista en Santa Rosita (Mendiolaza), con la chef Rosita Soria, donde el público puede cenar un menú que tiene que ver con el artista en cuestión. “La última fue Frida y como hay un libro que se llama ‘Las recetas de Frida Kahlo’, de allí sacamos sus recetas y lo que le gustaba comer a ella: su comida favorita era el pato con mole. Y cuando no tenemos mucha información de lo que les gustaba comer, hacemos la comida del país de origen del artista”. Tan bien les fue con Frida, que tuvieron que repetir el encuentro durante cinco noches.

El mismo ciclo se replica una vez al mes en Finca La Granja (Alta Gracia) y en formato té, en Jesús María. “El sábado empezamos también en María Antonieta, en Barrio Jardín, porque la gente nos pedía algo en zona sur”.

Y la agenda sigue: para agosto ya tienen planificados ciclos de Mozart y Goya, también abordados por Marassa: “Yo no tengo ninguna formación académica, lo mío es autodidacta, como la mayoría de los artistas que estamos viendo. Muchos de ellos no tuvieron acceso a una educación académica por diversos motivos, los económicos eran apenas uno de ellos. En el caso de Leonardo da Vinci, por su condición de hijo ilegítimo no se le permitía acceder a un estudio formal. Yo tal vez pueda identificarme más con la parte humana de los artistas, aunque por supuesto vemos su obra en detalle. Pero siempre hacemos foco primero en lo humano y en el contexto histórico que lo rodeaba”, detalla.

Marassa agrega que si tuviera que definirse a sí misma, diría que es una suerte de biógrafa porque le gusta estudiar la vida de estos grandes personajes de la historia. “Ahí te das cuenta que toda su obra no es más que consecuencia del camino que eligieron y la forma en que fueron superando obstáculos. Pararse delante de un cuadro de Picasso sin conocer nada de él no te permite el disfrute. Por supuesto entiendo que uno no puede conocer la vida de todos los artistas, pero uno va a Europa muchas veces y lo primero que hace es ir a los museos y se para frente al tríptico de El Bosco y no entiende nada. Sin embargo si uno ahonda un poquito te aseguro que se va con el alma plena”.

Viaje cultural a Italia. Pensando justamente en eso, Marassa ideó un tour cultural a Italia para ocho personas, que saldrá de Córdoba el 18 de septiembre y durante 15 días recorrerá los puntos más sobresalientes de ese país. “En marzo fuimos a San Rafael a conocer el laberinto de Borges, ahí ahondamos un poco en su biografía y su obra. Y lo de Italia surgió por una fascinación por el arte del Renacimiento que comparto con mucha gente. Italia es muy rica cultural e históricamente”.

Con un grupo muy reducido –debido a que la van que alquilan es para ocho personas– aún quedan cuatro lugares disponibles para sumarse a este recorrido.

El itinerario. El tour arriba en Roma y un tren los lleva a Nápoles, donde pasarán tres noches y visitarán Pompeya y la Costa Amalfitana. “Un día entero lo dedicaremos a recorrer pequeños lugares escondidos que tienen una obra de arte maravillosa”.

Luego el viaje sigue en tren rumbo a Florencia, donde harán cinco noches y recorrerán el centro histórico de Florencia y la Galería de la Academia. “Ahí alquilamos una van y nos movemos hacia toda la Toscana para visitar ciudades medievales maravillosas, que están muy bien conservadas; también visitaremos la casa de Leonardo da Vinci y Pisa, para terminar en Cinque Terre”.

El recorrido también incluye la zona del Chianti, donde tomarán un paseo en globo aerostático para sobrevolar La Toscana. En Milán visitarán ‘La última cena’, de Leonardo da Vinci, la Catedral, la Scalla de Milán y el castillo Sforzesco. En Bolonia verán las primeras esculturas de Miguel Ángel y el Compianto. Luego llegarán a Venecia para terminar las últimas cinco noches en Roma. “En el Camino pasamos por Ravena para visitar la tumba de Dante Alighieri y de ahí nos vamos a Caprese Michelangelo, a conocer la casa natal de Miguel Ángel. Terminamos en Roma con un día en el Vaticano, dos días recorriendo la parte histórica y otro día dedicado a Caravaggio y a Gian Lorenzo Bernini”, detalla Marassa.

El costo. Con un vuelo directo Buenos Aires - Roma (vía Ita Airways), el costo total de este tour cultural es de US$ 6.500 por persona con todos los impuestos incluídos. “Lo único que queda fuera de este monto son las comidas (almuerzo y cena). Están incluidos todos los desayunos, los ingresos y tickets a los museos e incluso, en un par de ellos, son tickets especiales para poder ingresar en la primera hora que abre el museo, cuando aún no hay gente”, especifica.

El próximo viaje será en octubre a Uruguay porque se están cumpliendo los 100 años del nacimiento de Carlos Páez Vilaró. “Ese será un viaje más corto, de cuatro días más o menos, con el objetivo de conocer en profundidad su obra. Vilaró es un enorme exponente artístico del Río de la Plata. Tiene una historia de vida impresionante y un amor tan grande a la humanidad que vale la pena adentrarse en su vida y en su obra”, finaliza Marassa.

EN EL LABERINTO DE BORGES. Escapada a San Rafael para conocer el laberinto de Borges y adentrarse en su biografía y su obra.



Vidas sinfónicas

Entre los proyectos para lo que resta del año, desde GM Producciones están trabajando en el ciclo ‘Vidas sinfónicas’. “Es un ciclo que haremos con Lucía Luque, su camerata y el pianista cordobés Pablo Rocchietti.

Serán seis ediciones en formato teatro, sin gastronomía, donde vamos a conocer la vida de Vivaldi, Bachs, Mozart, Beethoven, Chopin y Tchaikovsky. Primero se hará una aproximación a la vida de cada músico y luego dará comienzo el concierto”.



Grandes maestros del Renacimiento

En agosto GM Producciones dictará en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) un ciclo sobre los grandes maestros del Renacimiento.

El jueves 10 de agosto a las 17 será el turno de Botticelli, en tanto que el 24 la charla versará en torno a la vida de Leonardo Da Vinci. El 7 de septiembre se abordará la figura de Miguel Ángel y el 14 del mismo mes, la de Rafael.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $1.200 ($1.500 en puerta).