Vargas arremete contra el PRO: “Huyen a LLA para asegurarse estar en una lista”

Yanina Vargas llegó a la función pública tras una trayectoria marcada por el activismo y la participación ciudadana. Actualmente se desempeña como la mano derecha del viceintendente Javier Pretto, en el Concejo Deliberante. “No quiero que me acusen de hipócrita, pero a los dirigentes del PRO se acostumbraron a trabajar poco y ahora todos están tratando de huir a La libertad Avanza porque necesitan asegurarse de que van a estar en una lista”, disparó sin pelos en la lengua.

Es la más peronista de las amarillas, comenzó trabajando en la seccional novena militando para conseguir fiscales en la elección presidencial de 2015, hoy su trabajo es amplio: “desde asegurarse de que no falte papel higiénico hasta facilitar la presentación de proyectos y ordenanzas. Mi función es hacer que los concejales se sientan cómodos y que hagan su trabajo de la mejor manera posible", explicó en una entrevista en AfterOffice de radio Punto a Punto.

Yanina Vargas junto a Javier Pretto

Pero Vargas no es solo una facilitadora. También es una mediadora, buscando puntos de acuerdo entre los diferentes bloques. Vargas, se define a sí misma como "cero políticamente correcta", no se guardó nada, dejando en claro que su lealtad está con el trabajo territorial y con la gente.

Nueva encuesta consolida veranito libertario: aprobación en alza, pero persiste la brecha generacional y el impacto económico

Con sesgos muy justicialistas, Yanina Vargas cuenta con un grupo de mujeres a su cargo que las llama “Las Homiguitas”. Describe que mantiene una gran relación con las concejalas de otras fuerzas, principalmente con el Frente Cívico y el radicalismo. Pese a sus diferencias ideológicas, admite que siente admiración por Laura Vilchez “por su inteligencia, por cómo defiende sus ideales”.

Poco territorio y menos contacto con la gente

Vargas no tuvo problemas en expresar su opinión sobre la situación actual de su partido, el PRO (aún continúa como autoridad, pese a pertenecer a Hacemos por Córdoba). Con una metáfora contundente, describió la fuga de muchos dirigentes hacia otros espacios políticos, "Cuando el árbol está caído, todos están huyendo", afirmó. Según Vargas, muchos se acostumbraron a un trabajo político basado en redes sociales y contactos, dejando de lado el trabajo territorial y el contacto directo con la gente.

“Me estás por hacer hablar de más. Mira, pasa que en el Pro yo conocí mucha gente que de hecho ocupa lugares y que nunca tuvo trabajo político real. O sea, el trabajo político que hacían era una publicación por redes sociales o por contactos. Entonces conseguían lugares en listas por golpear más veces las puertas en Buenos Aires. Y se acostumbraron a trabajar poco. Entonces, ahora, cuando el árbol está caído, todos están tratando de huir porque necesitan asegurarse de que van a estar en una lista, en una próxima lista, ¿me entendés?”, describió sobre las negociaciones para una alianza con LLA.

Yanina Vargas junto a artistas referentes del cuarteto

Su balance no terminó ahí, agregó que “no se van a venir al PJ, donde van a tener que trabajar un montón para destacarse. Entonces, se van a ir otro partido que más o menos haga política parecida, o sea, que se manejen por redes social, por opinar, por amigo de… entonces, no lo veo disparatado, no me gusta, no lo comparto. Yo opino que hay que quedarse, hay que arremangarse, ponerse los championes y embarrase más que nunca y salir a defender el partido”.

Dirigentes del PRO ven “inconsistente” el armado de Karina y le piden a Macri que no pacte con Milei

Reconoció que “si alguien me escucha va a decir ‘que hipócrita esta mina porque ella se fue con Pretto’. O sea, yo ayudé para que muchos que de los que están hoy en el Pro y no quiero parecer una sentida con esto, pero yo soy la dueña del padrón del pro capital, yo hice los afiliados”

El futuro de Vargas: ¿concejala o en otro espacio?

Si bien Vargas se muestra cómoda en su rol actual, reconoce que se preparó para ser concejala. No descarta la posibilidad de ocupar una banca en el futuro, pero también afirma que está a disposición de donde la necesiten, siempre priorizando el trabajo y el contacto con la gente.

"Yo trabajo para la gente", sentencia Vargas, dejando en claro que su compromiso es con los vecinos de Córdoba, más allá de las cuestiones partidistas.

Yanina Vargas es una figura política que no pasa desapercibida. Su estilo directo, su compromiso con el trabajo territorial y su visión crítica sobre su propio partido la convierten en un personaje que genera interés y debate.