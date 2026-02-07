Valoyes-Angulo-Batalla: el Triángulo del Café

Colombianos, delanteros y protagonistas del último mercado de pases de Talleres. Diego Luis Valoyes Ruiz, Luis Miguel Angulo Sevillano y Emerson Geovanny Batalla Martínez son tres futbolistas que tienen varios puntos en común, aunque presentes diferentes en sus carreras.

Si bien no llegaron a jugar juntos, los tres integran el numeroso listado de nombres que en los últimos tiempos desembarcaron en el fútbol cordobés en virtud del promocionado trabajo de scouting del club de barrio Jardín.

También son parte de la inmigración ‘cafetera’ que se produjo en la ‘T’ durante los 11 años y medio de gestión presidencial de Andrés Fassi, y que se completa con nombres como Dayro Moreno, Rafael Pérez, Kevin Mantilla, Juan Camilo Portilla y el efímero Jhon Freddy ‘Superman’ Pajoy.

A DOS PUNTAS. FC Juárez prestó a Valoyes para que sume minutos en un entorno más amigable y recupere cotización en el mercado futbolero. /// CEDOC PERFIL

Jugador con ida y vuelta

Del tridente ofensivo en cuestión, Valoyes fue el primero en ser captado por el radar de los reclutadores albiazules. Llegó en junio de 2018, ‘en condición de préstamo y con opción de compra’, y dos años más tarde la ‘T’ anunció la adquisición del 80% de su pase: “En un difícil contexto socio económico a nivel mundial, Talleres continúa consolidando el proyecto institucional y deportivo con orden, inversión y equilibrio económico”. Aunque el comunicado omitió hablar de cifras, trascendió que el Club Deportivo La Equidad embolsó US$ 800.000 por esa operación.

A mediados de 2023, Valoyes sumaba 141 partidos y 26 goles con la camiseta albiazul, ocho presentaciones con el seleccionado colombiano y una larga lista de pretendientes, entre ellos Boca Juniors y River Plate. Para sorpresa de muchos, incluido el propio interesado, Fassi terminó cerrando un pase récord con Fútbol Club Juárez de México, que dio cuenta del desembolso de US$ 8.500.000 por el 50% de la ficha del atacante.

Valoyes no llegó solo a la franquicia que compite en la Liga MX bajo el mote de ‘Los Bravos’, sino como parte de un combo que incluyó el traspaso de la mitad de la ficha del uruguayo Michael Santos, que le reportó otros US$ 2.200.000 a la tesorería albiazul. La doble transferencia encendió las alertas de la ex Agencia Federal de Ingresos Públicos, a partir de la presencia de Fassi de los dos lados del mostrador, como máxima autoridad de Talleres y como presidente deportivo de FC Juárez.

Varios puntos en común y un presente deportivo diferente confluyen en las historias de Valoyes, Angulo y Batalla, futbolistas que en Talleres sólo coincidieron en una planilla de Excel.

El pasado 19 de enero, en medio del furor que generó la contratación del goleador de Platense Ronaldo Martínez, la ‘T’ anunció el retorno de Valoyes: “Arranca una nueva historia”. “Firma contrato con la institución a préstamo, sin cargo y sin opción, hasta diciembre de 2026”, precisó el comunicado. “Apunto a ser mejor que antes”, se entusiasmó el jugador.

Hasta el momento, el segundo protagónico de Valoyes en Talleres es un cortometraje: los 23 minutos que disputó ante Platense y que le dejaron como saldo una sobrecarga muscular. “Estoy tratando de arreglar algunos temitas físicos”, había reconocido en su presentación como incorporación.

Las lesiones fueron una constante en la experiencia mejicana de Valoyes, quien jugó 25 partidos y marcó tres goles en los dos años y medio que estuvo al servicio de ‘Los Bravos’. Allí pidió la baja tras la asunción del DT Pedro Caixinha, un viejo y no tan querido conocido de su primera etapa en la ‘T’. Los señalamientos sobre las responsabilidades de las crónicas dolencias del futbolista recorren desde hace tiempo, con interminables idas y vueltas, los 8.300 kilómetros que separan a Córdoba de Ciudad Juárez.

LE DICEN LA PANTERA. Apenas llegó a Uruguay, Angulo fue bautizado con el apodo de su homónimo que juega como lateral en Pumas de México. /// PEÑAROL DE URUGUAY

No sé tú, pero yo…

“Soy atrevido, fuerte y rápido, y me gusta el uno contra uno”. Apenas aterrizó en Montevideo como flamante figura de Peñarol, Luis Miguel Angulo no anduvo con chiquitas a la hora de describir las características de juego que apenas alcanzó a esbozar en sus dos ciclos en Talleres, donde sumó 18 partidos y nunca llegó a celebrar un gol. “Yo quiero ser campeón y este es un club que lo hace”, afirmó el atacante colombiano sobre su decisión de emigrar a filas de ‘El Carbonero’, visiblemente decepcionado por una segunda parte que no resultó buena en el club de barrio Jardín.

Tras haber sido ‘repescado’ de Central Córdoba de Santiago del Estero a mediados del año pasado (en aquel momento Fassi lo definió como ‘refuerzo’) y sumar minutos bajo la conducción de Carlos Tevez, Angulo quedó relegado en la preferencia del entrenador. En Torneo Apertura 2026, ‘El Apache’ lo utilizó 12 minutos, en el encuentro de la segunda fecha ante Vélez Sarsfield.

“Necesito más jugadores pero sé a qué club vine y cómo se maneja en el mercado", declaró Carlos Tevez, DT de Talleres, luego de la clasificación del equipo albiazul a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Peñarol -que lo sumó a préstamo hasta fin de año a cambio de US$ 200.000 y sin opción de compra- es el tercer destino temporal del extremo ‘cafetero’, quien también jugó cedido en Platense tras su arribo a Talleres en 2023. Por entonces, llegó procedente de Alianza Petrolera de Barrancabermeja, que cobró US$ 1.100.000 a cambio del 80% de la ficha.

La partida del ‘Luismi’ colombiano movió el avispero entre los hinchas del equipo albiazul, que en pocos días se quedó sin tres delanteros disponibles, sumando las bajas por lesión de Valoyes y Bruno Barticciotto. En este contexto, no pasó inadvertida la palabra de Tevez tras el 2-0 ante Argentino de Merlo por Copa Argentina: “Necesito más jugadores pero sé a qué club vine y cómo se maneja en el mercado. Es muy tarde para ver qué podemos traer. Llevamos varias fechas y salir a buscar un delantero va a salir caro”.

REGALO DE AÑO NUEVO. El pase de Batalla a Atlético Bucaramanga, el más caro de la Primera División de Colombia, benefició en términos económicos a Talleres. /// ATLÉTICO BUCARAMANGA

Otro movimiento que generó revuelo en la reciente ventana de transferencias fue la contratación de Emerson Batalla por parte del Atlético Bucaramanga, que pagó US$ 1.000.000 por el 50% del pase del delantero. El fichaje más caro de la actual División Mayor del Fútbol Colombiano fue un regalo de Año Nuevo para Talleres, que además se quedó con un 10% de la ficha del jugador que compró cuatro años atrás y que luego de siete partidos en el Albiazul inició un largo periplo, que incluyó sucesivos préstamos en Patronato de Paraná, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Alianza Valledupar y Juventude. En el elenco brasileño, de reciente descenso a la Serie B, Batalla jugó 33 partidos y marcó siete goles.

En enero de 2022, el sitio OneFootball informó que la negociación entre América de Cali y Talleres por el pase de Batalla se cerró en “un préstamo con opción de compra obligatoria del 60% de los derechos del jugador” y estimó que “el negocio total rondaría los US$ 4 millones”. La plataforma Transfemarkt, especializada en fichajes y valores de mercado, estima en US$ 2.650.000 el acumulado de ingresos de la institución cordobesa por las sucesivas cesiones temporarias del actual futbolista del elenco ‘leopardo’.