"Vamos a intentar hacer historia"

Fabián Bustos es uno de los pocos argentinos que será protagonista de las semifinales de la Copa Libertadores de América. El cordobés es el DT del Barcelona de Ecuador, “el infiltrado” en el selecto lote de cuatro equipos que definirá un campeonato que ha tenido un claro predominio brasileño.

“Disputar esta semifinal después de varios años es muy importante para el club y también para el fútbol ecuatoriano, porque significa que la Liga Pro ha mejorado su nivel”, sostiene Bustos. “Imaginate que, en los últimos cinco años, los equipos que llegaron a esta instancia de la Libertadores han sido 10 brasileños, ocho argentinos y Barcelona en 2017 y 2021”, enfatiza.

“En el siglo pasado Barcelona jugó muchas semifinales y dos finales de Copa y eso es lo que el club quiere recuperar en este proceso nuevo del ‘Beto’ Alfaro Moreno como presidente y nosotros en la dirección técnica”, señala “el Toro”.

“He pasado por siete u ocho clubes y las cosas han salido muy bien en Ecuador. El hecho de estar en la semifinal de una Copa hace que nuestro trabajo sea reconocido en otros países".

“La idea de esta dirigencia era ganar el campeonato financiero, porque económicamente había que bajar los presupuestos, pero también recobrar la enorme historia deportiva que tiene este club”, subraya.

El conjunto de Guayaquil, que tiene en su plantel al mediocampista riocuartense Matías Oyola, animará la serie con Flamengo el 22 de setiembre en Río de Janeiro y una semana después en condición de local. Si sale airoso de ese cruce, definirá el título ante el vencedor de Palmeiras-Atlético Mineiro el 20 de noviembre en el Estadio Centenario de Uruguay.

12 AÑOS. Lleva Bustos dirigiendo en el fútbol ecuatoriano. Fue campeón de la Liga Pro con Delfín y Barcelona.

Cruzar el Ecuador

Bustos lleva 12 años dirigiendo en Ecuador. “El fútbol de este país me abrió las puertas en mis tiempos de futbolista y después de haberme retirado jugando para equipos del ascenso de Argentina, el Manta, uno de los clubes donde había estado, me trajo como DT en 2009”, relata.

“He pasado por siete u ocho clubes y la verdad es que en los últimos años las cosas han salido muy bien. En 2019 sacamos campeón por primera vez a Delfín, un equipo chico de Primera División, y ahora estamos en el club más grande de Ecuador, donde el año pasado ganamos la Liga Pro y ahora estamos peleando el torneo local y la Libertadores”, agrega.

"Flamengo es el favorito: tiene muchísima jerarquía individual y colectiva y un presupuesto 15 veces mayor al de Barcelona. Pero somos un equipo serio y luchador".

“El hecho de estar en la semifinal de un torneo continental hace que nuestro trabajo hoy sea reconocido en otros países. No olvidemos que es una Copa que siempre ha sido para brasileños y argentinos, y estar ahí nos posiciona como cuerpo técnico, como plantel y como institución”, reconoce.

-¿Cómo analizás la llave con Flamengo?

-Nuestra expectativa es intentar competir lo más parejo posible sabiendo las diferencias que existen. Flamengo es el favorito: tiene muchísima jerarquía individual y colectiva y un presupuesto quince veces superior al de Barcelona. Pero nosotros somos un equipo serio y luchador, con algunas cosas importantes en cuanto a funcionamiento. Nos ha tocado enfrentar a grandes equipos como Santos, Boca, Vélez y Fluminense, y hemos estado a la altura. Intentaremos hacer una llave no tan abierta, lo más táctica posible, para tratar de traer un buen resultado de Brasil y definir en casa, donde nos sentimos más cómodos. Obviamente es muy difícil y habrá que hacer las cosas muy bien. Nosotros vamos a intentar hacer historia, esa es la realidad.

SEMIFINALISTA. De la mano de Bustos, Barcelona ganó su grupo en Primera Fase y luego eliminó a Vélez y Fluminense.

Córdoba siempre está

“Córdoba siempre va ser Córdoba. Es el lugar donde están mis raíces y lo tengo muy presente en mi corazón y en mi mente”, afirma Fabián Bustos. Desde Guayaquil, a 5 mil kilómetros de La Docta, el DT del Barcelona ecuatoriano cuenta que echa de menos “los asados y las buenas pastas, las juntadas con amigos y las escapadas a Carlos Paz”. Y sobre todo la familia.

“Lo que más extraño es poder reunirnos con todos los parientes”, reconoce. Cuenta que la última vez fue hace tres años, cuando falleció su papá Carlos Julio. “Desde entonces no me veo con mis hermanos. Carlos (DT de Alianza Lima) ahora vive en Perú y su esposa y sus hijas van y vienen de México, y Diego trabaja en Belgrano hace muchos años. A mi mamá, Elizabeth, la traje conmigo en marzo y por las restricciones todavía no puede volverse a Córdoba. Y también hace bastante tiempo que no estoy con Mathías, mi hijo mayor, que vive en Buenos Aires”, comenta.

HAY EQUIPO. El DT cordobés junto a su esposa Romina y sus hijas Antonella, Lucciana y Fabianna.

Fabián tiene una vida hecha en Ecuador junto a su esposa Romina y sus hijas Fabianna (16), Lucciana (5) y Antonella (3), aunque no descarta buscar nuevos horizontes en el fútbol y trabajar alguna vez en Argentina. “En algún momento hubo chances de dirigir en el Nacional B y tuve sondeos de equipos chicos de Primera, pero para cambiar Barcelona tendría que ser por un club grande. Aquí la única moneda que existe es el dólar y se gana muy bien, y ahora me ofrecieron renovar por dos años”, apunta.

Y explica: “Aquí Barcelona es como Boca o River en Argentina, y hasta más importante si se considera la densidad de población. Ecuador tiene 17 millones de habitantes y 10 millones son hinchas del Barcelona. Es un equipo que llena un estadio solo en cualquier provincia del país”.

“EL TORO”